Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn lần đầu tái hợp sau 'Mưa đỏ', sa vào 'lưới tình' với 'em xinh' Lamoon

Dự án này gây chú ý khi đây là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự hợp tác trở lại của bộ đôi Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn kể từ sau Mưa đỏ, cùng với đó là màn tái xuất màn ảnh rộng của Lamoon sau Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch của bộ phim là Quản Phương Thanh, nữ đạo diễn tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Nga theo diện học bổng. Cô từng đạo diễn các chương trình âm nhạc như Hương mùa Hè, dreAMEE acoustic show, hợp tác thực hiện MV với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như AMEE, Thiều Bảo Trâm, Phan Mạnh Quỳnh, MIN, Noo Phước Thịnh... và tham gia đạo diễn các dự án webseries.

Ngoài ra, năng lực chuyên môn của cô trong lĩnh vực biên kịch và làm phim ngắn cũng từng được ghi nhận tại nhiều sân chơi điện ảnh uy tín trong nước và quốc tế. Với nền tảng vững chắc và nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực khác nhau, Quản Phương Thanh hứa hẹn mang đến một làn gió mới, góp phần tạo nên màu sắc riêng biệt cho Lái chị vào tim em.

Về phía Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn, cả hai đều là những nam diễn viên được chú ý sau thành công vang dội của Mưa đỏ. Tác phẩm thu về 714 tỷ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Steven Nguyễn liên tục trở lại màn ảnh rộng với loạt dự án nổi bật như Trại buôn người, Chị chị em em 3... cùng một số tác phẩm dày đặc đang chờ ngày ra rạp. Còn Đỗ Nhật Hoàng lại có lựa chọn thận trọng hơn. Sau khoảng một năm kể từ Mưa đỏ, nam diễn viên mới dần tái xuất điện ảnh và đảm nhận vai nam chính trong Lái chị vào tim em. Sự trở lại lần này cũng mở ra cơ hội để khán giả khám phá một hình ảnh mới của Đỗ Nhật Hoàng, bên cạnh những vai diễn từng ghi dấu ấn trước đó.

Trong khi đó, nữ chính Lamoon cũng từng có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, với vai diễn “Út Khờ”. Lái chị vào tim em đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Lamoon sau khoảng hai năm tập trung cho sự nghiệp ca hát. Với màu sắc trẻ trung cùng chất giọng ngọt ngào đặc trưng, Lamoon hứa hẹn trở thành mảnh ghép thú vị cho câu chuyện tình yêu rom-com lần này.