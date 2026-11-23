Toàn cảnh tọa đàm “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Ảnh: Hạ Long).

Tham dự và chủ trì tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chủ trì có đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển vùng lõi nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo gắn với vành đai sản xuất công nghệ cao, Đô thị khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng tạo bước chuyển về năng suất, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh. Cùng với hạ tầng nghiên cứu, mô hình chú trọng giao thông kết nối, dịch vụ đô thị và môi trường sống để thu hút, giữ chân nhân tài.

Tại buổi tọa đàm, ông Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex đã trình bày tham luận về không gian phát triển và động lực tăng trưởng từ Đô thị khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thành vùng lõi nghiên cứu gắn với vành đai công nghệ cao

Theo ông Phạm Ngọc Thuận, Đô thị khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức theo cấu trúc vùng lõi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, vành đai sản xuất công nghệ cao, cùng hệ thống kết nối đa tầng. Mô hình được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái công nghiệp, đô thị và dịch vụ mà Tập đoàn Becamex đã đầu tư qua nhiều năm.

Tọa đàm “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Ảnh: Hạ Long).

Vùng lõi đặt tại khu vực trung tâm phường Bình Dương, quy mô khoảng 220ha, định hướng mở rộng thêm khoảng 103ha. Đây là nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Trong đó, Trung tâm Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dự kiến hình thành từ việc chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây, được xác định sẽ trở thành hạt nhân của hệ sinh thái.

Các thành phần liên kết gồm Trường đại học Quốc tế Miền Đông, khu công nghệ số tập trung, công viên giáo dục và nghiên cứu phát triển, các trung tâm sản xuất tiên tiến, nghiên cứu vi điện tử, hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung, công viên khoa học-sinh thái và quần thể WTC phục vụ xúc tiến thương mại, hội nghị, triển lãm, kết nối quốc tế.

Bao quanh vùng lõi là vành đai sản xuất công nghệ cao, gắn với các khu công nghiệp thế hệ mới như Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng, Lai Hưng, VSIP III và VSIP IV. Theo tham luận, tổng quỹ đất công nghiệp công nghệ cao hơn 3.100ha, trong đó khoảng 1.020ha dành cho các khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung.

Điểm đáng chú ý là cách kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu sản xuất. Vùng lõi cung cấp tri thức, nhân lực và năng lực phát triển công nghệ; vành đai công nghiệp tạo môi trường thử nghiệm, ứng dụng, hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường.

Với cách tổ chức này, những bài toán của doanh nghiệp về tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm có thể trở thành đầu bài cho trường đại học, viện nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có điều kiện đi vào thực tiễn, từng bước nâng cao khả năng tiếp nhận, làm chủ và phát triển công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tạo chuỗi liên kết từ đào tạo đến thương mại hóa

Ông Phạm Ngọc Thuận xác định liên kết Nhà nước-Nhà trường-Viện nghiên cứu-Doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của hệ sinh thái.

Các cơ sở đào tạo như Trường đại học Quốc tế Miền Đông, Trường đại học Việt Đức, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được kết nối với nhu cầu nhân lực, nghiên cứu và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Vườn ươm Becamex cùng các trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ hỗ trợ ý tưởng công nghệ phát triển thành sản phẩm, doanh nghiệp và tham gia chuỗi cung ứng.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại tọa đàm (Ảnh: Hạ Long).

Trong nhóm dự án trọng điểm về khoa học công nghệ, Tập đoàn Becamex giới thiệu Khu công nghệ số tập trung Bình Dương quy mô 15,4ha; Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số; các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và khu phức hợp giáo dục đại học.

Các dự án hướng đến hình thành chuỗi liên kết đào tạo-nghiên cứu-thử nghiệm-đổi mới sáng tạo-sản xuất-thương mại hóa. Đây là nền tảng để thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và các trung tâm nghiên cứu, phát triển trong nước, quốc tế.

Những lĩnh vực được định hướng phát triển gồm vi mạch bán dẫn, điện-điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, tự động hóa, robot và sản xuất tiên tiến. Tham luận cũng giới thiệu trường thử được quy hoạch phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ, sản phẩm của kinh tế tầm thấp, như thiết bị bay không người lái.

Tập đoàn Becamex đồng thời đề cập việc mở rộng hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, trường đại học và đối tác công nghệ quốc tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực, phát triển sản xuất tiên tiến và kết nối thị trường.

Thu hút nhân tài bằng môi trường sống và làm việc

Để hệ sinh thái vận hành thông suốt, hạ tầng giao thông, logistics, viễn thông, dữ liệu và năng lượng cần được đầu tư đồng bộ. Các trục Quốc lộ 13, Mỹ Phước-Tân Vạn, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, cùng mạng lưới đường sắt và metro theo quy hoạch được xác định sẽ tăng cường kết nối khu vực với trung tâm thành phố, các cực công nghiệp, cảng biển và sân bay quốc tế.

Kết nối thuận lợi giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, đồng thời mở rộng cơ hội đi lại, học tập và làm việc của chuyên gia, sinh viên, người lao động. Hạ tầng số, dữ liệu và các phòng thí nghiệm dùng chung hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chia sẻ nguồn lực và hợp tác giữa các đơn vị.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận trình bày tham luận về không gian phát triển và động lực tăng trưởng từ Đô thị khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh tại tọa đàm (Ảnh: Hạ Long).

Ông Phạm Ngọc Thuận cho rằng, phát triển nhân lực cần gắn với môi trường học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh sống chất lượng cao. Định hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ đô thị có các hạt nhân như Trường đại học Quốc tế Miền Đông, khu đại học quy mô khoảng 500ha và khu phức hợp văn hóa, giải trí, thể thao và giáo dục đại học quy mô khoảng 1.500ha.

Nhà ở, giáo dục, dịch vụ, văn hóa, thể thao và không gian xanh là những điều kiện để thu hút, giữ chân chuyên gia, nhân tài, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân và người lao động trong khu vực.

Đồng bộ bốn chương trình đột phá

Để hiện thực hóa mô hình, ông Phạm Ngọc Thuận kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ bốn chương trình đột phá: phát triển giao thông công cộng và đường sắt; dịch chuyển công nghiệp theo mô hình “Nơi đi – Nơi đến”; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng nhân lực.

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tham dự tọa đàm (Ảnh: Hạ Long).

Với chương trình dịch chuyển công nghiệp, Becamex cho biết đang chuẩn bị các khu công nghiệp tiếp nhận giai đoạn đầu, tổng quy mô 3.641ha. Việc chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng tại nơi đến cần được thực hiện trước khi di dời, bảo đảm sản xuất liên tục và gắn với nhà ở, dịch vụ, hạ tầng xã hội.

Các chương trình được đề xuất có quan hệ chặt chẽ: giao thông kết nối các không gian phát triển; tái cấu trúc công nghiệp tạo điều kiện nâng cấp sản xuất; khoa học công nghệ nâng năng suất, giá trị gia tăng; nguồn lực tài chính và nhân lực bảo đảm khả năng triển khai.

Becamex cam kết tiếp tục đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác với các viện, trường và đối tác quốc tế, kết nối nhà đầu tư chiến lược và nhà cung ứng đến Thành phố.

Với cấu trúc gắn nghiên cứu với sản xuất, Đô thị khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng có sức lan tỏa trong toàn thành phố và Vùng Đông Nam bộ. Hiệu quả của mô hình cần thể hiện bằng công nghệ được ứng dụng, sản phẩm được thương mại hóa, năng suất doanh nghiệp được nâng lên và chất lượng sống của người dân được cải thiện.