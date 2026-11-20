Đô thị nén xanh cần hài hòa yếu tố xanh và bền vững
Đô thị nén xanh là mô hình phát triển đô thị kết hợp giữa đô thị nén có mật độ dân cư cao với các tiêu chí của đô thị xanh. Hà Nội cũng đặt ra nhiều mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên. Trong khi đó, các nước phát triển như Đan Mạch đã có quy hoạch đô thị nén xanh thông qua nhiều chiến lược để phát triển đô thị bền vững. Vậy đâu là những bài học cho Hà Nội trong phát triển đô thị nén xanh một cách hài hòa, bền vững từ kinh nghiệm của các quốc gia đi đầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/do-thi-nen-xanh-can-hai-hoa-yeu-to-xanh-va-ben-vung-246261120112057159.htm