Đô thị Cao Lãnh hướng tới trung tâm y tế chất lượng cao
Chiều 17-9, Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan nhằm góp ý dự thảo tờ trình, kế hoạch và nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo Nghị quyết xây dựng đô thị Cao Lãnh trở thành trung tâm dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Theo dự thảo kế hoạch, Đồng Tháp tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, ưu tiên y tế cơ sở, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ số, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 90% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời; 100% trạm y tế triển khai dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi phấn đấu giảm dưới 15%.
Đối với phát triển hệ thống dịch vụ y tế đô thị Cao Lãnh, mục tiêu đến năm 2030 hình thành khu vực cung ứng dịch vụ y tế đa dạng, chất lượng cao, tập trung các dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên sâu, kỹ thuật cao. Tỉnh cũng định hướng hình thành ít nhất 1 khu dịch vụ y tế - chăm sóc sức khỏe tư nhân quy mô cấp đô thị, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác giữa các cơ sở y tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, làm rõ nhiệm vụ, lộ trình và nguồn lực, bảo đảm các nội dung phù hợp thực tiễn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/do-thi-cao-lanh-huong-toi-trung-tam-y-te-chat-luong-cao-a245369.html