Đô thị Thủ Thừa (IDTT): Lợi nhuận sụt giảm sâu, dốc hầu bao mua lại trăm tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Chi tiết đợt thanh toán nợ trái phiếu và quy mô các gói huy động

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tiếp nhận và công bố văn bản báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT). Cụ thể vào ngày 3/11/2026, doanh nghiệp này đã chi 100 tỷ đồng để tất toán một phần lô trái phiếu mang mã IDTCH2427001. Giao dịch này giúp khối lượng lưu hành thực tế của lô trái phiếu giảm xuống chỉ còn 100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu IDTCH2427001 có tổng giá trị phát hành ban đầu là 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp thực hiện huy động vốn vào ngày 3/5/2024 với kỳ hạn 36 tháng. Theo đúng kế hoạch ban đầu, thời điểm đáo hạn của khoản nợ này rơi vào ngày 3/5/2027. Việc chủ động thanh toán sớm một nửa dư nợ cho thấy sự thay đổi trong kế hoạch phân bổ dòng tiền của chủ đầu tư này.

Cùng trong năm 2024, IDTT còn gọi vốn thành công qua lô trái phiếu IDTCH2426002 với giá trị 50 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 24 tháng và thời điểm đáo hạn dự kiến vào ngày 30/12/2026. Tiếp đó đến ngày 30/9/2025, công ty phát hành thêm 1.000 trái phiếu mã IDT12501 với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Tổng giá trị của đợt huy động thứ ba đạt 100 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng và sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 30/9/2027. Báo cáo tài chính cho thấy chỉ trong nửa đầu năm 2026, công ty đã phải chi trả hơn 18 tỷ đồng tiền lãi cho ba lô trái phiếu đang lưu hành.

Lợi nhuận bán niên bốc hơi mạnh dưới áp lực nợ vay ngàn tỷ

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/5/2018. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của đơn vị bao gồm đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp và khu đô thị. Tên tuổi của IDTT gắn liền với vai trò chủ đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn tại tỉnh Tây Ninh. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như Khu công nghiệp Thủ Thừa với diện tích hơn 170,7 ha, Khu Nhà Vườn Trung Tâm rộng 19,6 ha và Khu Nhà Vườn Bên Sông quy mô 26,44 ha.

Về hiệu quả kinh doanh, số liệu tài chính bán niên năm 2026 bộc lộ rõ sự chững lại của doanh nghiệp. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2026 đến ngày 30/6/2026, lợi nhuận sau thuế của IDTT chỉ đạt vỏn vẹn hơn 2,9 tỷ đồng. Kết quả này sụt giảm vô cùng nghiêm trọng so với con số lợi nhuận gần 17,4 tỷ đồng thiết lập được trong cùng kỳ năm trước. Mức lợi nhuận mỏng này đặt ra nhiều thách thức cho ban điều hành trong việc tối ưu hóa chi phí vận hành.

Khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận diễn ra cùng lúc với việc quy mô nợ phải trả phình to. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của IDTT đã lên tới gần 2.160 tỷ đồng. Con số này cao gấp nhiều lần so với quy mô vốn chủ sở hữu đang duy trì ở mức gần 564 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu chiếm gần 450 tỷ đồng. Cơ cấu nợ của doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các khoản vay ngân hàng với dư nợ xấp xỉ 1.683 tỷ đồng. Phần còn lại là dư nợ vay từ kênh phát hành trái phiếu với giá trị gần 348 tỷ đồng.