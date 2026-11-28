Đô thị 15 phút, thành phố đa tâm 30 phút

Tại hội thảo "TP.HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân" do VTV Nam Bộ tổ chức ngày 28/11, ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, với diện tích tự nhiên khoảng 6.772km² và 168 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố cần một cấu trúc phát triển mới.

Quy hoạch lần này không đơn thuần là cộng gộp ba quy hoạch của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, mà là tái cấu trúc một siêu đô thị đa cực, đa tâm, với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Năm cực động lực gồm tài chính - dịch vụ quốc tế tại lõi trung tâm; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp - logistics phía Bắc; cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

Cùng với đó là ba trung tâm đô thị cấp thành phố, gồm đô thị trung tâm lịch sử với quy mô 20.600ha, đô thị Thủ Dầu Một 9.461ha và đô thị Vũng Tàu 6.499ha.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trình bày tham luận tại hội thảo

Theo ông Thảo, cấu trúc này hướng tới hình thành hệ thống việc làm, dịch vụ và nơi ở phân bố hợp lý theo các hướng, hành lang và vùng phát triển, trên cơ sở hai nguyên tắc tổ chức không gian.

Nguyên tắc thứ nhất là đô thị 15 phút, trong đó người dân có thể đi bộ khoảng 15 phút đến trường học, trạm y tế, công viên, chợ và điểm chờ phương tiện giao thông công cộng.

Nguyên tắc thứ hai là thành phố đa tâm 30 phút, với các cực động lực và trung tâm đô thị được kết nối bằng đường sắt đô thị, đường cao tốc, có sự bổ trợ của hạ tầng số.

Điểm thay đổi quan trọng trong tư duy quy hoạch lần này là chuyển trọng tâm từ "khoảng cách di chuyển" sang "thời gian và khả năng tiếp cận".

Đáng chú ý, TP.HCM đang có những lợi thế nhất định để hiện thực hóa các nguyên tắc tổ chức không gian này.

Tham luận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM tại Hội thảo

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế EnCity cho biết, trong nghiên cứu so sánh năng lực cạnh tranh kinh tế của các đô thị lớn Đông Nam Á dựa trên 40 tiêu chí, TP.HCM có hai lợi thế nổi bật.

Thứ nhất là nguồn lực con người, với lực lượng lao động trẻ, năng động. Thứ hai, khá bất ngờ, là thời gian di chuyển trung bình đến nơi làm việc của người dân TP.HCM ngắn nhất trong nhóm thành phố được khảo sát, tiếp đến là Singapore.

Trong khi năng lực hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế so với các đô thị lớn trong khu vực, vì sao TP.HCM lại có được lợi thế này?

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế EnCity trình bày tham luận tại hội thảo

Theo ông Dũng, câu trả lời nằm ở hai đặc điểm rất riêng của thành phố: Nhà phố và xe máy.

Cấu trúc nhà phố cho phép các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ và cơ hội việc làm phân bố rộng khắp đô thị, thay vì tập trung chủ yếu tại các tòa nhà văn phòng ở khu vực trung tâm.

Sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh tạo điều kiện để người dân tìm kiếm việc làm gần nơi sinh sống. Trong khi đó, xe máy có ưu thế về khả năng di chuyển trực tiếp từ điểm xuất phát đến điểm đến.

Theo ông Dũng, hiệu quả giao thông đô thị được quyết định đồng thời bởi ba yếu tố: Cấu trúc đô thị và sự phân bố việc làm; hình thái đô thị và mật độ dân cư; năng lực của hệ thống hạ tầng giao thông.

Do đó, giải quyết bài toán giao thông không chỉ là đầu tư thêm đường sá mà còn phải nghiên cứu cách thức tổ chức không gian đô thị, phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế.

Ông Dũng cũng lưu ý, trong quá trình hiện đại hóa đô thị, cần nhìn nhận đúng vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và khu vực kinh tế phi chính thức đối với việc tạo sinh kế, cung cấp dịch vụ và duy trì sức sống của thành phố.

Để quy hoạch đô thị đi vào cuộc sống

Để kết nối các cực động lực và trung tâm đô thị, đến năm 2050, TP.HCM định hướng phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 960 km, cùng khoảng 450km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất.

Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng hướng tới đạt 35-50% vào năm 2030 và khoảng 65% trong giai đoạn 2045-2050.

Tuy nhiên, việc đầu tư hệ thống giao thông kết nối mới chỉ là một trong những điều kiện để hiện thực hóa mô hình đô thị 15 phút, thành phố đa tâm 30 phút.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, việc xác định chức năng của từng cực động lực dựa trên vị trí địa lý, điều kiện thực tế và lợi thế phát triển của mỗi khu vực. Tuy nhiên, một cực phát triển công nghiệp không có nghĩa chỉ phát triển công nghiệp mà phải có các chức năng đô thị đi kèm.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trao đổi tại phiên tọa đàm của Hội thảo "Quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân" do VTV9 tổ chức.

