Dưới 30 tuổi đã bị rối loạn chuyển hóa

Chị Trần Ngọc Nhi (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Bàn Cờ, TPHCM) chỉ nặng khoảng 42kg. Dù ăn nhiều nhưng chị lại rất nhanh đói và thường xuyên thèm đồ ngọt. Mỗi ngày của chị gần như không thể thiếu 1 ly cà phê sữa vào buổi sáng, 1 ly trà sữa buổi chiều và thỉnh thoảng nhâm nhi thêm trà sữa hoặc trà trái cây cùng bạn cùng phòng vào buổi tối. Mới đây, trong đợt khám sức khỏe tổng quát, chị Nhi nghe bác sĩ kết luận, chị mắc rối loạn chuyển hóa, cụ thể là tình trạng kháng insulin và tiền đái tháo đường.

PGS-TS-BS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, gần đây khoa tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi, đến khám với các chẩn đoán rối loạn chuyển hóa. Đáng chú ý, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này lại xuất phát từ thói quen tiêu thụ nước ngọt và trà sữa thường xuyên của giới trẻ. Các rối loạn chuyển hóa thường khởi phát âm thầm và biểu hiện qua nhiều dấu hiệu khác nhau. Phổ biến nhất là tình trạng gan nhiễm mỡ, thường chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm ổ bụng khi khám sức khỏe định kỳ hoặc xét nghiệm thấy chỉ số men gan tăng nhẹ.

Ở giai đoạn này, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng, đôi khi chỉ cảm thấy mệt mỏi hoặc hơi nặng tức vùng hạ sườn phải. Việc nạp quá nhiều đường cùng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa từ đồ uống ngọt còn gây ra rối loạn mỡ máu. Trên kết quả xét nghiệm, tình trạng này thể hiện rõ qua việc chỉ số triglyceride và cholesterol xấu tăng cao, trong khi cholesterol tốt lại suy giảm.

Bạn trẻ mua trà sữa tại một quán trà sữa trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Vườn Lài, TPHCM. Ảnh: HOA LÀI

Theo BS Lâm Vĩnh Niên, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh này còn kéo theo tình trạng kháng insulin và tiền đái tháo đường, với biểu hiện đặc trưng là chỉ số đường huyết và HbA1c vượt ngưỡng bình thường - tiền đề trực tiếp dẫn đến bệnh đái tháo đường type 2. Trên lâm sàng, BS có thể nhận diện dấu hiệu gai đen thông qua các vùng da sẫm màu, dày lên bất thường ở cổ, nách hoặc bẹn của người bệnh.

Rối loạn chuyển hóa còn làm tăng axit uric máu. Tình trạng này có thể gây ra những cơn đau, sưng đỏ tại các khớp, điển hình nhất là ở khớp ngón chân cái, hoặc diễn tiến âm thầm không triệu chứng, nhưng làm gia tăng đáng kể nguy cơ tổn thương thận về lâu dài.

TS-BS Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam, thông tin thêm, hiện nay có không ít người lựa chọn sử dụng nước tăng lực và nước ngọt có ga để chống buồn ngủ khi học tập, làm việc hay lái xe. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn chơi game xuyên đêm, thức trắng đến sáng và lạm dụng các loại thức uống này để duy trì sự tỉnh táo. Đây là những thói quen cực kỳ có hại, cần phải loại bỏ ngay lập tức vì chúng âm thầm bào mòn sức khỏe và đẩy cao nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.

Một nghiên cứu được công bố gần đây chỉ ra rằng, việc người trẻ tiêu thụ quá nhiều nước tăng lực có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ và đột tử. Trên thực tế lâm sàng, BS Trần Chí Cường cũng từng tiếp nhận điều trị cho một nam tài xế trẻ tuổi bị đột quỵ sau thời gian duy trì thói quen uống 2 lon nước tăng lực mỗi ngày.

Hiểm họa khi nạp đường vượt ngưỡng

Theo PGS-TS-BS Lâm Vĩnh Niên, một ly trà sữa chứa khoảng 50-70g đường (10-14 muỗng cà phê), vượt xa mức khuyến nghị tối đa 25g/ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khiến sự kết hợp giữa đường, chất béo và caffeine tác động mạnh lên chuyển hóa qua 2 giai đoạn.

Ở giai đoạn cấp tính, lượng đường lớn nạp vào đột ngột làm đường huyết tăng vọt, buộc tuyến tụy tiết insulin quá mức, đồng thời cùng caffeine kích thích não tiết dopamine tạo cảm giác hưng phấn, tỉnh táo tức thì nhưng nhanh chóng gây mệt mỏi, uể oải khi đường huyết sụt giảm.

Về lâu dài, sự tích lũy mạn tính từ việc nạp đường liên tục gây giảm độ nhạy và kháng insulin, dẫn đến đái tháo đường type 2 ở người trẻ; lượng đường dư thừa cũng chuyển hóa thành mỡ tại gan gây gan nhiễm mỡ không do rượu và tăng triglyceride máu. Bên cạnh đó, chất béo chuyển hóa từ bột kem béo và dầu thực vật hydro hóa làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm gia tăng các biến cố tim mạch.

Để bảo vệ sức khỏe, PGS-TS-BS Lâm Vĩnh Niên khuyến cáo người trẻ chỉ nên xem trà sữa hay nước ngọt là “phần thưởng” thi thoảng mới dùng, thay vì thức uống giải khát hàng ngày, với tần suất dưới 3 lần/tuần và lý tưởng nhất là 1-2 lần/tháng hoặc ít hơn. Khi gọi đồ uống, nên chọn cỡ nhỏ, ít đá, chủ động giảm mức đường xuống 50% rồi hạ dần về 25% hoặc 0%, đồng thời hạn chế tối đa các loại đồ ăn kèm như trân châu, thạch do chứa nhiều đường và calo ẩn.

Hàng ngày, tuyệt đối không dùng thức uống có đường thay thế nước lọc mà cần ưu tiên nước lọc, trà không đường hoặc nước trái cây tươi không thêm đường; giai đoạn đầu cai ngọt có thể tạm dùng chất tạo ngọt không calo để kiểm soát cơn thèm trước khi chuyển hẳn sang chế độ uống lành mạnh.

TS-BS Trần Chí Cường khuyến cáo những người phải chạy KPI, chịu áp lực về tiến độ công việc nên cố gắng sắp xếp giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế thức quá khuya, tránh để cơ thể căng thẳng quá mức dẫn đến việc phải tìm đến các loại nước có đường nhằm giải tỏa tạm thời. Thay vào đó, điều quan trọng hơn cả là duy trì lối sống năng động bằng cách tăng cường tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Trung bình, mỗi người nên dành khoảng 30-45 phút để vận động. Nếu đã uống trà sữa, nước ngọt thì sau đó không uống các loại nước có đường khác, phải ăn thực phẩm năng lượng thấp (rau củ quả, trái cây mọng nước, đạm nạc ít béo như ức gà, lòng trắng trứng, các loại thịt trắng…), sao cho tổng năng lượng nạp vào trong ngày duy trì ở mức khoảng 1.800-2.000 calo.

Dấu hiệu cơ thể quá tải do uống nhiều nước ngọt, trà sữa Khát nước nhiều hơn bình thường và đi tiểu bất thường, đặc biệt là tiểu đêm. Mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân dù ăn uống bình thường. Phù nhẹ ở mặt, mí mắt hoặc chi dưới vào buổi sáng. Đau bụng vùng gan hoặc cảm giác nặng nề, khó chịu ở hạ sườn phải. Rối loạn tiêu hóa kéo dài như đầy hơi, khó tiêu, táo bón (do trân châu khó tiêu). Da sẫm màu ở các nếp gấp (cổ, nách), mụn trứng cá dai dẳng hoặc vết thương lâu lành. PGS-TS-BS LÂM VĨNH NIÊN