Đô thị Cao Lãnh hướng tới trung tâm y tế chất lượng cao

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Theo dự thảo kế hoạch, Đồng Tháp tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, ưu tiên y tế cơ sở, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ số, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 90% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời; 100% trạm y tế triển khai dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi phấn đấu giảm dưới 15%.

Đối với phát triển hệ thống dịch vụ y tế đô thị Cao Lãnh, mục tiêu đến năm 2030 hình thành khu vực cung ứng dịch vụ y tế đa dạng, chất lượng cao, tập trung các dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên sâu, kỹ thuật cao. Tỉnh cũng định hướng hình thành ít nhất 1 khu dịch vụ y tế - chăm sóc sức khỏe tư nhân quy mô cấp đô thị, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác giữa các cơ sở y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, làm rõ nhiệm vụ, lộ trình và nguồn lực, bảo đảm các nội dung phù hợp thực tiễn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.