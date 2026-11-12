Đô thị hóa gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường
Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và khu đô thị lớn đang được triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển của Hà Nội. Tuy nhiên, cùng với tiến độ thi công là áp lực gia tăng bụi, đất đá và chất thải xây dựng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt nguồn phát thải ngay từ công trường, không để quá trình phát triển hạ tầng ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/do-thi-hoa-gan-voi-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-246261112163413537.htm