Đo lường giá trị văn hóa kinh doanh: Khung hành động giai đoạn 2026-2035

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh tại Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026, sau 10 năm triển khai Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, trọng tâm giai đoạn tới là chuyển hóa giá trị văn hóa kinh doanh thành giá trị kinh tế có thể đo lường, đánh giá và quản trị.

Xây dựng công cụ đo lường giá trị văn hóa kinh doanh

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng công cụ đo lường giá trị văn hóa kinh doanh, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng định hướng Khung hành động chiến lược giai đoạn 2026-2035, gọi là "Khung hành động 9-4-2" gồm 9 cấu phần, 4 chương trình và 2 đề án.

Trọng tâm của chương trình là hình thành quá trình chuyển đổi từ giá trị văn hóa kinh doanh thành chuẩn mực, từ chuẩn mực thành hành vi, tiến tới xây dựng những công cụ có thể đo lường và đánh giá hiệu quả thực hiện.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam trình bày định hướng xây dựng khung hành động và các công cụ đo lường giá trị văn hóa kinh doanh giai đoạn 2026-2035.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Bộ tiêu chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam đã được triển khai trong hơn 5 năm qua, với hơn 100 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế được lựa chọn đạt chuẩn. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với những yêu cầu mới của hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp đáp ứng các chuẩn mực văn hóa mới phản ánh kết quả ở cấp độ quản trị. Để đánh giá đầy đủ hơn vai trò của văn hóa đối với hoạt động kinh tế, cần mở rộng phạm vi đo lường sang môi trường kinh doanh, mức độ tin cậy của thị trường và giá trị văn hóa trong sản phẩm.

Trên cơ sở đó, Hiệp hội dự kiến xây dựng bộ đo lường môi trường văn hóa kinh doanh tại địa phương, nhằm thúc đẩy sự quan tâm của các địa phương đối với việc phát triển môi trường văn hóa kinh doanh.

Cùng với đó là bộ chỉ số niềm tin, hướng tới lượng hóa mức độ tin cậy của thị trường đối với doanh nghiệp. Theo ông Hồ Anh Tuấn, niềm tin là yếu tố quan trọng nhưng cần có hệ thống chỉ tiêu để đánh giá, theo dõi và quản trị, thay vì chỉ được đề cập như một giá trị mang tính định tính.

Việc xây dựng các bộ công cụ này thể hiện sự chuyển dịch từ đánh giá văn hóa thông qua những chuẩn mực chung sang xác định các tiêu chí cụ thể, tạo cơ sở để nhận diện kết quả và cải thiện chất lượng văn hóa kinh doanh.

Đưa giá trị văn hóa kinh doanh vào sản phẩm

Không dừng lại ở hoạt động quản trị doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, ông Hồ Anh Tuấn còn đặt vấn đề đo lường hàm lượng văn hóa trong sản phẩm thông qua Đề án “Hộ chiếu Văn hóa Kinh doanh Việt Nam”.

Theo ông, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh mới cho thấy việc ứng dụng văn hóa trong quản trị. Trong khi đó, sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra có thể mang những giá trị văn hóa kinh doanh riêng, từ bản sắc dân tộc đến câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam.

Sản phẩm cà phê Khe Sanh đưa hình ảnh phụ nữ Pa Cô - Vân Kiều vào thiết kế bao bì, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.Ảnh: Báo Nhân dân điện tử

Vì vậy, Đề án “Hộ chiếu Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” được định hướng xây dựng nhằm đánh giá hàm lượng văn hóa trong sản phẩm, qua đó góp phần gia tăng giá trị của hàng hóa Việt Nam.

Cách tiếp cận này mở rộng phạm vi chuyển hóa giá trị văn hóa từ hoạt động nội bộ doanh nghiệp sang sản phẩm đưa ra thị trường. Khi bản sắc và những giá trị văn hóa được thể hiện trong sản phẩm, văn hóa không chỉ là yếu tố nhận diện mà còn có thể trở thành một thành phần tạo nên giá trị kinh tế.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, mục tiêu xuyên suốt của Khung hành động 9-4-2 là chuyển giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, qua đó đóng góp vào sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Dự kiến, Khung hành động chiến lược giai đoạn 2026-2035 sẽ được công bố chi tiết tại Diễn đàn Quốc gia tổ chức ngày 10/11/2026, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Từ việc xây dựng chuẩn mực đến phát triển các công cụ đo lường và đánh giá hàm lượng văn hóa trong sản phẩm, định hướng giai đoạn mới đặt trọng tâm vào khả năng hiện thực hóa các giá trị văn hóa trong hoạt động kinh tế, thay vì chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện.