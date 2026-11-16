Đỗ Nhật Hoàng - Steven Nguyễn 'chuyển kiếp' vẫn làm tình địch

First look poster phim vừa được công bố mang sắc màu tươi sáng với hai gam hồng - vàng chủ đạo. Trong poster, nữ chính LAMOON xuất hiện tại một trạm xe buýt với vẻ mặt đầy băn khoăn, trong khi hai chàng trai có màn chạm trán với hình ảnh đối lập. Một bên là Steven Nguyễn trong diện mạo tổng tài “hài và nhiều tiền”, đứng cạnh chiếc ô tô đen bóng bẩy. Phía còn lại là Đỗ Nhật Hoàng với hình ảnh thư sinh “hiền và nhiều tài” cùng chiếc xe điện hồng - đen giản dị.

Sự tương phản trong hình ảnh của 2 chàng trai cùng vị trí trung tâm của LAMOON gợi mở về một chuyện tình tay ba, nơi cô đứng trước hai lựa chọn tình cảm. Không chỉ hé lộ những mối quan hệ thú vị giữa các nhân vật, poster còn phần nào khắc họa bối cảnh hiện đại, trẻ trung, xoay quanh cuộc sống và tình yêu của những người trẻ nơi thành phố lớn.

Đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch của bộ phim là Quản Phương Thanh - nữ đạo diễn tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Nga theo diện học bổng. Cô từng đạo diễn các chương trình âm nhạc như: “Hương mùa hè”, “dreAMEE acoustic show”, hợp tác thực hiện MV với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như AMEE, Thiều Bảo Trâm, Phan Mạnh Quỳnh, MIN, Noo Phước Thịnh,... và tham gia đạo diễn các dự án webseries.

Ngoài ra, năng lực chuyên môn của cô trong lĩnh vực biên kịch và làm phim ngắn cũng từng được ghi nhận tại nhiều sân chơi điện ảnh uy tín trong nước và quốc tế.

Về phía Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn, cả hai đều là những nam diễn viên được chú ý sau thành công vang dội của “Mưa đỏ” - tác phẩm đạt 714 tỉ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Nếu Steven Nguyễn liên tục trở lại màn ảnh rộng với loạt dự án nổi bật như: “Trại buôn người”, “Chị chị em em 3”,... cùng một số tác phẩm dày đặc đang chờ ngày ra rạp, thì Đỗ Nhật Hoàng lại có lựa chọn thận trọng hơn.

Sau khoảng một năm kể từ “Mưa đỏ”, nam diễn viên mới dần tái xuất điện ảnh và đảm nhận vai nam chính trong “Lái chị vào tim em”. Sự trở lại lần này cũng mở ra cơ hội để khán giả khám phá một hình ảnh mới của Đỗ Nhật Hoàng, bên cạnh những vai diễn từng ghi dấu ấn trước đó.

Thông qua first look poster vừa được công bố, nhiều khán giả thích thú đùa vui rằng, dù đã “chuyển kiếp”, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng vẫn tiếp tục yêu cùng một người, tạo nên sự liên tưởng thú vị đến câu chuyện “tình địch” trong “Mưa đỏ”. Trong khi đó, nữ chính LAMOON cũng từng có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim “Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối” với vai diễn “Út Khờ”.

“Lái chị vào tim em” đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của LAMOON sau khoảng hai năm tập trung cho sự nghiệp ca hát. Với màu sắc trẻ trung cùng chất giọng ngọt ngào đặc trưng, LAMOON hứa hẹn trở thành mảnh ghép thú vị cho câu chuyện tình yêu rom-com lần này. Phim ra rạp từ 8-1-2027.