Đỗ Nhật Hoàng của phim 'Mưa đỏ' bất ngờ 'thả thính' cực ngọt với DJ Mie, lộ 'cảnh nóng' đầy táo bạo

Thuộc thể loại hài - tình cảm, Yêu sai yêu lại! khai thác góc nhìn chân thực nhưng dí dỏm, gần gũi với gen Y, gen Z về những trắc trở trong tình yêu và hôn nhân. Khi sự rung động ban đầu qua đi, liệu người trẻ sẽ đối diện với những sai lầm và tổn thương trong quá khứ như thế nào để có thể “yêu lại” một lần nữa.

Phim đánh dấu màn tái xuất chính thức của Đỗ Nhật Hoàng sau thành công rực rỡ của Mưa đỏ. Qua những thước phim đầu tiên, nam diễn viên tiếp tục chứng minh biên độ diễn xuất đa dạng khi vừa thể hiện được nét ga lăng, ấm áp, bẽn lẽn lúc mới yêu, vừa lột tả chiều sâu nội tâm nặng trĩu ở phân cảnh cao trào.

Sánh đôi cùng Đỗ Nhật Hoàng là nữ DJ, diễn viên Mie từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Xuân trong phim kinh dị trăm tỷ Quỷ cẩu (2023). Từ chối nhiều lời mời phim kinh dị suốt hai năm qua để tìm kiếm một kịch bản hài - lãng mạn đúng gu, Mie đã mang đến một nàng Nhã vừa hiện đại, duyên dáng, tinh nghịch nhưng cũng đầy cảm xúc.

Chia sẻ về những khoảnh khắc từ "thả thính" tới “cảnh nóng” với Đỗ Nhật Hoàng, Mie chia sẻ: “Trên phim trường, mình và Hoàng đều có những nguyên tắc riêng, đã là nhân vật thì cả hai sẽ tập trung vào câu chuyện. Chúng mình tập trung khai thác tâm lý từ hoàn cảnh của nhân vật để khi những tình huống xảy ra, mọi thứ sẽ được tự nhiên. Cả hai phải tập dợt trước để thống nhất với nhau cách diễn để tôn trọng bạn diễn nhất”.

Còn Đỗ Nhật Hoàng nhấn mạnh: “Vì là một trong những phân đoạn quan trọng của hai nhân vật trong bộ phim nên toàn bộ ê kíp chuẩn bị rất kỹ. Mie là bạn diễn rất chuyên nghiệp. Đạo diễn Nhu Đặng cũng rất tâm lý và cả ê kíp luôn cố gắng tạo cho Hoàng cảm giác thoải mái, an toàn nhất khi thực hiện những phân cảnh như thế này".

"Tâm lý Hoàng trước cảnh quay khá vững và mong muốn thực hiện cảnh quay hiệu quả nhất có thể để tối ưu thời gian và công sức của cả ê kíp. Còn khi on-set, Hoàng phải nói thật cảm xúc của mình rất... mắc cười. Mang danh là "cảnh nửa nóng" vậy thôi, chứ đặt trong mạch phim thì đây là một cảnh rất oái ăm, tréo ngoe", Đỗ Nhật Hoàng cho biết.