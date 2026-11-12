Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn của 'bom tấn' 'Mưa đỏ' tái ngộ trong phim mới

“Lái chị vào tim em” là dự án điện ảnh do Brave Films & Entertainment sản xuất, CJ HK Entertainment đồng sản xuất và phát hành. Phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba trẻ trung, hiện đại, với hai nhân vật nam do Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn đảm nhận cùng hướng tình cảm về một cô gái do LAMOON thủ vai.

Tạo hình 3 nhân vật chính của phim. Ảnh: CJ HK

Sự tái hợp của Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn tạo nên sức hút cho phim, bởi cả hai từng có màn đối đầu trên màn ảnh trong “Mưa đỏ” – tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, đạt doanh thu hơn 714 tỷ đồng, hiện là phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Trong dự án mới, hai nam diễn viên tiếp tục có mối liên hệ tình cảm với cùng một người, gợi về sự đối đầu giữa các nhân vật trước đây, nhưng trong bối cảnh đô thị hiện đại với màu sắc hài hước, lãng mạn.

Nếu Steven Nguyễn liên tục trở lại màn ảnh rộng với loạt dự án nổi bật như “Trại buôn người”, “Chị chị em em 3”... cùng một số tác phẩm dày đặc đang chờ ngày ra rạp, thì Đỗ Nhật Hoàng lại có lựa chọn thận trọng hơn.

Sau khoảng một năm kể từ “Mưa đỏ”, nam diễn viên mới dần tái xuất điện ảnh và đảm nhận vai nam chính trong “Lái chị vào tim em”. Sự trở lại lần này cũng mở ra cơ hội để khán giả khám phá một hình ảnh mới của Đỗ Nhật Hoàng, bên cạnh những vai diễn từng ghi dấu ấn trước đó.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, LAMOON và ê kíp làm phim. Ảnh: CJ HK

Với LAMOON, bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau khoảng hai năm tập trung cho sự nghiệp ca hát. Sau vai Út Khờ trong bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, nữ diễn viên có cơ hội thử sức với hình tượng mới, mang màu sắc trẻ trung, gần gũi.

Trong “Lái chị vào tim em”, LAMOON là một cô gái công sở xinh xắn, trẻ trung; Steven Nguyễn mang hình ảnh một “tổng tài” hài hước, giàu có bên chiếc ô tô đen bóng; Đỗ Nhật Hoàng hóa thân thành chàng trai thư sinh, hiền lành, gắn với chiếc xe điện hồng - đen giản dị.

Đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch là Quản Phương Thanh, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh tại Học viện Điện ảnh quốc gia Nga theo diện học bổng. Cô từng đạo diễn các chương trình âm nhạc như “Hương mùa hè”, “dreAMEE acoustic show”, thực hiện MV cùng nhiều nghệ sĩ và tham gia các dự án webseries.

“Lái chị vào tim em” dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 8-1-2027.