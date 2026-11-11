Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Lamoon hội tụ tạo nên 'tổ hợp nhan sắc' đỉnh cao

Phim hài tình cảm Lái Chị Vào Tim Em vừa mới tiết lộ những thông tin đầu tiên đã gây chú ý khi đánh dấu sự hợp tác trở lại của bộ đôi Đỗ Nhật Hoàng - Steven Nguyễn sau Mưa Đỏ, cùng với đó là màn tái xuất màn ảnh rộng của “Út Khờ” Lamoon (phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối).

"Trai Mưa Đỏ, gái Địa Đạo" hội ngộ

First look poster vừa được công bố mang sắc màu tươi sáng với nữ chính Lamoon ngồi tại một trạm xe buýt với vẻ mặt đầy băn khoăn, trong khi hai chàng trai có màn chạm trán với hình ảnh đối lập. Một bên là Steven Nguyễn trong diện mạo tổng tài “hài và nhiều tiền”, đứng cạnh chiếc ô tô đen bóng bẩy; phía còn lại là Đỗ Nhật Hoàng với hình ảnh thư sinh “hiền và nhiều tài” cùng chiếc xe điện hồng - đen giản dị.

Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn tiếp tục thành tình địch trên phim.

Sự tương phản trong hình ảnh của 2 chàng trai cùng vị trí trung tâm của Lamoon gợi mở về một chuyện tình tay ba. Không chỉ hé lộ những mối quan hệ thú vị giữa các nhân vật, poster còn phần nào khắc họa bối cảnh hiện đại, trẻ trung, xoay quanh cuộc sống và tình yêu của những người trẻ nơi thành phố lớn. Còn netizen thấy poster này đã nói vui là bộ ba diễn viên vừa “lịch kiếp” từ thời chiến tranh sang hiện tại. Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng vẫn tiếp tục yêu cùng một người, Lamoon không còn là Út Khờ mà thông minh lém lỉnh hơn.

Steven Nguyễn tháng nào cũng có phim mới ra mắt.

Lái Chị Vào Tim Em tiếp tục đưa Steven Nguyễn thành nam diễn viên bận rộn nhất V-Biz lúc này. Sau năm 2026 bùng nổ với 4 vai chính khác nhau ở Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu, Bắt Cá Ba Tay thì sang 2027, Steven Nguyễn vẫn xuất hiện liên tục. Sau khi làm nam chính ở Lái Chị Vào Tim Em thì nam diễn viên sẽ làm khách mời ở Hoàng Hậu Cuối Cùng và còn nhiều dự án khác chưa bật mí.