Đo lường sự phát triển ngành bán dẫn Việt Nam qua 5 trụ cột

Ảnh minh họa.

Việc ban hành Bộ chỉ số nhằm cụ thể hóa các mục tiêu tại Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1018/QĐ-TTg) và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 (Quyết định số 1017/QĐ-TTg).

Theo Quyết định, Bộ chỉ số được cấu trúc theo 5 trụ cột, phản ánh các nhóm yếu tố chủ yếu trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, gồm:

Quy mô kinh tế (E): Đo lường tổng doanh thu, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa và tổng vốn đầu tư giải ngân vào ngành.

Công nghệ và nghiên cứu, phát triển (R): Đánh giá số lượng bằng độc quyền sáng chế, bản quyền phần mềm, tỷ lệ chi cho R&D, số lượng dự án chuyển giao công nghệ, thiết kế chip được sản xuất thử, thương mại hóa và số phòng thí nghiệm đi vào hoạt động.

Năng lực sản xuất (M): Thống kê số lượng doanh nghiệp thiết kế, nhà máy chế tạo, nhà máy đóng gói, kiểm thử, cùng sản lượng wafer và sản phẩm bán dẫn.

Nhân lực (T): Đo lường tổng số lao động, nhân lực có trình độ đại học trở lên, đội ngũ giảng viên và số lượng nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng ở các cấp độ chuyên sâu.

Hệ sinh thái và hạ tầng (S): Đánh giá số lượng doanh nghiệp phụ trợ, khu chức năng có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đặc thù, cùng quy mô và giá trị gia tăng của ngành công nghiệp điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Công nghiệp công nghệ thông tin làm đầu mối chủ trì triển khai Bộ chỉ số. Cục Công nghiệp công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thu thập, kết nối và đối chiếu dữ liệu phục vụ việc tính toán các chỉ số.

Đồng thời, Cục có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, tổ chức điều tra, khảo sát thực tế và định kỳ trước ngày 10/6 hằng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tính toán Bộ chỉ số và tình hình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của năm liền trước.

Việc ban hành Bộ chỉ số đo lường phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là cơ sở để theo dõi, đánh giá tình hình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, phục vụ công tác quản lý nhà nước và theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển ngành.

Thông qua hệ thống chỉ tiêu được xác định theo 5 trụ cột, cơ quan quản lý có cơ sở tổng hợp, kết nối và đối chiếu dữ liệu về quy mô kinh tế, công nghệ và R&D, năng lực sản xuất, nhân lực, hệ sinh thái và hạ tầng, qua đó phục vụ công tác xây dựng, điều chỉnh chính sách phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong thời gian tới.

Về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1018/QĐ-TTg) được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào tháng 9/2024, theo đó đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2024 - 2030), thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế, 01 nhà máy chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn; phát triển một số sản phẩm bán dẫn chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực.

Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 10 - 15%; quy mô doanh thu công nghiệp điện tử tại Việt Nam đạt trên 225 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 10 - 15%. Quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 50.000 kỹ sư, cử nhân có cơ cấu, số lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Giai đoạn 2 (2030 - 2040), sẽ phát triển công nghiệp bán dẫn kết hợp giữa tự cường và FDI, hình thành ít nhất 200 doanh nghiệp thiết kế, 02 nhà máy chế tạo chip bán dẫn, 15 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn, từng bước tự chủ về công nghệ thiết kế, sản xuất sản phẩm bán dẫn chuyên dụng.

Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 50 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 15 - 20%; quy mô doanh thu công nghiệp điện tử tại Việt Nam đạt trên 485 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 15 - 20%. Quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 100.000 kỹ sư, cử nhân có cơ cấu, số lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Giai đoạn 3 (2040 - 2050), hình thành ít nhất 300 doanh nghiệp thiết kế, 03 nhà máy chế tạo chip bán dẫn, 20 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn, làm chủ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực bán dẫn.

Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 100 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 20 - 25%; quy mô doanh thu công nghiệp điện tử tại Việt Nam đạt trên 1.045 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt từ 20 - 25%.

Quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam có cơ cấu, số lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển. Hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam tự chủ, có năng lực dẫn đầu ở một số công đoạn, phân khúc của chuỗi sản xuất.