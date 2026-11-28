Đặc biệt, vào dịp lễ, Tết hay khi tỉnh tổ chức các sự kiện lớn, tình trạng phương tiện giao thông dừng, đỗ tự phát, lấn chiếm không gian giao thông lại tái diễn. Đô thị có thể mở rộng từng ngày, nhưng nếu thiếu những điểm đỗ xe tĩnh, sự thuận tiện trong đời sống đô thị vẫn chưa thể trọn vẹn.

Cần có tầm nhìn xa khi thực hiện quy hoạch đô thị. Trong ảnh: Một góc trung tâm tỉnh Thái Nguyên hôm nay.

Từ câu chuyện ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, là một trong những không gian công cộng quan trọng của tỉnh Thái Nguyên. Đây không chỉ là địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, gặp gỡ của người dân, nhất là trong các dịp lễ hội và sự kiện lớn.

Cùng với sự phát triển của khu vực trung tâm, các hoạt động văn hóa, phố đi bộ và không gian công cộng ngày càng thu hút đông đảo người dân. Thế nhưng, có một bất cập tưởng chừng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận không gian công cộng: Người dân đến Quảng trường bằng phương tiện cá nhân nhưng không biết gửi xe ở đâu?

Trong một lần tỉnh tổ chức chương trình vui Tết Trung thu tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, chị Nông Thị Thơ, người dân xã Hiệp Lực, đưa những người thân trong gia đình đến tham dự. Tuy nhiên, chuyến đi lại để lại trải nghiệm không mấy dễ chịu.

Chị Thơ kể: Việc tìm chỗ gửi xe đã khó, sau khi gửi được xe, chúng tôi còn phải đi bộ một quãng đường khá xa. Đến nơi, Quảng trường đông nghịt người, không gian chật chội, việc di chuyển và tìm vị trí theo dõi chương trình đều không thuận lợi. Cuối cùng, chúng tôi gần như không thể tham gia trọn vẹn hoạt động như mong muốn. Trải nghiệm ấy khiến tôi ngại khi nghĩ đến việc quay trở lại trong những dịp tương tự.

Câu chuyện của chị Thơ có thể chỉ là trải nghiệm cá nhân, nhưng phản ánh một bất cập trong tổ chức không gian đô thị. Một chương trình văn hóa được đầu tư, chuẩn bị công phu, một không gian công cộng được mở ra phục vụ nhân dân, nhưng người dân lại gặp trở ngại ngay từ khâu gửi phương tiện.

Khi việc tiếp cận địa điểm còn khó khăn, sức hấp dẫn và hiệu quả của các hoạt động cộng đồng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Sân Trường THPT Chuyên Thái Nguyên trong một buổi họp phụ huynh.

Thực tế, vào những dịp tập trung đông người, không khó bắt gặp ô tô, xe máy phải tìm chỗ dừng, đỗ trên các tuyến đường xung quanh Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Có phương tiện phải đỗ cách xa địa điểm tổ chức, có trường hợp tận dụng khoảng trống ven đường hoặc những khu vực vốn dành cho giao thông đi lại. Tình trạng này không chỉ gây bất tiện cho người tham dự mà còn tạo thêm áp lực cho công tác điều tiết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, Quảng trường Võ Nguyên Giáp nằm ngay trung tâm tỉnh, nơi tập trung nhiều cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa. Lượng người và phương tiện đến đây không chỉ tăng cao trong những dịp tổ chức sự kiện mà còn hiện diện thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, nhu cầu về những điểm đỗ xe tập trung, thuận tiện là thực tế cần được tính đến trong tổ chức không gian đô thị, chứ không đơn thuần là vấn đề phát sinh vào những lúc cao điểm.

Đến việc cần xây dựng điểm đỗ xe tĩnh

Thực tế, Thái Nguyên là địa phương có số lượng ô tô tính trên đầu người thuộc nhóm cao của cả nước, nhưng đến nay chưa có điểm đỗ xe tĩnh nào được xây dựng. Khi phương tiện cá nhân tăng nhanh nhưng hạ tầng phục vụ đỗ xe không được bổ sung tương ứng, áp lực lên hệ thống giao thông nội thị là điều khó tránh khỏi.

Lâu nay, trước tình trạng ùn tắc hoặc phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, giải pháp thường được áp dụng là tăng cường biển cấm, xử lý vi phạm, hạn chế đỗ xe dưới lòng đường và trên vỉa hè. Đây là những biện pháp cần thiết để lập lại trật tự giao thông.

Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào việc cấm mà không đồng thời tổ chức những địa điểm đỗ xe phù hợp thì nguyên nhân căn bản của tình trạng thiếu chỗ đỗ vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông Trương Văn Phụng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Thái Nguyên, để xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, cần có quy hoạch thông minh, đồng bộ, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của người dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và văn hóa.

Quy hoạch đô thị cần tính đến những điểm đỗ xe tĩnh (ảnh phối cảnh Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Phố đi bộ trung tâm tỉnh).

Từ góc nhìn của người có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực giao thông, ông cho rằng: Quy hoạch đô thị không thể chỉ tập trung vào đường sá, nút giao hay khả năng lưu thông của phương tiện mà phải tính toán đầy đủ nhu cầu dừng, đỗ xe.

Một đô thị có số lượng phương tiện cá nhân lớn nhưng thiếu không gian dành cho việc đỗ xe sẽ khó tránh khỏi tình trạng người điều khiển phương tiện tìm cách tận dụng lòng đường, vỉa hè và những khoảng trống công cộng.

