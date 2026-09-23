Dỡ sàn bếp, chủ nhà nhìn thấy cảnh tượng nổi da gà bên dưới

Cặp trăn này được tìm thấy dưới sàn nhà lát gạch ở Palangka Raya, Trung Kalimantan, Indonesia, cùng với khoảng 70 quả trứng.

Cảnh tượng này được phát hiện vào ngày 6/8, trên đường Jalan Anggrek, đối diện với bến xe WA Gara ở ngoại ô Palangka Raya.

Đoạn clip cho thấy các nhân viên cứu hỏa cùng nhau đưa một trong 2 con trăn ra khỏi sàn nhà, với hàng chục quả trứng lớn màu trắng nằm xung quanh.

Con trăn đầu tiên dài khoảng 3,6 mét và được tìm thấy đang cuộn tròn quanh khoảng 35 quả trứng.

Con trăn được phát hiện dưới nền nhà. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Con trăn được phát hiện khi chủ nhà và một người thợ bắt đầu tháo dỡ gạch lát sàn nhà bếp và tìm thấy một khoảng trống bên dưới. Khi mở sàn nhà ra, họ tìm thấy con trăn nằm giữa những quả trứng của nó.

Chủ nhà sau đó đã gọi cho Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), một đơn vị cứu hỏa tình nguyện ở Palangka Raya, để giúp đưa con vật ra ngoài.

Lần sơ tán đầu tiên mất khoảng 45 phút vì con vật chống cự lại những nỗ lực khống chế nó.

Lực lượng cứu hỏa đã sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và thiết bị chuyên dụng để bắt con trăn.

Nhóm BPK Kamboja vẫn ở lại hiện trường vì chủ nhà và người thợ lo sợ có thể còn một con trăn khác ẩn nấp dưới phần sàn nhà chưa được dỡ bỏ.

Chỉ huy BPK Kamboja, ông Sucipto cho biết: "Sau khi bắt được con trăn đầu tiên, chúng tôi khuyên họ tiếp tục dỡ bỏ phần sàn nhà chưa được mở. Chúng tôi ở lại hiện trường và không rời đi ngay lập tức".

Khoảng 15 phút sau, nhóm tìm thấy một con trăn thứ 2 có kích thước gần bằng con đầu tiên, cũng đang ấp khoảng 35 quả trứng.

Việc sơ tán bị trì hoãn một thời gian ngắn khi con trăn biến mất trong lúc nhóm cố gắng bắt nó.

Chủ nhà và người thợ đã dỡ bỏ thêm một phần sàn lát gạch nữa trước khi tìm thấy con trăn. Cuộc sơ tán thứ 2 kéo dài khoảng 35 phút trước khi con trăn cuối cùng bị bắt.

Ông Sucipto nói: "Sau khi sơ tán, chúng tôi đã thả 2 con trăn và trứng của chúng trở lại tự nhiên, cách xa khu dân cư".

Trăn lưới được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả thành phố, dẫn đến xung đột với con người.

Loài này là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác. Vì có thể phát triển đến kích thước lớn, nó cũng có khả năng giết chết người bằng cách siết chặt.

Indonesia có một quần thể trăn đặc biệt lớn, chúng phát triển mạnh trong khí hậu nhiệt đới với nguồn thức ăn phong phú trong các khu rừng nguyên sinh.

Tuy nhiên, sự phát triển của con người đã gây ra xung đột khi các trang trại và làng mạc mở rộng vào các khu vực trước đây không có người ở.

Phương Linh (t/h)