Đô thị hóa gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường

Hàng chục nhà xưởng, kho hàng, gara ô tô, sân thể thao mọc lên trên đất công, đất nông nghiệp tại khu vực Phú Viên, phường Bồ Đề, TP Hà Nội. Có nơi, một khu đất được chia thành nhiều mặt bằng kinh doanh, cho thuê với giá hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Đằng sau hoạt động kinh doanh sôi động là những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và nguy cơ cháy, nổ hiện hữu.