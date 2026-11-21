Ngày 21/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bó hoa hồng đỏ cùng bức thư tay do ông xã Nguyễn Viết Vương chuẩn bị. Món quà kèm lời nhắn ngắn gọn bằng tiếng Anh "Happy Anniversary, My Queen" (PV: Chúc mừng ngày kỷ niệm, nữ hoàng của anh).

Đáng chú ý, món quà được trao đúng dịp kỷ niệm 6 năm Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó khoảng một tháng, người đẹp cũng vừa kỷ niệm một năm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào tối 20/11/2020, khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp giúp người đẹp quê Thanh Hóa bước chân vào làng giải trí và nhận được sự quan tâm của công chúng.

Đỗ Thị Hà hiện hạn chế hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian cho gia đình sau khi kết hôn. Ảnh: @dothiha.

Trong những năm đầu sau đăng quang, Đỗ Thị Hà hoạt động khá tích cực trong lĩnh vực giải trí. Cô thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang, đảm nhận vị trí first face, vedette và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng.

Sau 6 năm, Đỗ Thị Hà trải qua nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống. Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, vào tháng 10/2025. Sau đám cưới, người đẹp hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh nấu ăn, cắm hoa, du lịch cùng ông xã. Hoa hậu cũng đồng hành với chồng trong một số hoạt động của doanh nghiệp gia đình.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Đỗ Thị Hà cũng kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Sen Vàng sau hơn 4 năm gắn bó. Cô lựa chọn hoạt động độc lập, tập trung phát triển công việc kinh doanh và các kế hoạch cá nhân. Từ cuối năm 2023, sau khi tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, người đẹp đã thử sức trong lĩnh vực làm đẹp với vai trò đồng sáng lập, CEO một thẩm mỹ viện tại Hà Nội.

Cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà thông báo rời vị trí điều hành thẩm mỹ viện để tập trung cho những định hướng mới. Người đẹp cho biết muốn dành sự ưu tiên cho gia đình và những trách nhiệm sau khi kết hôn. "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác", cô từng chia sẻ.