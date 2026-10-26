Đo sai, thu thừa tiền điện, nước, người dân phải được bồi thường

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Người dân cần được kiểm chứng kết quả đo

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Bùi Văn Dũng – Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày, từ đổ xăng, cân hàng đến thanh toán tiền điện, nước.

Người dân thường phải tin vào thiết bị và kết quả đo do bên bán cung cấp, vì vậy tính chính xác của phép đo có ý nghĩa quan trọng đối với sự công bằng trong giao dịch.

Đại biểu đề nghị dự thảo luật quy định rõ quyền tiếp cận, trích xuất dữ liệu đo liên quan đến giao dịch của người dân; trách nhiệm giải thích và thời hạn trả lời của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI sáng 26/10. Ảnh: Media Quốc hội

Khi hóa đơn điện, nước tăng bất thường, người dân cần được biết chỉ số đầu kỳ, cuối kỳ, thời điểm ghi nhận và tình trạng kiểm định của đồng hồ. Những người không sử dụng điện thoại thông minh cũng phải được hỗ trợ tra cứu, trong khi dữ liệu bị điều chỉnh cần được lưu vết để phục vụ kiểm tra.

Đặc biệt, khi xác định việc đo sai dẫn đến thu thừa, đơn vị cung cấp dịch vụ phải chủ động rà soát khách hàng bị ảnh hưởng, thông báo cách tính và hoàn trả tiền trong thời hạn rõ ràng. Theo đại biểu, không nên buộc từng người theo đuổi thủ tục tốn kém hơn khoản tiền được nhận lại. Cần có đầu mối tiếp nhận, theo dõi việc khắc phục và thông báo kết quả giải quyết cho người dân.

Bùi Văn Dũng – Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện Điều 52 theo hướng kết nối với quy định chuyên ngành, làm rõ trách nhiệm chủ động khắc phục và cơ quan giám sát việc hoàn trả tiền thu thừa.

Đại biểu đề nghị không miễn kiểm tra đối với các đơn vị tham gia chương trình bảo đảm đo lường mà chỉ giảm tần suất, phạm vi kiểm tra theo kế hoạch khi có kết quả được kiểm chứng. Việc đánh giá cần căn cứ quá trình vận hành, khả năng phát hiện, khắc phục sai lệch và lịch sử tuân thủ.

ĐBQH Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Media Quốc hội

Còn ĐBQH Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đặc biệt lưu ý yêu cầu kiểm định chính xác đối với phương tiện đo liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, nhất là trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm.

Theo ông, phương tiện đo phải bảo đảm các đặc tính kỹ thuật, cấu trúc theo quy định. Trường hợp thiết bị không bảo đảm chất lượng, xảy ra sai sót hoặc có hành vi gian lận trong đo lường, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những đối tượng bị ảnh hưởng.

Cắt giảm thủ tục nhưng phải bảo vệ người tiêu dùng

Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân ghi nhận sự đồng tình về sự cần thiết sửa đổi luật, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xuất phát từ thực tiễn đời sống, bảo đảm công bằng trong giao dịch, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực làm chủ công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Media Quốc hội

Bộ trưởng khẳng định: "Từ tính tiền điện, tiền nước, mua xăng, cân hàng ở chợ đến kết luận về một hành vi vi phạm đều dựa vào kết quả đo lường. Kết quả đo lường chính xác là cơ sở đảm bảo công bằng trong giao dịch và giữ niềm tin của xã hội".

Theo Bộ trưởng, dự thảo luật cắt giảm, đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính, chuyển từ đăng ký sang công bố năng lực và bãi bỏ các thủ tục chứng nhận không còn cần thiết. Hoạt động kiểm tra nhà nước sẽ tập trung vào những nơi có nguy cơ vi phạm cao, trong khi chu kỳ kiểm định được điều chỉnh theo dữ liệu thực tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh việc giảm thủ tục cho doanh nghiệp phải đi đôi với bảo vệ người tiêu dùng. Đối với công tơ điện, đồng hồ nước và cột đo xăng, dầu, đây là những phương tiện đo trực tiếp quyết định số tiền người dân phải trả nên vẫn phải duy trì kiểm định.