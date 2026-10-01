Đổ nợ, nhóm thanh niên dàn cảnh bắt cóc chủ doanh nghiệp ở Thái Nguyên để cướp 1,8 tỷ đồng

Do nợ nần và túng quẫn, Mai Văn Dũng (SN 1983) cùng Lê Văn Dũng (SN 1982) lên kế hoạch dàn cảnh tống tiền anh L.C.T. (SN 1981) một người đang có hoạt động kinh doanh thuận lợi. Cả hai lôi kéo thêm Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm, chuẩn bị sẵn găng tay, băng dính, dây rút để hành động.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Chiều 24/9, nhóm này nhờ người gọi điện mượn cớ thuê san gạt đất để điều hướng anh T. đến khu vực vắng vẻ tại bãi thải mỏ than Bá Sơn (xã Vô Tranh). Khi nạn nhân vừa lái ô tô bán tải Ford Ranger đến điểm hẹn, các đối tượng lập tức ập vào khống chế, trói tay, bịt miệng và trùm kín đầu anh T. bằng túi vải, sau đó tống lên chính chiếc xe của nạn nhân.

Sau khi khống chế thành công, Tâm và Tiến tách nhóm trở về nhà. Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng tiếp tục lái xe chở anh T. di chuyển theo hướng Thái Nguyên – Bắc Kạn. Dọc đường đi, chúng liên tục uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân phải chuyển hơn 1,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền cướp được đều được nạp thẳng vào một trang web đánh bạc trực tuyến.

Vơ vét xong tài sản, hai đối tượng đưa xe quay lại xã Phượng Tiến. Tại đây, chúng kéo nạn nhân xuống xe, trói chặt vào một gốc cây ven đường rồi vứt bỏ công cụ phạm tội, bỏ mặc anh T. giữa đêm tối để tẩu thoát. Rất may mắn, nạn nhân sau đó đã tự cởi trói thành công và đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các tổ công tác đến chiều ngày 25/9 đã bắt giữ được đối tượng Hoàng Quyết Tiến (SN 1988, trú tại xã Vô Tranh), Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, trú tại phường Quan Triều) khi đang lẩn trốn tại các xã thuộc địa bàn huyện Phú Lương cũ. Đồng thời, bắt giữ được 2 đối tượng Mai Văn Dũng (SN 1983, trú tại xã Phú Lương) và Lê Văn Dũng (SN 1982, trú tại xã An Khánh) khi đang dùng xe mô tô bỏ trốn đến địa phận tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản, bắt, giữ người trái pháp luật và đánh bạc”, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm về các hành vi liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.