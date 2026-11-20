Làn sóng mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) ô tô sang Đông Nam Á đang mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, thu hút dự án mới chỉ là bước đầu. Vấn đề quan trọng hơn là nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, kiểm chứng và từng bước làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.