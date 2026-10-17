Đo lường chặt chẽ, không tăng gánh nặng cho doanh nghiệp

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Phiên thảo luận do UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung điều hành với sự tham gia của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Quản lý theo rủi ro, giảm chi phí tuân thủ

Góp ý dự thảo luật, đại biểu Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đề nghị phân loại rõ đối tượng quản lý, áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp với mức độ rủi ro, tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.

Về chương trình bảo đảm đo lường, đại biểu đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa tính tự nguyện tại Điều 5a và quy định sử dụng kết quả chương trình để xem xét giảm kiểm tra nhà nước tại khoản 4 Điều 43. Nếu thiếu thống nhất, các quy định có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau trong thực tế.

Đối với phương tiện đo nhóm 2, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế kiểm soát linh hoạt, thay vì bắt buộc kiểm định định kỳ đối với tất cả phương tiện thuộc nhóm này. Có thể xem xét kiểm định ban đầu đối với nhà sản xuất, nhà nhập khẩu đủ năng lực hoặc kiểm định theo mẫu thống kê với các phương tiện được sử dụng đồng loạt.

Theo đại biểu Võ Thanh Tùng, cách làm này vừa giảm áp lực kiểm định, tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa duy trì yêu cầu quản lý.

Về tổ chức kiểm định, dự thảo đã bổ sung quy định liên quan đến tư cách pháp nhân, cơ sở thành lập của tổ chức kiểm định, qua đó tháo gỡ khó khăn cho một số đơn vị trực thuộc, trung tâm kiểm định tại sở, doanh nghiệp và trường học. Tuy nhiên, đại biểu Võ Thanh Tùng cho rằng, khi chuyển sang cơ chế hậu kiểm, trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện kiểm định càng phải được quy định rõ.

Đại biểu Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế góp ý các giải pháp để giảm áp lực kiểm định, tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa duy trì yêu cầu quản lý. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu đề nghị bổ sung các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, đào tạo, thu hồi chứng chỉ và trách nhiệm pháp lý của kiểm định viên, tạo cơ sở nâng cao chất lượng kiểm định và xử lý sai sót.

Về chuyển đổi số, đại biểu lưu ý không nên áp dụng đại trà yêu cầu gắn mã quản lý duy nhất nếu chi phí phát sinh lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.

“Sửa luật cần hướng đến yêu cầu quản lý hiệu quả nhưng không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. Kiểm soát đúng đối tượng, đúng mức độ rủi ro và số hóa phù hợp sẽ giúp giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường”, đại biểu Võ Thanh Tùng nêu quan điểm.

Gian lận đo lường phải hoàn trả tiền cho người tiêu dùng

Một nội dung được đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế nhấn mạnh là bổ sung cơ chế buộc tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn trả khoản tiền thu vượt cho người tiêu dùng.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, xử phạt vi phạm hành chính là chưa đủ nếu quyền lợi của người bị thiệt hại chưa được khôi phục. Gian lận đo lường có thể gây thiệt hại nhỏ trong từng giao dịch nhưng khi xảy ra trên diện rộng, số người bị ảnh hưởng và tổng thiệt hại có thể rất lớn.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị phân định rõ trách nhiệm kiểm tra ban đầu của chính quyền cấp xã với hoạt động kiểm tra chuyên sâu, nhất là những vụ việc có dấu hiệu can thiệp trái phép vào phần mềm, làm sai lệch dữ liệu hoặc gian lận có tổ chức.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế đề nghị bổ sung cơ chế buộc tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn trả khoản tiền thu vượt cho người tiêu dùng. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đối với điểm a khoản 3 Điều 56, đại biểu đề nghị xác định rõ phạm vi kiểm tra của cấp xã đối với các phương tiện đo thông dụng trong mua bán hàng hóa tại chợ, trung tâm thương mại và địa điểm kinh doanh. Hoạt động kiểm tra cần thực hiện theo danh mục, quy trình, phương pháp do cơ quan có thẩm quyền quy định; người thực hiện phải được tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và trang bị phương tiện kỹ thuật cần thiết.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị bổ sung quy định tại Điều 52, buộc tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn trả khoản chênh lệch khi người tiêu dùng phải trả tiền cao hơn giá trị hàng hóa, dịch vụ thực tế được cung cấp.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ việc hoàn trả tiền không thay thế các biện pháp xử phạt hành chính, khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại. Chính phủ cần hướng dẫn cụ thể cách xác định khoản tiền phải hoàn trả, trình tự thực hiện và phương án xử lý số tiền không có người yêu cầu nhận. “Cơ chế này sẽ giúp bảo vệ thực chất quyền lợi người tiêu dùng: gian lận đo lường không chỉ bị xử phạt mà người thu tiền sai còn phải hoàn trả khoản đã thu vượt”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh.

Luật quy định nguyên tắc, tránh ôm đồm chi tiết

Cùng góp ý dự thảo Luật Đo lường, đại biểu Phạm Hùng Thắng, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đề nghị bổ sung quy định về kiểm tra phương tiện đo và lượng của hàng đóng gói sẵn, đồng thời rà soát trách nhiệm quản lý nhà nước để bảo đảm phù hợp với định hướng xây dựng pháp luật.

Đối với phương tiện đo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 và lượng của hàng đóng gói sẵn quy định tại điểm a khoản 4 Điều 43, đại biểu đề nghị bổ sung quy định việc kiểm tra được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

Về kỹ thuật lập pháp, đại biểu cho rằng luật cần tập trung vào những vấn đề chung, mang tính nguyên tắc; các nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ nên giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho rằng, luật cần tập trung vào những vấn đề chung, mang tính nguyên tắc. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Qua nghiên cứu luật hiện hành và dự thảo sửa đổi, đại biểu nhận thấy các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước vẫn còn khá chi tiết. Các Điều 53 đến 56 lần lượt quy định trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành Trung ương và UBND các cấp trong quản lý nhà nước về đo lường.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, xác định rõ nội dung nào cần quy định ngay trong luật, nội dung nào nên giao Chính phủ hướng dẫn, tránh quy định dàn trải nhưng vẫn bảo đảm rõ trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp.

Kết luận phiên thảo luận, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung cho biết, có 6 đại biểu phát biểu, đóng góp 7 ý kiến đối với hai dự thảo luật. Trong đó, dự án Luật Đo lường có 4 ý kiến, dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) có 3 ý kiến.

Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế đánh giá các ý kiến thảo luận sôi nổi, có chất lượng, góp phần hoàn thiện các dự thảo luật.