Đỗ Thị Hà sau 1 năm cưới chồng doanh nhân

Tối 22/10, hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ hình ảnh bên ông xã là doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Kèm theo những khoảnh khắc lãng mạn ở Italy, nàng hậu viết: “Kỷ niệm một năm của chúng tôi. Một năm tuyệt đẹp, còn một đời để đi”. Trong hình ảnh, nàng hậu diện váy chất liệu lụa màu pastel với thiết kế lệch vai nữ tính, quyến rũ.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà kín tiếng hơn so với giai đoạn hoạt động sôi nổi trong showbiz. Người đẹp hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành nhiều thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa hay đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động.

Hình ảnh mới của vợ chồng Đỗ Thị Hà. Ảnh: FBNV.

Ông xã của cô thỉnh thoảng xuất hiện trong clip của vợ. Tuy nhiên, doanh nhân chỉ xuất hiện thoáng qua mà không lộ diện quá nhiều. Đỗ Thị Hà cũng đồng hành cùng Nguyễn Viết Vương trong một số dự án do tập đoàn của gia đình chồng cô thực hiện.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà vướng tin mang thai do thường xuyên mặc váy rộng và vóc dáng, gương mặt được nhận xét thay đổi. Tuy nhiên, cô giữ im lặng trước nghi vấn.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Kể từ khi đăng quang, người đẹp được quản lý bởi công ty Sen Vàng.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương kết hôn cách đây 1 năm. Ảnh: FBNV.

Trong hơn 4 năm hoạt động dưới sự quản lý của Sen Vàng, Đỗ Thị Hà tham gia nhiều sự kiện, chương trình do công ty tổ chức. Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Năm 2025, Đỗ Thị Hà rời Sen Vàng. Cũng trong năm này, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi lần lượt tổ chức tiệc cưới tại Thanh Hóa, Quảng Trị và Hà Nội vào tháng 10.