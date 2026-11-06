Đô thị thông minh Việt Nam: 9 nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030

Đến năm 2030, tất cả thành phố phải tổ chức xây dựng, thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh; hình thành cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung và dữ liệu quy hoạch, hạ tầng trên nền tảng GIS theo kế hoạch.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quyết định 2116/QĐ-TTg ngày 5/11/2026 xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với lộ trình triển khai qua từng giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Infographic dưới đây khái quát những chỉ tiêu quan trọng, nhóm nhiệm vụ và các mốc triển khai chính trong định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia.

Đến năm 2030, tất cả thành phố phải tổ chức xây dựng, thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh.Đồ họa: Nhật Minh (với sự hỗ trợ của AI).