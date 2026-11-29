Để kết quả nghiên cứu nhanh chóng được ứng dụng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận phát biểu tại Tọa đàm khoa học "Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Hoa

Phát biểu Tọa đàm khoa học mới đây với chủ đề: “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm về: cấu trúc không gian, hệ sinh thái phát triển; ý nghĩa chiến lược đối với thành phố và vùng Đông Nam Bộ; những chương trình đột phá, dự án trọng điểm triển khai thực hiện tạo đột phá phát triển cho Đô thị KHCN Bắc TP. Hồ Chí Minh nói riêng và thành phố nói chung

Theo đó, Đô thị KHCN Bắc TP. Hồ Chí Minh có cấu trúc không gian phát triển được tổ chức theo mô hình Vùng lõi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN, ĐMST) - Vành đai sản xuất công nghệ cao - Hệ thống kết nối đa tầng. Với cấu trúc không gian và hệ sinh thái phát triển đồng bộ này, Đô thị đặt “bộ não khoa học công nghệ” ngay trong không gian có năng lực sản xuất công nghiệp quy mô lớn, để các kết quả nghiên cứu có thể nhanh chóng được thử nghiệm, hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, đây chính là điều kiện tạo sức hút mạnh mẽ đối với các tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư chiến lược và các chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ chiến lược như vi mạch bán dẫn, điện - điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, tự động hóa, robot, công nghệ sản xuất tiên tiến... Đồng thời, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và phát triển công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Vì vậy, Đô thị KHCN Bắc TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc thành phố, mà còn là một trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò kết nối và lan tỏa trong toàn Thành phố và vùng Đông Nam Bộ.

Mô hình mẫu phát triển khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo

Nhấn mạnh việc phát triển Đô thị KHCN Bắc TP. Hồ Chí Minh được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển siêu đô thị thành phố, gắn kết chặt chẽ với chương trình và kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, tái cấu trúc công nghiệp, phát triển khoa học công nghệ và huy động nguồn lực, Tập đoàn Becamex kiến nghị thành phố tập trung triển khai đồng bộ bốn chương trình đột phá. Trong đó, Becamex đã chủ động đề xuất, thực hiện các dự án trọng điểm.

Một là, đột phá phát triển hệ thống giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt. Trong chương trình đột phá này, Becamex đang tích cực chuẩn bị để cuối năm 2026 - đầu năm 2027 khởi công tuyến Metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (MTR01); trong năm 2027 khởi công tuyến đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP.

Hai là, đột phá dịch chuyển công nghiệp theo mô hình “Nơi đi - Nơi đến” - Becamex chuẩn bị các khu công nghiệp tiếp nhận giai đoạn đầu với tổng quy mô 3.641ha. Chủ động chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng tại các khu vực tiếp nhận trước khi thực hiện di dời, bảo đảm quá trình tái cấu trúc công nghiệp có lộ trình, không làm gián đoạn sản xuất và gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, nhà ở và hạ tầng xã hội; tạo nền tảng để thành phố chủ động thực hiện chương trình di dời, tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp.

Ba là, đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong chương trình đột phá này, Becamex triển khai các dự án trọng điểm: Khu công nghệ số tập trung Bình Dương (15,4ha); Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số; đầu tư phát triển các trung tâm nghiên cứu - thử nghiệm - sản xuất (MIC, VAMRC); Khu phức hợp giáo dục đại học. Các dự án này hình thành chuỗi liên kết đào tạo - nghiên cứu - thử nghiệm - đổi mới sáng tạo - sản xuất - thương mại hóa, tạo nền tảng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và các trung tâm R&D trong nước, quốc tế.

Bốn là, đột phá huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Becamex đã xây dựng phương án cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 với tỷ lệ nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, huy động từ thị trường chứng khoán, bổ sung vốn chủ sở hữu, làm vốn đối ứng cho các dự án trọng điểm. Đồng thời, thu hút vốn doanh nghiệp, hợp tác công - tư, vốn tư nhân và đầu tư quốc tế cùng tham gia thực hiện các dự án phát triển.

Phát triển hệ sinh thái giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ đô thị với các hạt nhân là Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Khu đại học quy mô khoảng 500ha và Khu phức hợp văn hóa - giải trí - thể thao và giáo dục đại học quy mô khoảng 1.500ha. Kết hợp với hệ thống các trung tâm nghiên cứu, công nghệ, thương mại và dịch vụ, các dự án này sẽ góp phần hình thành môi trường học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh sống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, thu hút chuyên gia, nhân tài và giữ chân lực lượng lao động chất lượng cao.

Becamex tin tưởng Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành mô hình mẫu về phát triển khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo; đồng thời, là động lực tăng trưởng mạnh, tăng trưởng nhanh, tăng trưởng lâu dài cho thành phố - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận nhấn mạnh.