Đỗ Mỹ Linh phản ứng về kết quả Hoa hậu Việt Nam 2026

Vừa qua, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Hải Phòng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Kết quả chung cuộc, Nguyễn Yến Trang đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026, trong khi Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1 và Lê Phương Nghi trở thành Á hậu 2.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh - Hoa hậu Việt Nam 2016, đồng thời là thành viên ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có những chia sẻ đáng chú ý sau khi đêm chung kết khép lại.

Đỗ Mỹ Linh cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trên trang cá nhân, nàng hậu bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng các thí sinh trong suốt hành trình cuộc thi và chứng kiến sự trưởng thành của từng cô gái.

"Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 20 đã khép lại, và chiếc vương miện đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Ba tháng qua, Linh rất vui khi được chứng kiến các em ngày một tự tin hơn và dám thử sức với những điều mới. Đêm chung kết dù khép lại nhưng cũng là lúc nhiều cánh cửa mới sẽ mở ra để mỗi cô gái tiếp tục theo đuổi những điều mình tin tưởng", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Đặc biệt, người đẹp sinh năm 1996 cũng dành những lời chúc mừng đến 3 gương mặt xuất sắc của mùa giải năm nay. Cô bày tỏ sự kỳ vọng các cô gái sẽ tiếp tục giữ được những phẩm chất đã giúp họ ghi dấu ấn trong cuộc thi, đồng thời tự tin bước vào chặng đường mới với nhiều cơ hội phía trước.

"Chúc mừng ba cô gái của chúng ta Yến Trang, Khánh Linh, Phương Nghi! Mong các em luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và nét riêng đã giúp mình tỏa sáng. Chúc các em sẽ còn rực rỡ hơn nữa trên chặng đường phía trước", nàng hậu nhắn gửi.

Chia sẻ của Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, đồng thời bày tỏ sự yêu mến dành cho Đỗ Mỹ Linh trong vai trò thành viên ban giám khảo. Bên cạnh đó, người hâm mộ mong đợi Nguyễn Yến Trang, Khánh Linh và Phương Nghi sẽ có thêm nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ cũng như những hoạt động sắp tới.

Đỗ Mỹ Linh là một trong những thành viên của ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đỗ Mỹ Linh là một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Thời điểm đó, cô vượt qua nhiều thí sinh để giành chiếc vương miện danh giá, mở ra cơ hội đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017.

Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp ghi dấu ấn khi lọt Top 40 chung cuộc, đồng thời giành chiến thắng phần thi phụ Người đẹp nhân ái với dự án Cõng điện lên bản. Đây cũng là một trong những thành tích đáng nhớ của nhan sắc Việt tại Miss World.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Đỗ Mỹ Linh dần chuyển hướng sang cuộc sống kín tiếng hơn. Năm 2022, cô kết hôn với một doanh nhân. Đến năm 2023, người đẹp sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời vẫn duy trì một số hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, thời trang và xuất hiện tại những sự kiện phù hợp.

Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước, Đỗ Mỹ Linh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường hoặc tham gia các sự kiện sắc đẹp. Việc trở lại với vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng cho thấy sự gắn bó của Đỗ Mỹ Linh với cuộc thi từng làm nên dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình.

Nhan sắc ngày càng cuốn hút của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.