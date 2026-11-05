Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga hội ngộ Tiểu Vy, nhan sắc dàn hậu gây chú ý

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện, ủng hộ người bạn thân Tiểu Vy. Hai người đẹp cùng xuất hiện trên thảm đỏ, thu hút ống kính với vẻ ngoài thanh lịch. Tiểu Vy đảm nhận vai Mai - cô gái yêu hết lòng trong phim.

Phương Nga cũng có mặt cùng ông xã Bình An. Cặp đôi hội ngộ Tiểu Vy và Đỗ Mỹ Linh, tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý của dàn hoa hậu tại sự kiện.

Ca sĩ Hòa Minzy cũng đến chúc mừng người đẹp sinh năm 2000 với dự án điện ảnh mới.

Bên cạnh đó, buổi ra mắt còn có sự tham gia của Á hậu Thụy Vân, NSND Hồng Vân, NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Tú Oanh, Phương Nam, Việt Hoa, MC Thái Dũng, người mẫu Minh Anh.

Vương Anh Ole cũng đến chung vui với người bạn Lãnh Thanh.

Một khách mời gây bất ngờ là rapper MCK. Dù xuất hiện khá kín đáo với khẩu trang đen, anh vẫn được nhiều người nhận ra. MCK đến ủng hộ Gonzo - người bạn từng tham gia Rap Việt mùa đầu tiên và có vai diễn trong phim.

Vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí cũng có mặt để ủng hộ bộ phim Bò sữa bay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt. Phim lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu vào những năm 1990.

Phim xoay quanh một trang trại đang nghiên cứu công thức sữa đặc biệt, được cho là có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và tạo ra những hiện tượng kỳ lạ. Trâu (Nguyễn Hùng), một người lao động nghèo, cùng những người khác tìm cách tiếp cận công thức bí mật với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, những toan tính ban đầu dần trở nên phức tạp khi các mối quan hệ tình cảm, sự khác biệt về địa vị và lựa chọn cá nhân đan xen. Phim có sự tham gia của Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Huy Tít... Trong đó, Tiểu Vy lần đầu thử sức với một vai diễn điện ảnh có màu sắc khác biệt so với hình ảnh hoa hậu quen thuộc.