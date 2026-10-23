Đỗ Mỹ Linh phản ứng khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà kỷ niệm 1 năm cưới

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, ghi dấu ấn với nhan sắc trong trẻo, thanh lịch cùng hình ảnh nhẹ nhàng trong mắt công chúng. Sau khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương, nàng hậu có cuộc sống kín tiếng hơn, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã.

Mới đây, Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào bên chồng nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Đáng chú ý, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có động thái tương tác với bài đăng của đàn em khi "thả tim" để chúc mừng cột mốc đặc biệt này.

Đỗ Mỹ Linh "thả tim" chúc mừng Hoa hậu Đỗ Thị Hà kỷ niệm 1 năm cưới.

Phản ứng của Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng được khán giả chú ý. Dù chỉ là một hành động tương tác đơn giản trên mạng xã hội, động thái của nàng hậu phần nào cho thấy sự quan tâm dành cho người đồng nghiệp từng có thời gian hoạt động chung trong showbiz. Cả hai đều là những người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam, được công chúng nhớ đến nhờ nhan sắc thanh lịch và hình ảnh chỉn chu.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, trong khi Đỗ Thị Hà trở thành chủ nhân chiếc vương miện năm 2020. Hai nàng hậu đều nhận được sự yêu mến nhờ vẻ đẹp dịu dàng, phong thái nền nã. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, cả hai thường xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang và những chương trình liên quan đến cuộc thi sắc đẹp.

Trước khi kết hôn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà đều có lịch trình hoạt động showbiz sôi nổi. Bên cạnh việc tham gia các sự kiện, hai người đẹp còn tích cực thực hiện những hoạt động cộng đồng, duy trì hình ảnh hoa hậu gắn với các giá trị tích cực. Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cả hai có những thay đổi nhất định trong cách xuất hiện trước công chúng, ưu tiên sự riêng tư và gia đình hơn so với trước.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai nàng hậu từng được thể hiện qua những dịp quan trọng. Trong ngày Đỗ Thị Hà tổ chức đám cưới, Đỗ Mỹ Linh đã đến chung vui, gửi lời chúc phúc đến đàn em.

Đỗ Mỹ Linh dự đám cưới Đỗ Thị Hà.

Sau khi lập gia đình vào tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động giải trí như giai đoạn đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam. Thay vào đó, cô dành thời gian cho những kế hoạch riêng. Trên trang cá nhân, nàng hậu vẫn chia sẻ hình ảnh về cuộc sống thường ngày, giữ phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng vốn là dấu ấn quen thuộc.

Dù thay đổi nhịp sống, Đỗ Thị Hà vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội. Những hình ảnh bên ông xã, các chuyến đi hay khoảnh khắc đời thường đều nhận được sự quan tâm từ người theo dõi. Việc chia sẻ có chọn lọc cũng giúp nàng hậu giữ được sự riêng tư cần thiết cho cuộc sống hôn nhân.

Cột mốc một năm ngày cưới vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Đỗ Thị Hà. Loạt hình ảnh ngọt ngào bên chồng không chỉ ghi lại chặng đường đầu tiên sau khi về chung nhà mà còn cho thấy cô đang tận hưởng một giai đoạn mới của cuộc sống. Trong thời gian tới, khán giả tiếp tục dành sự quan tâm đến những hoạt động của nàng hậu, dù cô lựa chọn trở lại showbiz thường xuyên hay tập trung nhiều hơn cho gia đình và công việc riêng.