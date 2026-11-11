Đồ Sơn chuẩn bị tổ chức Liên hoan phim quốc tế GTG DOSON Hải Phòng - Hàn Quốc

Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồ Sơn Lê Quốc Tiến và GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, lãnh đạo các sở, ngành TP. Hải Phòng, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương.

GS.TSKH Vũ Minh Giang tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế GTG DOSON Hải Phòng - Hàn Quốc lần thứ nhất; nghiên cứu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế ban đêm tại Đồ Sơn, gắn với khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, văn hóa, dịch vụ và cảnh quan biển.

Đồ Sơn vươn tầm kết nối du lịch. Ảnh: Đức Nghĩa

Đối với Đồ Sơn, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối tri thức, chuyên gia, nguồn lực doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế; tạo cơ sở nghiên cứu, đề xuất những sản phẩm du lịch, văn hóa, giải trí và dịch vụ mới, góp phần nâng cao sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Bí thư phường Đồ Sơn Lê Quốc Tiến phát biểu tại Hội nghị

Phường Đồ Sơn tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đối tác và doanh nghiệp, cụ thể hóa các định hướng thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, từng bước xây dựng Đồ Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của TP. Hải Phòng.

Đồ Sơn có nhiều lợi thế về du lịch. Ảnh: Đức Nghĩa

Liên hoan phim quốc tế GTG DOSON Hải Phòng - Hàn Quốc lần thứ nhất tập trung vào ba mục tiêu chính: tăng cường giao lưu, hợp tác giữa ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc; quảng bá thương hiệu văn hóa, du lịch Đồ Sơn; từng bước xây dựng lễ hội văn hóa tổng hợp kết hợp điện ảnh, âm nhạc K-pop và văn hóa đại chúng của hai quốc gia.

Đồ Sơn nghiên cứu tổ chức Liên hoan phim quốc tế GTG DOSON Hải Phòng - Hàn Quốc lần thứ nhất

Liên hoan không chỉ là hoạt động trình chiếu phim, trao giải mà còn kết hợp các chương trình giao lưu với diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim; biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động quảng bá, trải nghiệm du lịch. Qua đó, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Đồ Sơn.

Bến tàu không số K15. Ảnh: Vũ Việt Chung

Trong lĩnh vực điện ảnh, Liên hoan được kỳ vọng mở rộng mạng lưới kết nối giữa các nhà làm phim, đơn vị sản xuất và phát hành của hai nước; tạo cơ hội giới thiệu các tác phẩm điện ảnh độc lập, hỗ trợ đạo diễn trẻ tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư, đồng sản xuất và phát hành phim.

Liên hoan cũng hướng tới tăng cường kết nối giữa các nền tảng phát hành nội dung số (OTT), góp phần mở rộng thị trường cho sản phẩm điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Cảnh đẹp Đồ Sơn. Ảnh: Đức Nghĩa

Đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, việc tổ chức Liên hoan phim quốc tế được kỳ vọng góp phần kích cầu du lịch, quảng bá các điểm đến, thu hút hoạt động sản xuất phim và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với điện ảnh. Đây cũng là cơ hội để Đồ Sơn nghiên cứu phát triển các hoạt động văn hóa, dịch vụ và kinh tế ban đêm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về định hướng, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan phim quốc tế GTG DOSON Hải Phòng - Hàn Quốc lần thứ nhất; hướng tới xây dựng sự kiện có quy mô, chất lượng, tạo dấu ấn văn hóa và du lịch đặc trưng của Đồ Sơn.

Cùng với đó, nghiên cứu khả năng phát triển thành hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế định kỳ trong những năm tiếp theo.