Đỗ Nhật Hoàng trở lại sau 'Mưa đỏ', đóng cảnh thân mật với Mie trong phim tình cảm

Phim điện ảnh "Yêu sai yêu lại!" vừa công bố first look poster và video giới thiệu đầu tiên, hé lộ mối quan hệ giữa hai nhân vật Dương và Nhã do Đỗ Nhật Hoàng và Mie đảm nhận.

Nếu poster mang màu sắc lãng mạn với hình ảnh cặp đôi sánh bước bên nhau giữa khung cảnh hoàng hôn, video dài hơn 30 giây lại cho thấy nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chuyện tình của Dương và Nhã bắt đầu bằng một tình huống trớ trêu khi Nhã buồn bã vì tự cắt hỏng tóc mái sau thất tình. Từ lời than thở về một chiếc kẹp tóc, Dương đáp lại bằng chiếc kẹp giấy nhỏ cùng câu hỏi dí dỏm, mở ra cuộc gặp gỡ giữa hai người.

Đỗ Nhật Hoàng cùng "đàn chị" Mie trong một phân cảnh phim.

Những khoảnh khắc hẹn hò sau đó được thể hiện với tiết tấu trẻ trung, từ những buổi trò chuyện trên sân thượng, dạo phố đêm đến cảnh nắm tay chạy dưới mưa. Cặp đôi cũng có những phân đoạn thân mật, tạo màu sắc hài hước cho câu chuyện tình yêu.

Tuy nhiên, đoạn video không chỉ có những phút giây ngọt ngào. Ở cuối phim giới thiệu, Dương xuất hiện trong căn phòng tối, đối diện với Nhã và nói rằng anh phải quên đi nhiều điều mới có thể tiếp tục yêu cô. Câu thoại cùng hình ảnh Nhã rơi nước mắt gợi mở những tổn thương trong quá khứ, đồng thời đặt ra câu hỏi về biến cố khiến mối quan hệ của hai người đứng trước thử thách.

Chia sẻ về những phân đoạn thân mật với bạn diễn, Đỗ Nhật Hoàng cho biết ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm quá trình quay diễn ra thuận lợi. Nam diễn viên nhận xét Mie chuyên nghiệp, trong khi đạo diễn Nhu Đặng cũng tạo điều kiện để anh cảm thấy thoải mái, an toàn khi thực hiện các cảnh quay.

Dù vậy, Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ cảm xúc của anh trên phim trường có phần buồn cười. Theo nam diễn viên, phân đoạn được gọi là "cảnh nửa nóng" thực chất lại chứa đựng tình huống oái oăm, tréo ngoe khi đặt trong mạch phim. Anh hy vọng khán giả sẽ trực tiếp đến rạp để hiểu rõ hơn màu sắc của cảnh quay này.

Một "cảnh nóng" được cắt ra từ phim.

Với câu thoại mang nhiều tâm trạng ở cuối video, Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh dành thời gian phân tích tính cách, cách ứng xử và những mối quan hệ của Dương để xây dựng tâm lý nhân vật. Theo anh, Dương mang trong mình nhiều nỗi sợ, từ những tổn thương đã trải qua đến lo lắng rằng chúng có thể lặp lại. Điều khiến nhân vật day dứt không chỉ là những chuyện từng xảy đến mà còn là việc anh vẫn cố tìm cách tiếp tục yêu Nhã bất chấp những bất an trong lòng.

Về phía Mie, nữ diễn viên cho biết cô cố gắng tìm hiểu tâm lý Nhã trong từng tình huống để thể hiện phản ứng chân thực. Với cô, nhân vật là một cô gái có những cảm xúc gần gũi, dễ khiến người xem bắt gặp chính mình trong câu chuyện tình yêu.

"Yêu sai yêu lại!" thuộc thể loại hài - tình cảm, khai thác những trắc trở trong tình yêu và hôn nhân của người trẻ. Phim đặt ra câu hỏi về cách mỗi người đối diện với sai lầm, tổn thương trong quá khứ khi muốn bắt đầu lại một mối quan hệ.

Đây là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nhu Đặng, người từng thực hiện nhiều MV âm nhạc được chú ý như "Bắc Bling", "Nỗi đau giữa hòa bình" và "Đi đu đưa đi". Phần kịch bản do Nguyễn Mai Nhật Ánh chấp bút, người từng tham gia các dự án "Tiệm ăn của quỷ", "Tử chiến trên không" và "Sợi chỉ đỏ".

Với Đỗ Nhật Hoàng, bộ phim đánh dấu màn trở lại sau "Mưa đỏ" – tác phẩm giúp tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trước đó, nam diễn viên cũng góp mặt trong "Mai" và "Ngày xưa có một chuyện tình". Việc chuyển sang một câu chuyện tình yêu hiện đại, có cả tiếng cười lẫn những giằng xé nội tâm, mở ra một màu sắc khác trong hành trình diễn xuất của anh.

"Yêu sai yêu lại!" dự kiến hướng đến khán giả trong dịp Valentine năm tới.