Không thể vì lợi ích trước mắt mà gây ô nhiễm môi trường

Quá trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo và phá dỡ công trình làm phát sinh nhiều loại chất thải như đất, đá, gạch vỡ, bê tông, vữa xây dựng... Nếu không được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định, những chất thải này có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống của người dân.

Khu xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng tại nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ảnh: Đức Duy

Tại các khu đất trống, ven đường giao thông, ven sông, hồ, kênh mương, tình trạng đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Những đống gạch, đá, bê tông không chỉ gây mất mỹ quan mà còn có thể cản trở giao thông, thu hẹp dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập úng và phát sinh bụi trong khu dân cư.

Đáng nói, để tiết kiệm chi phí vận chuyển, xử lý chất thải, một số chủ công trình hoặc đơn vị thi công có thể lựa chọn dịch vụ thu gom giá rẻ mà không quan tâm đến địa điểm tiếp nhận phế thải. Trong khi đó, người vận chuyển vì lợi ích trước mắt lại đổ chất thải tại những nơi không được phép.

Hệ thống nghiền chất thải xây dựng được lắp đặt di động tại công trường thi công đường Vành đai 2,5. Ảnh: Hoàng Sơn

Theo Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, việc vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn không đúng quy trình kỹ thuật và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là hành vi bị nghiêm cấm.

Trách nhiệm bảo vệ môi trường không chỉ thuộc về người trực tiếp vận chuyển, đổ phế thải mà còn liên quan đến chủ đầu tư, chủ công trình, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ quản lý chất thải theo quy định.

Theo Nghị định số 412/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 14-11), mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Nghị định quy định tương đối toàn diện các nhóm hành vi vi phạm liên quan đến quản lý chất thải, gây ô nhiễm môi trường, giấy phép môi trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hà Nội đang xây dựng chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố. Ảnh: Đức Duy

Đối với hành vi đổ chất thải xây dựng không đúng quy định, việc xác định mức xử phạt phải căn cứ vào hành vi cụ thể, loại chất thải, khối lượng chất thải, chủ thể vi phạm và các tình tiết liên quan. Trường hợp hành vi gây ô nhiễm môi trường đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo báo cáo, từ tháng 7-2025 đến cuối tháng 10-2026, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 6 vụ án với 22 bị can liên quan đến hành vi đổ trộm, chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng. Các vụ án được khởi tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235, Bộ luật Hình sự.

Luật sư Phạm Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đánh giá: “Việc xử lý hình sự các vụ án liên quan đến hành vi đổ trộm, chôn lấp chất thải xây dựng thể hiện sự quyết tâm của thành phố Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, đồng thời là lời cảnh cáo đối với các tổ chức, cá nhân bất chấp pháp luật vì lợi ích kinh tế”.

Theo chuyên gia pháp lý, để nâng cao hiệu quả xử lý, các cơ quan chức năng cần chú trọng xác minh nguồn phát sinh chất thải, đơn vị thuê vận chuyển và địa điểm tiếp nhận, thay vì chỉ tập trung xử lý người trực tiếp điều khiển phương tiện đổ phế thải trái phép. Việc ứng dụng camera giám sát, tiếp nhận phản ánh của người dân qua nền tảng số, tăng cường kiểm tra tại những khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm là những giải pháp cần được phát huy.

Biến chất thải xây dựng thành nguồn tài nguyên

Cùng với việc tăng cường chế tài xử phạt, xây dựng cơ chế khuyến khích thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn xây dựng là giải pháp có ý nghĩa lâu dài.

Ngày 23-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội công bố bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 9-10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội có Văn bản số 312/HĐND-BKHCNMT thống nhất về sự cần thiết xây dựng và trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết này. Việc xây dựng chính sách cho thấy sự cần thiết phải đổi mới phương thức quản lý chất thải xây dựng, chuyển từ tư duy thu gom, xử lý đơn thuần sang khai thác, tái sử dụng những thành phần còn giá trị.

Thực tế, nhiều loại chất thải xây dựng như gạch, đá, bê tông sau khi được phân loại, xử lý bằng công nghệ phù hợp có thể trở thành nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp hoặc thi công một số hạng mục công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Nếu được tổ chức hiệu quả, hoạt động tái chế không chỉ giúp giảm áp lực đối với các bãi tiếp nhận chất thải mà còn góp phần hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Luật sư Phạm Ngọc Thanh cho rằng, để chính sách phát huy hiệu quả, thành phố cần nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp, phát triển mạng lưới điểm tiếp nhận chất thải xây dựng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ tái chế và tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm tái chế đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Giải quyết tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng cần có sự kết hợp đồng bộ giữa chế tài đủ sức răn đe, trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp và hệ thống thu gom, tái chế thuận tiện, hiệu quả.

“Khi chất thải xây dựng được nhìn nhận là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, việc bảo vệ môi trường không chỉ dựng lại ở xử lý vi phạm mà còn trở thành giải pháp tiết kiệm tài nguyên, chống lãng phí và góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững”, luật sư Phạm Ngọc Thanh nhấn mạnh.