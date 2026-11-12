Đỗ Nhật Hoàng - Steven Nguyễn lần đầu tái hợp sau 'bom tấn' 'Mưa đỏ'

Hình ảnh poster đầu tiên vừa được công bố mang sắc màu tươi sáng với hai gam hồng - vàng chủ đạo. Nữ chính Lamoon xuất hiện tại một trạm xe buýt với vẻ mặt đầy băn khoăn, trong khi hai chàng trai có màn chạm trán với hình ảnh đối lập. Một bên là Steven Nguyễn trong diện mạo tổng tài “hài và nhiều tiền”, đứng cạnh chiếc ô tô đen bóng bẩy; phía còn lại là Đỗ Nhật Hoàng với hình ảnh thư sinh “hiền và nhiều tài” cùng chiếc xe điện hồng - đen giản dị.

Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng hội ngộ sau "Mưa đỏ"

Sự tương phản trong hình ảnh của 2 chàng trai cùng vị trí trung tâm của Lamoon gợi mở về một chuyện tình tay ba, nơi cô đứng trước hai lựa chọn tình cảm. Không chỉ hé lộ những mối quan hệ thú vị giữa các nhân vật, poster còn phần nào khắc họa bối cảnh hiện đại, trẻ trung, xoay quanh cuộc sống và tình yêu của những người trẻ nơi thành phố lớn.

Thông qua hình ảnh đầu tiên vừa được công bố, nhiều khán giả thích thú đùa vui rằng, dù đã “chuyển kiếp”, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng vẫn tiếp tục yêu cùng một người, tạo nên sự liên tưởng thú vị đến câu chuyện “tình địch” trong "Mưa đỏ". Trong khi đó, nữ chính Lamoon cũng từng có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" với vai diễn “Út Khờ”. "Lái chị vào tim em" đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Lamoon sau khoảng hai năm tập trung cho sự nghiệp ca hát. Với màu sắc trẻ trung cùng chất giọng ngọt ngào đặc trưng, Lamoon hứa hẹn trở thành mảnh ghép thú vị cho câu chuyện tình yêu rom-com lần này.

Đỗ Nhật Hoàng và Lamoon cùng đạo diễn Quản Phương Thanh trong ngày khai máy

Một điểm giao thoa thú vị giữa ba diễn viên là họ đều từng góp mặt trong những bộ phim lịch sử đình đám, hóa thân thành những người lính kiên cường hay những thanh niên xung phong giữa thời chiến. Giờ đây, khi cùng trở lại trong "Lái chị vào tim em" - bộ phim mang màu sắc đô thị hiện đại, xoay quanh cuộc sống và tình yêu của người trẻ, cả ba như được “tái sinh” trong một cuộc đời khác giữa thời bình. Sự nhập vai thú vị này không chỉ mở ra những hình ảnh mới của các diễn viên mà còn khiến khán giả thêm tò mò về màn kết hợp của bộ ba trên màn ảnh rộng.

Phim "Lái chị vào tim em" dự kiến khởi chiếu vào 8/1/2027.