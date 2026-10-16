Đỏ mắt tìm nhà ở vừa túi tiền tại Hà Nội

Hôm nay (15/10), Savills Việt Nam tổ chức họp báo công bố báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 3. Theo Savills, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội, chủ yếu thuộc phân khúc hạng B, giảm 42% so với quý trước và giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng quan, thị trường bất động sản Hà Nội quý 3 ghi nhận diễn biến kém tích cực khi nguồn cung mới và lượng giao dịch căn hộ đồng loạt sụt giảm mạnh. Trong khi đó, phân khúc biệt thự, nhà liền kề dù được hỗ trợ bởi các dự án đón đầu hạ tầng vẫn chưa thoát cảnh trầm lắng do người mua thận trọng và lãi suất cho vay neo cao.

Nguồn cung co hẹp kéo theo thanh khoản suy yếu. Lượng căn hộ bán được trong quý giảm 26% theo quý và 48% theo năm. Phân khúc hạng B tiếp tục chiếm ưu thế, đóng góp 73% tổng giao dịch toàn thị trường.

Về giá bán, giá chào bán sơ cấp giảm so với quý trước, đánh dấu quý giảm thứ ba liên tiếp của giá trung bình. Trong khi đó, khoảng cách giá giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp vẫn lớn, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Mức chênh lệch tại các dự án hạng A lên tới 28%, còn hạng B ở mức 17%.

Savills nhấn mạnh phân khúc nhà ở vừa túi tiền đang ngày càng khan hiếm. Kể từ năm 2022, nguồn cung sơ cấp căn hộ hạng C giảm trung bình 27% mỗi năm và dự kiến chỉ chiếm 12% tổng nguồn cung tương lai. Diễn biến này tiếp tục thu hẹp lựa chọn của nhóm người mua có ngân sách hạn chế, trong bối cảnh giá nhà vẫn là rào cản lớn.

Giám đốc Savills Hà Nội, ông Matthew Powell

Nhận xét về thị trường bất động sản Hà Nội, giám đốc Savills Hà Nội, ông Matthew Powell nhấn mạnh phân khúc bất động sản nhà ở đang đương đầu với nhiều thách thức bởi lãi suất cao dẫn đến lượng giao dịch giảm. Tuy nhiên, nhu cầu với bất động sản chất lượng cao, giá thành hợp lý sẽ vẫn ở ngưỡng cao.

Trái ngược với diễn biến của phân khúc căn hộ, tổng nguồn cung biệt thự và nhà liền kề tại Hà Nội tăng 5% so với cùng kỳ. Động lực đến từ các dự án đón đầu hạ tầng dọc tuyến Metro số 5, khu vực lân cận Khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu vực sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Tuy nhiên, nguồn cung tăng chưa đồng nghĩa với thanh khoản cải thiện. Người mua vẫn giữ tâm lý thận trọng trước các định hướng quy hoạch của Thủ đô và mặt bằng lãi suất cho vay còn cao. Trong khi giá sơ cấp tiếp tục neo ở mức cao, giá thứ cấp biệt thự và nhà liền kề vẫn tăng theo năm.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, khả năng chi trả vẫn là thách thức đối với người mua nhà. Dù vậy, nhu cầu nhà ở thực được kỳ vọng duy trì ổn định nhờ quá trình đô thị hóa, thu nhập tăng và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Trong quý 4, thị trường Hà Nội dự kiến đón khoảng 7.000 căn hộ mở bán từ 11 dự án mới. Nguồn cung bổ sung được kỳ vọng phần nào giảm áp lực thiếu hụt sản phẩm, nhất là khi nguồn cung nhà ở vừa túi tiền vẫn hạn chế.

Dù vậy, khả năng phục hồi của thị trường sẽ phụ thuộc không chỉ vào số lượng dự án mới mà còn vào mức giá bán, khả năng tiếp cận tín dụng và sức mua thực tế. Khi giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình, nguồn cung tăng chưa chắc đủ tạo ra bước chuyển rõ rệt về thanh khoản.

Nói về những cơ hội dành cho nhà đầu tư bất động sản trong bối cảnh hiện nay, giám đốc Savills khuyên nhà đầu tư nên ưu tiên những bất động sản hưởng lợi nhiều từ các chương trình phát triển hạ tầng, tập trung vào thời gian đi lại hơn là khoảng cách địa lý thông thường.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tìm kiếm cơ hội ở những khu vực địa lý bên ngoài Hà Nội, ví như Ninh Bình hay Đà Nẵng hoặc nhiều dự án bất động sản khác phù hợp trên cả nước.