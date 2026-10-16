Đô thị thông minh - xu thế tất yếu cải thiện chất lượng sống

Đô thị thông minh đòi hỏi dữ liệu liên thông, công nghệ phù hợp và sự phối hợp giữa các bên - Ảnh minh họa

Bài toán quản lý hạ tầng tại Hà Nội

Dân số Thủ đô đã xấp xỉ 9 triệu người, kéo theo áp lực ngày càng lớn lên giao thông, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị. Hà Nội không chỉ cần mở rộng không gian phát triển mà còn phải giải quyết bài toán kết nối giữa các khu vực, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng sống. Trong bối cảnh đó, mô hình quản lý dựa trên những hệ thống riêng lẻ khó đáp ứng yêu cầu vận hành của một đô thị hiện đại.

Thách thức hiện diện cả ở khu vực phát triển mới lẫn những khu đô thị đã hình thành. Việc chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị cũ, trong đó có những khu chung cư được xây dựng từ những năm 2000 tại phía Tây Hà Nội, không thể chỉ dừng ở cải tạo công trình. Quá trình này còn đòi hỏi tổ chức lại không gian sống, kết nối hạ tầng, quản lý giao thông, năng lượng và các dịch vụ thiết yếu. Điều đó đặt ra yêu cầu về tư duy quản trị mới, trong đó dữ liệu và công nghệ trở thành nền tảng hỗ trợ ra quyết định.

Thông qua số hóa, cơ quan quản lý, chủ đầu tư và đơn vị vận hành có thể theo dõi tình trạng hạ tầng, phát hiện bất cập và xử lý sự cố kịp thời. Tuy nhiên, hiệu quả không nằm ở số lượng thiết bị được lắp đặt, mà ở khả năng kết nối hệ thống, chia sẻ dữ liệu và biến thông tin thành hành động cụ thể. Nếu các nền tảng hoạt động tách biệt, công nghệ có thể làm tăng chi phí đầu tư mà chưa cải thiện tương xứng chất lượng quản lý.

Bài toán này càng đáng chú ý khi thị trường bất động sản đòi hỏi sự thận trọng trong quyết định đầu tư. Theo dữ liệu từ Bộ Xây dựng, quý II/2026 ghi nhận khoảng 100.005 giao dịch bất động sản thành công, giảm so với quý trước. Trong khi đó, lượng tồn kho tại các địa phương, đặc biệt là đất nền và nhà ở riêng lẻ tại khu vực ven đô, vẫn ở mức cao. Diễn biến này cho thấy thị trường không chỉ cần nguồn cung mà còn cần sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế.

Khi sức mua thận trọng và chi phí vốn chịu áp lực từ mức lãi suất cho vay 12 tháng ở ngưỡng 7,5-9%, chủ đầu tư phải chú trọng hiệu quả khai thác và kiểm soát chi phí. Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát vận hành, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí quản lý và nâng cao tính minh bạch. Nếu được tính toán từ khâu quy hoạch, thiết kế, các giải pháp số còn hạn chế tình trạng phải bổ sung hệ thống rời rạc sau khi công trình đi vào hoạt động.

Đối với người mua nhà, chất lượng bất động sản ngày càng được đánh giá qua công năng, môi trường sống, an ninh, dịch vụ và chi phí sử dụng lâu dài. Một khu đô thị có giao thông nội khu hợp lý, hệ thống quản lý hiệu quả và dịch vụ ổn định sẽ tạo ra giá trị thiết thực hơn việc chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá. Vì vậy, đô thị thông minh không nên được xem là tiện ích cộng thêm để quảng bá, mà cần trở thành một phần trong chiến lược phát triển và vận hành dự án.

Đô thị thông minh: Từ tích hợp công nghệ đến tối ưu nguồn lực

Công nghệ phân mảnh là điểm nghẽn quản lý đô thị. Camera, kiểm soát ra vào, quản lý phương tiện và thiết bị tòa nhà thường triển khai riêng lẻ, thiếu chia sẻ dữ liệu. Điều này cản trở giám sát, làm tăng chi phí bảo trì và xử lý sự cố.

Ông Vũ Hoàng Anh, đại diện Công ty CP Giải pháp công nghệ Ánh sáng, cho biết doanh nghiệp phát triển nền tảng tích hợp camera giao thông, nhận diện khuôn mặt, bãi đỗ xe thông minh, quản lý thang máy và trung tâm dữ liệu DC. Kết nối giúp vận hành tòa nhà, khu đô thị hiệu quả hơn.

Dữ liệu liên thông giúp theo dõi công trình, kiểm soát an ninh, quản lý phương tiện và ứng phó sự cố. Chủ đầu tư có thể xây dựng hạ tầng số dễ mở rộng thay vì đầu tư riêng lẻ. Mô hình cần chuẩn kết nối, quản lý dữ liệu và cơ chế phối hợp.

Trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích dữ liệu, phát hiện bất thường và hỗ trợ quyết định, giúp nhận diện nguy cơ, giảm lãng phí, cải thiện dịch vụ. Hiệu quả phụ thuộc chất lượng dữ liệu, liên thông hệ thống và năng lực vận hành; công nghệ không thể bù đắp dữ liệu thiếu đồng bộ.

Ông Phạm Xuân Thảo, Quản lý phát triển kinh doanh SARC, nhận định Hà Nội và TP.HCM là 2 siêu đô thị đông dân, cần giải pháp thông minh để tối ưu nguồn lực. Nhu cầu không chỉ hiện đại hóa thiết bị, mà còn sử dụng hiệu quả đất đai, năng lượng và giao thông.

Định hướng phát triển đô thị Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, hướng tới mô hình xanh, thông minh, hiện đại, bền vững, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ. Số hóa bất động sản giúp người dân tra cứu quy hoạch, quản lý đất đai, công chứng và giao dịch thuận tiện, góp phần hạn chế thổi giá, mua bán “hai giá” và rủi ro pháp lý.

Cơ hội còn nằm ở công trình xanh, tiết kiệm năng lượng. Doanh nghiệp có thể cung cấp hệ thống quản lý năng lượng thông minh (Smart Energy), tự động hóa chiếu sáng, giám sát nước, xử lý nước thải và quản lý rác thải. Giải pháp giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và chi phí.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết đô thị thông minh là xu thế tất yếu, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả nguồn lực và cải thiện chất lượng sống. Các bên cần phối hợp xây dựng hạ tầng đồng bộ, đổi mới quản trị và chọn giải pháp phù hợp địa phương.

Với bất động sản, công nghệ tạo lợi thế khi giải quyết nhu cầu thực tế. Dự án tích hợp an ninh, quản lý phương tiện, năng lượng và dịch vụ cư dân có thể hấp dẫn người mua ở thực. Tuy nhiên, công nghệ không bảo đảm thanh khoản; kết quả còn tùy vị trí, chất lượng, chi phí và nhu cầu thị trường.

Doanh nghiệp công nghệ có cơ hội chuyển từ bán phần cứng sang giải pháp tổng thể, có thể kết nối, vận hành và nâng cấp. Hợp tác từ khâu quy hoạch, thiết kế giúp tích hợp công nghệ sớm, tránh bổ sung manh mún sau khi công trình hoàn thành.

Đô thị thông minh không chỉ là tập hợp thiết bị mà là cách sử dụng hiệu quả đất đai, vận hành hạ tầng và nâng cao chất lượng sống. Khi dữ liệu kết nối, công nghệ đáp ứng đúng nhu cầu, mô hình có thể thúc đẩy bất động sản và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.