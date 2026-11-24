Mới đây, trên trang cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thu hút sự chú ý khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh poster phim điện ảnh Lồng Vàng. Đây cũng là động thái chính thức đánh dấu việc nam nhà thiết kế lấn sân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới sau nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt.

Chia sẻ về dự án điện ảnh của mình, Đỗ Mạnh Cường viết: "Một bộ phim của Đỗ Mạnh Cường chắc chắn sẽ là 1 bộ phim đẹp và thời trang, có ý nghĩa và mang lại bài học gì đó cho người xem".

Hình ảnh đầu tiên về phim điện ảnh của Đỗ Mạnh Cường.

Dù chưa tiết lộ nội dung cụ thể của Lồng Vàng, Đỗ Mạnh Cường cũng hé lộ phần nào thông điệp mà anh muốn truyền tải thông qua tác phẩm: "Một người phụ nữ hiểu giá trị bản thân, hạnh phúc mới thực sự bắt đầu".

Thông điệp này cùng tên gọi Lồng Vàng khiến nhiều người không khỏi tò mò về câu chuyện mà nam nhà thiết kế sẽ mang đến màn ảnh rộng, đặc biệt là những góc nhìn xoay quanh giá trị, sự tự do và hành trình kiếm tìm hạnh phúc của người phụ nữ.

Được biết, quyết định lấn sân sang điện ảnh không phải là lựa chọn nhất thời của Đỗ Mạnh Cường. Nam nhà thiết kế đã ấp ủ việc làm phim từ vài năm trước. Trong khoảng thời gian này, anh từng gặp gỡ nhiều người hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh để tham khảo, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trước khi chính thức bắt tay vào sản xuất.

Được biết, quyết định lấn sân sang điện ảnh không phải là lựa chọn nhất thời của Đỗ Mạnh Cường.

Đỗ Mạnh Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận những thành công trong lĩnh vực thời trang không đồng nghĩa với việc anh sẽ thuận lợi khi bước chân vào điện ảnh.

“Là người ngoại đạo, tôi ý thức rất rõ về việc học hỏi và nỗ lực thật nhiều để bước chân vào điện ảnh. Những thành công từ thời trang hay hội họa có thể khiến mọi người chú ý đến bước đi này của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng đây không phải là sự bảo chứng cho thành công của một tác phẩm điện ảnh. Tôi xem mình là tân binh của lĩnh vực này, để sẵn sàng lắng nghe, cho mình thêm một cơ hội để được tích lũy kinh nghiệm từ người đi trước để có thể tạo ra một bộ phim chất lượng, chỉn chu”, anh chia sẻ.

Vốn là một trong những nhà thiết kế có tên tuổi của làng thời trang Việt, Đỗ Mạnh Cường sở hữu dấu ấn thẩm mỹ riêng biệt. Chính vì thế, việc anh mang tư duy thời trang vào điện ảnh cũng là một trong những yếu tố đáng chờ đợi ở dự án lần này.

Việc Đỗ Mạnh Cường mang tư duy thời trang vào điện ảnh cũng là một trong những yếu tố đáng chờ đợi ở dự án lần này.

Hiện những thông tin cụ thể về dàn diễn viên, ê-kíp thực hiện cũng như thời điểm công chiếu của Lồng Vàng vẫn chưa được hé lộ trong chia sẻ của Đỗ Mạnh Cường. Tuy nhiên, màn chào sân điện ảnh của nam nhà thiết kế đã bước đầu tạo nên sự tò mò về một tác phẩm kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật và những câu chuyện mang giá trị nhân văn.