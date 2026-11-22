Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 16/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản xảy ra trước quán Dê 45, đường Trần Nhân Tông, phường Sơn Trà.

Theo trình báo, khoảng 22h ngày 15/11, anh P.H.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Sơn Trà) đỗ ô tô Honda HR-V trước quán rồi trở về nhà. Đến khoảng 3h ngày 16/11, khi quay lại kiểm tra phương tiện, anh phát hiện hơn 130 triệu đồng và 10.000 USD cất trong hộc bệ tỳ tay đã bị lấy mất. Tổng giá trị tài sản trình báo hơn 350 triệu đồng.

Từ dấu vết tại hiện trường và phương thức gây án, lực lượng Công an tập trung rà soát các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đến trưa 16/11, cơ quan chức năng xác định 4 thiếu niên liên quan gồm T.V.P. (sinh năm 2010), N.S.Q. (sinh năm 2009), B.H.V. (sinh năm 2011) và T.Đ.G.H. (sinh năm 2015), cùng trú tại các phường An Hải và Sơn Trà.

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền tiêu xài, tối 15/11, nhóm này rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc phường Sơn Trà và An Hải, tìm những ô tô đỗ ven đường không khóa cửa để mở cửa, lục soát lấy tài sản.

Khoảng 2h30 ngày 16/11, khi đến trước quán Dê 45, nhóm phát hiện ô tô của anh T. không khóa cửa nên mở cửa xe, lấy tiền trong hộc bệ tỳ tay. Các đối tượng khai đã chiếm đoạt 100 triệu đồng và hơn 6.700 USD, sau đó chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ 6.700 USD, 46,64 triệu đồng, 2 điện thoại iPhone, một xe mô tô Yamaha Exciter mang biển kiểm soát 92F1-144.21 cùng giấy mua bán xe liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với T.V.P. và N.S.Q.; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với B.H.V. Riêng T.Đ.G.H. được giao cho gia đình và địa phương quản lý, giáo dục. Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ số tài sản bị chiếm đoạt và vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.