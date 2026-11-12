Đỗ Nhật Hoàng - Steven Nguyễn lần đầu tái hợp sau bom tấn 714 tỷ Mưa đỏ

Đơn vị sản xuất vừa chính thức công bố dự án thể loại rom-com (hài - tình cảm lãng mạn) Láichịvàotimem. Dự án gây chú ý khi đây là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự hợp tác trở lại của bộ đôi Đỗ Nhật Hoàng - Steven Nguyễn kể từ sau Mưađỏ, cùng với đó là màn tái xuất màn ảnh rộng của “Út Khờ”Lamoonsau Địađạo: Mặttrờitrongbóngtối.

First look poster mang màu sắc tươi sáng của phim Lái chị vào tim em.

First look poster vừa được công bố mang sắc màu tươi sáng với hai gam hồng - vàng chủ đạo. Trong poster, nữ chínhLamoonxuất hiện tại một trạm xe buýt với vẻ mặt đầy băn khoăn, trong khi hai chàng trai có màn chạm trán với hình ảnh đối lập. Một bên là Steven Nguyễn trong diện mạo tổng tài “hài và nhiều tiền”, đứng cạnh chiếc ô tô đen bóng bẩy; phía còn lại là Đỗ Nhật Hoàng với hình ảnh thư sinh “hiền và nhiều tài” cùng chiếc xe điện hồng - đen giản dị.

Sự tương phản trong hình ảnh của 2 chàng trai cùng vị trí trung tâm củaLamoongợi mở về một chuyện tình tay ba, nơi cô đứng trước hai lựa chọn tình cảm. Không chỉ hé lộ những mối quan hệ thú vị giữa các nhân vật, poster còn phần nào khắc họa bối cảnh hiện đại, trẻ trung, xoay quanh cuộc sống và tình yêu của những người trẻ nơi thành phố lớn.

Đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch của bộ phim là Quản Phương Thanh - nữ đạo diễn tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Nga theo diện học bổng. Cô từng đạo diễn các chương trình âm nhạc như Hươngmùahè, dreAMEE acoustic show, hợp tác thực hiện MV với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưAmee, Thiều Bảo Trâm, Phan Mạnh Quỳnh, MIN, Noo Phước Thịnh,... và tham gia đạo diễn các dự án webseries.

Ê kíp làm phim trong lễ cúng máy.

Ngoài ra, năng lực chuyên môn của cô trong lĩnh vực biên kịch và làm phim ngắn cũng từng được ghi nhận tại nhiều sân chơi điện ảnh uy tín trong nước và quốc tế. Với nền tảng vững chắc và nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực khác nhau, Quản Phương Thanh hứa hẹn mang đến một làn gió mới, góp phần tạo nên màu sắc riêng biệt cho Láichịvàotimem.

Về phía Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn, cả hai đều là những nam diễn viên được chú ý sau thành công vang dội của Mưađỏ - tác phẩm đạt 714 tỷ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Nếu Steven Nguyễn liên tục trở lại màn ảnh rộng với loạt dự án nổi bật như Trạibuônngười, Chịchịemem 3,... cùng một số tác phẩm dày đặc đang chờ ngày ra rạp, thì Đỗ Nhật Hoàng lại có lựa chọn thận trọng hơn.

Sau khoảng một năm kể từ Mưađỏ, nam diễn viên mới dần tái xuất điện ảnh và đảm nhận vai nam chính trong Láichịvàotimem. Sự trở lại lần này cũng mở ra cơ hội để khán giả khám phá một hình ảnh mới của Đỗ Nhật Hoàng, bên cạnh những vai diễn từng ghi dấu ấn trước đó.

Thông qua first look poster vừa được công bố, nhiều khán giả thích thú đùa vui rằng, dù đã “chuyển kiếp”, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng vẫn tiếp tục yêu cùng một người, tạo nên sự liên tưởng thú vị đến câu chuyện “tình địch” trong Mưađỏ. Trong khi đó, nữ chínhLamooncũng từng có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim Địađạo: Mặttrờitrongbóngtối với vai diễn “Út Khờ”.

Láichịvàotimem đánh dấu màn tái xuất điện ảnh củaLamoonsau khoảng hai năm tập trung cho sự nghiệp ca hát. Với màu sắc trẻ trung cùng chất giọng ngọt ngào đặc trưng,Lamoonhứa hẹn trở thành mảnh ghép thú vị cho câu chuyện tình yêu rom-com lần này.

Một điểm giao thoa thú vị giữa ba diễn viên là họ đều từng góp mặt trong những bộ phim lịch sử đình đám, hóa thân thành những người lính kiên cường hay những thanh niên xung phong giữa thời chiến. Giờ đây, khi cùng trở lại trong Láichịvàotimem - bộ phim mang màu sắc đô thị hiện đại, xoay quanh cuộc sống và tình yêu của người trẻ, cả ba như được “tái sinh” trong một cuộc đời khác giữa thời bình. Sự nhập vai thú vị này không chỉ mở ra những hình ảnh mới của các diễn viên mà còn khiến khán giả thêm tò mò về màn kết hợp của bộ ba trên màn ảnh rộng.