Đô thị công nghệ cao, động lực tăng trưởng mới

Nghi thức khai mạc hội nghị. (Ảnh: CAO TÂN)

Với hơn 500 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước… tham dự, hội nghị tập trung thảo luận mô hình phát triển và vai trò hạt nhân của Khu Công nghệ cao trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Các nội dung trọng tâm gồm thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất, thương mại hóa công nghệ.

Đồng thời, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, phát triển xanh, thông minh, bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Khu Công nghệ cao đạt Net Zero vào năm 2045.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CAO TÂN)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết, SHTP được xem là hệ sinh thái công nghệ cao khá hoàn chỉnh, làm tiền đề để SHTP tiếp bước giai đoạn phát triển đô thị công nghệ cao.

Qua đó, Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp xác định những ngành công nghiệp chủ lực có khả năng dẫn dắt tăng trưởng trong 5 năm tới.

Theo ông, thực tiễn tại một số quốc gia cho thấy, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ số có thể trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị dựa trên công nghệ.

Cùng với đó, cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. SHTP cần trở thành nơi hội tụ các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, tiến tới sản xuất quy mô lớn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tạo ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, trước mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển đô thị công nghệ cao có thể là một hướng tiếp cận chiến lược. Không gian phát triển được mở rộng cần đi cùng với năng lực công nghệ cao hơn.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CAO TÂN)

Nguồn lực đầu tư cần được kết nối với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách cần tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ sở đào tạo hợp tác hiệu quả hơn.

Chuyên gia cho rằng, đô thị công nghệ cao không chỉ là nơi tập trung nhà máy, phòng thí nghiệm hay hạ tầng số hiện đại. Quan trọng hơn, đó là không gian kết nối tri thức với sản xuất, nghiên cứu với thị trường, nguồn lực trong nước với mạng lưới công nghệ toàn cầu.

Giá trị của mô hình này không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay số lượng doanh nghiệp, mà còn ở năng lực tạo ra và làm chủ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, mức độ đổi mới của doanh nghiệp và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Đây là cách tiếp cận giúp Thành phố Hồ Chí Minh chuyển từ lợi thế về quy mô thị trường và khả năng thu hút đầu tư sang lợi thế về năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra Triển lãm công nghệ chiến lược phát triển đô thị công nghệ cao quy tụ hơn 25 đơn vị tham gia, giới thiệu hơn 70 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ cao.

Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: CAO TÂN)

Đây là hoạt động trọng tâm của Ngày Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ, nhằm giới thiệu những thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiêu biểu của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ.

Các sản phẩm, giải pháp trưng bày tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và bền vững.

Triển lãm thể hiện các định hướng phát triển và sự liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Hội nghị là sự kiện khoa học và công nghệ thường niên do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.