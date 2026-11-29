Với TP.HCM trong không gian phát triển hợp nhất có quy mô dân số hơn 14 triệu người, vai trò này đang được kỳ vọng đặt vào Đô thị Khoa học Công nghệ (ĐTKHCN) Bắc TP.HCM. Không chỉ được định hướng trở thành hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn bộ không gian đô thị phía Bắc thành phố.

KIẾN TẠO “THỦ PHỦ” ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẦM CỠ QUỐC TẾ TỪ CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ

Nếu trong những thập kỷ trước, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chủ yếu dựa vào lợi thế quỹ đất công nghiệp và khả năng thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, gia công, thì hiện nay, TP.HCM đang từng bước chuyển dịch sang mô hình kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Nằm tại tâm điểm hành lang công nghiệp – đô thị phía Bắc, Đô thị Khoa học Công nghệ TP.HCM được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), nơi hội tụ các thành tựu khoa học, công nghệ lõi và chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao, hướng tới kết nối với hệ sinh thái công nghệ quốc tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, việc thiết lập một thể chế linh hoạt, cởi mở đối với các lĩnh vực công nghệ mới chưa có hành lang pháp lý rõ ràng chính là yếu tố then chốt giúp khu vực này đủ sức cạnh tranh và thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia đặt trung tâm nghiên cứu chiến lược.

Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TP.HCM được quy hoạch để trở thành "bộ não" R&D, nơi hội tụ tinh hoa khoa học, công nghệ lõi và chuỗi cung ứng giá trị cao mang tầm vóc quốc tế. Ảnh: Internet.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, thành phố đang vận dụng hiệu quả Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù để chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ. Trong cấu trúc phát triển đó, Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TP.HCM giữ vai trò hạt nhân, kết nối trực tiếp hoạt động nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu với quá trình sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm ở quy mô lớn.

Sự hiện diện của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trường Đại học Việt Đức, khu đại học tập trung quy mô 500 ha cùng tổ hợp văn hóa, giải trí, thể thao và giáo dục rộng tới 1.500 ha cũng đang góp phần hình thành quần thể giáo dục – nghiên cứu quy mô lớn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời kiến tạo môi trường sống hiện đại cho cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học và lao động tri thức.

BA LỚP DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG ĐÔ THỊ VỆ TINH PHÍA BẮC

Sự hình thành một trung tâm khoa học công nghệ quy mô lớn được kỳ vọng mở ra ba lớp dư địa phát triển cho không gian đô thị phía Bắc TP.HCM, từ nguồn cung đất đai, nhu cầu nhà ở đến tiềm năng tăng trưởng của thị trường bất động sản.

Dư địa đầu tiên đến từ quỹ đất và khả năng hấp thụ nguồn cung nhà ở trong bối cảnh khu vực nội đô hiện hữu ngày càng hạn chế về không gian phát triển. Theo Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý III/2026 do Savills Việt Nam công bố, khu vực Bình Dương cũ hiện chiếm hơn 55% tổng nguồn cung căn hộ đủ điều kiện mở bán mới của toàn thành phố.

Phân tích về xu hướng này, Savills cho rằng, mặt bằng giá sơ cấp tại khu vực trung tâm duy trì ở mức cao trong thời gian dài, trong khi khả năng chi trả của người mua nhà ở thực có giới hạn. Điều này thúc đẩy dòng vốn và nhu cầu mua nhà dịch chuyển sang các đô thị vệ tinh có hạ tầng kết nối thuận lợi và mặt bằng giá phù hợp hơn.

Trong làn sóng dịch chuyển mang tính lịch sử này, những khu đô thị được quy hoạch chuẩn mực tại các tọa độ giao thoa chiến lược phía Bắc sẽ là điểm hội tụ lý tưởng của cộng đồng cư dân tinh hoa. Ảnh. UNV.

Lớp dư địa thứ hai đến từ nhu cầu an cư và sử dụng dịch vụ của cộng đồng tri thức. Khi hàng chục nghìn chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, giảng viên và kỹ sư công nghệ cao đến làm việc tại trung tâm nghiên cứu cũng như các khu công nghiệp thế hệ mới lân cận, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, thương mại, giáo dục và y tế được dự báo sẽ gia tăng.

Từ hai nền tảng trên, lớp dư địa thứ ba mở ra cơ hội phát triển cho phân khúc bất động sản thấp tầng tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đặc biệt ở những phường giáp ranh vùng lõi như Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa và Bến Cát.

Khi quỹ đất tại khu vực trung tâm Bình Dương được ưu tiên cho các tổ hợp nghiên cứu, tài chính và dịch vụ cao cấp, hoạt động phát triển đô thị được kỳ vọng lan tỏa sang các khu vực liền kề trong bán kính từ 3 – 5 km. Nằm trong vùng kết nối với các khu công nghiệp lớn như VSIP 2A, VSIP II, Mỹ Phước 3, đồng thời tiếp cận các trục giao thông huyết mạch gồm Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, các khu đô thị thấp tầng có pháp lý hoàn chỉnh tại khu vực này đang sở hữu lợi thế về vị trí và khả năng kết nối.

Có thể thấy, Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa về quy hoạch không gian mà còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị và gia tăng giá trị cho toàn khu vực phía Bắc thành phố.