Theo ông Tuấn Anh, các cực đô thị mới cần hướng tới chất lượng sống tương đương hoặc tốt hơn khu vực đô thị hiện hữu. Khi giao thông được kết nối thuận tiện, người dân sẽ có thêm lựa chọn về nơi an cư với giá nhà phù hợp và đầy đủ tiện ích.

Từ góc độ chi phí sống, ông Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng muốn giãn dân thành công, có metro thôi chưa đủ.

Người dân có thể bán nhà trong nội đô để mua nhà ở ngoại ô, nhưng vẫn phải cân nhắc những khoản chi phí thường xuyên cho giáo dục, y tế và sinh hoạt, nhất là khi nhiều tiện ích tại các khu đô thị mới được đầu tư bởi khu vực tư nhân.

Vì vậy, cùng với đầu tư giao thông công cộng, Nhà nước cần đầu tư trường học, cơ sở y tế công lập tại các đô thị mới, bảo đảm người dân không chỉ tiếp cận thuận tiện mà còn có khả năng chi trả cho các dịch vụ thiết yếu.

Ở góc độ phát triển kinh tế đô thị, TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam, nhấn mạnh: "Mỗi cực đô thị phải là một trung tâm có năng lực kinh tế, việc làm, dịch vụ và bản sắc riêng - không chỉ là một khu đô thị nhà ở".

Đối với các khu vực phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), ông Quang cho rằng cần bảo đảm đồng thời ba giá trị: Giao thông, kinh tế và xã hội. Trong đó, việc bố trí nhà ở phù hợp khả năng chi trả có ý nghĩa quan trọng, tránh tình trạng giá bất động sản tăng cao khiến người lao động không thể sinh sống gần các nhà ga metro.

Theo tham luận của ông Lý Khánh Tâm Thảo, nhà ở xã hội được xác định là một cấu phần của cấu trúc đô thị, với mục tiêu tăng thêm khoảng 200.000 căn trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thành phố ưu tiên bố trí nhà ở xã hội gần các khu vực tập trung việc làm, metro, TOD và đầu mối giao thông công cộng; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, từ nhà lưu trú công nhân, căn hộ cho thuê, thuê mua đến ký túc xá đô thị.

Phiên tọa đàm tại Hội thảo "Quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân" tại VTV9 ngày 28/11/2026.

Một vấn đề khác được các chuyên gia đặc biệt quan tâm là khả năng tiếp cận thực tế của người dân đối với hệ thống giao thông công cộng.

Theo định hướng quy hoạch, các khu vực TOD được phát triển trong phạm vi 400-800m quanh nhà ga, theo nguyên tắc đô thị nén, hỗn hợp, ưu tiên đi bộ và xe đạp.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Quang lưu ý: "Khoảng cách đường chim bay trên bản đồ không đồng nghĩa với khả năng tiếp cận thực tế; chất lượng không gian đi bộ quyết định thành công của TOD".

Theo đó, cần tái thiết đường phố quanh nhà ga với hệ thống vỉa hè liên tục, rộng và có bóng mát; lối qua đường an toàn; đường dốc thuận tiện cho người khuyết tật, người cao tuổi và xe đẩy trẻ em.

Từ kinh nghiệm Singapore, ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành, Bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của quy hoạch tích hợp.

"Khi một khu đô thị mới hoặc một khu vực mới được quy hoạch, việc đó không chỉ đơn thuần là xây dựng nhà ở. Bạn còn cần có giao thông công cộng, cửa hàng, trường học, y tế, không gian xanh và không gian cộng đồng. Tất cả những yếu tố này cần được quy hoạch cùng nhau, với việc chú trọng đến nhu cầu hằng ngày của người dân", ông Lee Leong Seng chia sẻ.

Đại diện Keppel Việt Nam cũng lưu ý việc kết nối chặng cuối, bảo đảm cộng đồng dân cư xung quanh nhà ga có thể tiếp cận thuận tiện hệ thống giao thông công cộng, thay vì chỉ những dự án nằm sát nhà ga được hưởng lợi.

Như ông Nguyễn Quang Sáng, Phó giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, nhấn mạnh tại hội thảo: "Một bản quy hoạch dù đồ sộ đến đâu, có tầm nhìn 50 năm hay 100 năm, thước đo thành công vẫn không nằm ở diện tích trên bản vẽ, không nằm ở bao nhiêu tòa cao ốc được xây... mà nằm ở chất lượng sống, hạnh phúc và nụ cười của từng công dân".

Những chỉ tiêu hướng tới chất lượng sống của người dân TP.HCM

Đến năm 2030: Nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống.

Đến năm 2045: Trở thành trung tòa kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á.

Chỉ số phát triển con người (HDI): Trên 0,8 vào năm 2030; từ 0,9 trở lên từ năm 2035.

Đất cây xanh công cộng đô thị: 7 - 7,5 m²/người.

Nhà ở xã hội: Tăng thêm khoảng 200.000 căn giai đoạn 2026 - 2030.

Vận tải hành khách công cộng: Đảm nhận khoảng 65% trong giai đoạn 2045 - 2050.

Nguồn: Tham luận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM tại hội thảo ngày 28/11/2026.