Đỗ Thị Huế và hành trình lan tỏa giá trị nhân văn từ những việc làm bền bỉ

“Con không hề kém cỏi. Thế nên con phải tự tin lên. Bố chưa bao giờ buồn vì con, ngược lại con đã làm cho bố rất hãnh diện”.

Nhiều năm đã trôi qua, chị Đỗ Thị Huế, Chủ nhiệm CLB Người khuyết tật Từ Sơn, Bắc Ninh, vẫn nhớ như in lời cha. Từ một người từng cần được tiếp thêm niềm tin, chị đã dành hơn 15 năm đồng hành, hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ.

Câu chuyện được chia sẻ trong chương trình “Nối trọn yêu thương” do Kênh Truyền hình Nhân đạo thực hiện, với sự đồng hành của Tân Hiệp Phát.

Chị Đỗ Thị Huế dành 15 năm đồng hành cùng người khuyết tật, giúp các thành viên có thêm sự tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống. Nguồn: THNĐ

Từ những con chữ đầu tiên đến hành trình tự lập

Năm lên 3 tuổi, Huế mắc bệnh lao cột sống. Những hạn chế về sức khỏe khiến chị từng mặc cảm, tự ti. Nhưng người cha luôn tin con gái có thể sống, làm việc và xây dựng cuộc đời theo cách riêng.

Lời động viên ấy trở thành điểm tựa để Huế thay đổi cách nhìn về bản thân. Và khi trưởng thành, chị dành phần lớn thời gian để trao niềm tin ấy cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Đều đặn các buổi tối trong tuần, căn nhà nhỏ của chị lại vang lên tiếng đánh vần. Lớp học có người gần 50 tuổi, có em nhỏ mới 9-10 tuổi. Người gặp khó khăn trong phát âm, người chưa nhớ được mặt chữ, người hạn chế vận động đến mức cầm bút cũng là thử thách.

Lớp học buổi tối của chị Huế có những học viên từ khoảng 9 tuổi đến gần 50 tuổi, cùng kiên trì học đọc, viết. Nguồn: THNĐ

Chị Huế kiên nhẫn hướng dẫn họ từ những điều cơ bản nhất: nhận mặt chữ, tập đọc, tập viết tên mình. Với những người ít có cơ hội học tập và hòa nhập, mỗi con chữ là một bước tiến để giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn và nhận ra mình vẫn có thể học hỏi, phát triển.

Không chỉ dạy chữ, chị còn hướng dẫn các thành viên những kỹ năng thiết yếu như ăn uống, giữ vệ sinh, thay quần áo và tự chăm sóc bản thân.

“Muốn hướng dẫn họ thì trước hết phải đặt mình vào vị trí của họ để hiểu họ cần gì, rồi kiên nhẫn chỉ dẫn để họ có thể tự thực hiện”, chị chia sẻ.

Từng trải qua mặc cảm vì khuyết tật, chị Đỗ Thị Huế dần tìm thấy sự tự tin và dành 15 năm đồng hành, tiếp thêm động lực cho những người cùng cảnh. Nguồn: THNĐ.

Chị không muốn làm thay mà muốn giúp họ tự làm được. Bởi mỗi việc tự mình hoàn thành là thêm một chút tự tin, giúp người khuyết tật từng bước giảm sự phụ thuộc và chủ động hơn trong cuộc sống.

Trao cơ hội để mỗi người tự tin bước tiếp

Sự đồng hành của chị Huế còn được nối dài qua những hoạt động giao lưu và các chuyến đi. Chị từng cùng đoàn người khuyết tật chinh phục Fansipan, trong đó có những người sử dụng xe lăn; tổ chức cho các học viên và những người chưa từng đi xa về thăm quê Bác.

Những hành trình ấy không nhằm chứng minh người khuyết tật phải làm được điều phi thường, mà tạo cơ hội để họ trải nghiệm, thử sức và nhận ra bản thân có thể làm được nhiều điều hơn từng nghĩ.

Chị Huế từng đồng hành cùng đoàn người khuyết tật chinh phục Fansipan, giúp các thành viên có thêm trải nghiệm và thử sức với những hành trình mới.

Sau hơn 15 năm gắn bó với công tác xã hội, điều khiến chị Huế tự hào không phải những bằng khen hay sự ghi nhận, mà là nhìn thấy các thành viên vui hơn, tự tin hơn và chủ động hơn. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, câu lạc bộ đã phát triển lên gần 100 hội viên, cùng học tập, giao lưu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Ngoài công việc mưu sinh, chị vẫn dành thời gian chăm sóc các thành viên, tổ chức hoạt động câu lạc bộ và duy trì lớp học buổi tối. Với chị, khi còn có thể giúp thêm một người, chị vẫn muốn tiếp tục.

5/Từ một nhóm nhỏ ban đầu, câu lạc bộ người khuyết tật do chị Đỗ Thị Huế đồng hành đã phát triển lên gần 100 hội viên, cùng tham gia các hoạt động học tập, giao lưu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Nối dài những giá trị tốt đẹp

Hơn 7 năm qua, chương trình “Nối trọn yêu thương” do Kênh Truyền hình Nhân đạo thực hiện, với sự đồng hành của Tân Hiệp Phát, đã giới thiệu nhiều câu chuyện về nghị lực, trách nhiệm và tình yêu thương. Điểm chung của các nhân vật không chỉ là những khó khăn đã vượt qua, mà còn là cách họ tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Theo chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tân Hiệp Phát, điều đáng quý ở Huế không chỉ là nghị lực vượt qua khó khăn của bản thân, mà còn là sự bền bỉ dành thời gian và tâm huyết hỗ trợ những người xung quanh. Từ trải nghiệm của mình, Huế thấu hiểu những rào cản mà nhiều người phải đối mặt, kiên trì giúp họ có thêm kỹ năng, cơ hội và sự tự tin.

6/Đại diện Tân Hiệp Phát, Truyền hình Nhân đạo trò chuyện cùng chị Đỗ Thị Huế trong chương trình “Nối trọn yêu thương”. Nguồn: THNĐ.

Với Tân Hiệp Phát, việc đồng hành cùng chương trình xuất phát từ niềm tin rằng những câu chuyện đẹp về nghị lực sống, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương cần được lan tỏa rộng hơn.

Từ một lời cha dặn, Huế đã tìm thấy niềm tin để bước tiếp, rồi dành 15 năm trao niềm tin ấy cho những người khác. Chị không yêu cầu họ phải trở nên phi thường, mà kiên nhẫn giúp họ bắt đầu từ một con chữ, một kỹ năng nhỏ hay một lần bước ra khỏi không gian quen thuộc.

Bởi đôi khi, điều một người cần nhất không phải là ai đó mở sẵn con đường, mà là có người tin rằng họ có thể tự bước đi.

https://www.thp.com.vn/hanh-trinh-nghia-tinh-noi-tron-yeu-thuong/