Đặc biệt, khu vực trung tâm phường Phan Đình Phùng hiện có mật độ dân cư, hoạt động kinh doanh, dịch vụ khá sầm uất. Người dân từ nhiều địa phương trong tỉnh thường xuyên đến đây mua sắm, giải quyết công việc, tham gia các hoạt động văn hóa, kinh tế và cộng đồng. Bởi vậy, quy hoạch các điểm, bãi đỗ xe tĩnh cần được xác định là một yêu cầu thiết thực trong quá trình phát triển đô thị.

Người dân có nhu cầu đến trung tâm để làm việc, mua sắm, vui chơi và tham gia các sự kiện. Với nhiều gia đình, nhất là những người ở xa, phương tiện cá nhân vẫn là lựa chọn thuận tiện. Khi không có bãi đỗ xe, họ buộc phải tìm kiếm những vị trí có thể gửi phương tiện, thậm chí đỗ cách xa điểm đến.

Trong khi đó, lực lượng chức năng phải thường xuyên xử lý các tình huống phát sinh trên đường phố.

Như vậy, thiếu quy hoạch điểm đỗ xe không chỉ khiến người dân mất thời gian, công sức mà còn làm gia tăng áp lực quản lý, tổ chức giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Đây là những chi phí xã hội hoàn toàn có thể hạn chế nếu nhu cầu đỗ xe được tính toán ngay từ khâu quy hoạch.

Quy hoạch phải đi trước một bước

Nhìn rộng hơn, câu chuyện thiếu bãi đỗ xe tĩnh tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp không phải vấn đề riêng của một địa điểm. Đây là bài toán cần được đặt ra trong quá trình phát triển các khu đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Nhiều khu đô thị mới, khu dân cư, công trình dịch vụ và tuyến phố được hình thành, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Cùng với đó, quy mô dân số đô thị, nhu cầu đi lại, giao thương và sử dụng phương tiện cá nhân ngày càng tăng.

Trong khi đó, quỹ đất tại các khu vực trung tâm ngày càng hạn hẹp. Việc bổ sung bãi đỗ xe sau khi các công trình đã hoàn thiện thường gặp nhiều khó khăn, tốn kém.

Thực tế này cho thấy, quy hoạch điểm đỗ xe cần được tính toán từ đầu, thay vì chờ đến khi ùn tắc, thiếu chỗ đỗ mới tìm phương án khắc phục. Trong các đồ án quy hoạch khu đô thị, khu dân cư, cần xác định rõ quỹ đất dành cho bãi đỗ xe tập trung, điểm đỗ xe công cộng, khu vực đỗ xe ngắn hạn và dài hạn.

Đặc biệt, những địa điểm có khả năng thu hút đông người như quảng trường, phố đi bộ, công viên, trung tâm văn hóa, bệnh viện, chợ và khu thương mại cần có phương án tổ chức giao thông, bố trí chỗ đỗ xe tương ứng.

Đối với những khu vực trung tâm đã hình thành, quỹ đất hạn chế, có thể nghiên cứu khai thác các khu đất công chưa sử dụng hết công năng, bố trí bãi đỗ xe tại những vị trí phù hợp hoặc đầu tư công trình đỗ xe nhiều tầng, bãi đỗ xe thông minh tùy điều kiện thực tế.

Cùng với đó là cần tính đến phương án tổ chức các điểm đỗ xe vệ tinh, kết nối thuận tiện với khu vực tổ chức sự kiện và không gian công cộng thông qua những tuyến đi bộ an toàn, dễ tiếp cận.

Trung tâm xã Chợ Đồn.

Riêng với Quảng trường Võ Nguyên Giáp, cần nghiên cứu phương án tổng thể về tổ chức giao thông và bố trí điểm đỗ xe phục vụ người dân khi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Việc lựa chọn vị trí, quy mô và hình thức đầu tư cần được khảo sát kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan, đồng thời tạo thuận lợi cho việc đi lại. Giải pháp không nhất thiết phải bắt đầu bằng một công trình quy mô lớn mà có thể triển khai từng bước, từ rà soát quỹ đất, bố trí các điểm đỗ xe phù hợp đến tổ chức kết nối và phân luồng phương tiện khoa học.

Điểm đỗ xe không đơn thuần là nơi dành cho phương tiện mà còn là một bộ phận thiết yếu của hạ tầng đô thị, góp phần bảo đảm các hoạt động kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội diễn ra thuận lợi. Nếu thiếu không gian này, đường phố dù được mở rộng vẫn có thể trở nên chật chội bởi những phương tiện không có nơi dừng, đỗ phù hợp.

Một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng, con đường rộng hay công trình kiến trúc hiện đại. Đó còn là nơi người dân có thể thuận tiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, vui chơi, giao lưu và tham gia hoạt động cộng đồng mà không phải loay hoay với nhu cầu tưởng chừng rất bình thường như tìm chỗ gửi xe.

Thái Nguyên đang hướng tới xây dựng những đô thị văn minh, hiện đại, có sức hấp dẫn và khả năng kết nối ngày càng cao. Muốn đạt mục tiêu đó, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn dự báo được áp lực trong tương lai. Đừng để đến khi phố đã đông, nhà đã kín, các không gian công cộng đã hình thành mới nhận ra đô thị còn thiếu một phần hạ tầng thiết yếu. Bởi quy hoạch đúng và đủ ngay từ hôm nay chính là cách để tránh những bất cập, lãng phí và áp lực phải trả giá vào ngày mai.