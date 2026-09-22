Đo kiểm thời lượng pin iPhone 18 Pro: Thực tế khác biệt ra sao so với iPhone 17 Pro Max?

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple, thời lượng pin của thế hệ điện thoại mới luôn là chủ đề được người tiêu dùng và giới công nghệ quan tâm hàng đầu. Đáng chú ý, tâm điểm thảo luận đổ dồn vào tuyên bố đầy bất ngờ liên quan đến khả năng vận hành của iPhone 18 Pro khi đặt cạnh dòng máy tiền nhiệm kích thước lớn là iPhone 17 Pro Max.

Tại bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm, ông Rich Dinh, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng của Apple, khẳng định iPhone 18 Pro dù sở hữu thân máy nhỏ gọn hơn đáng kể vẫn đem lại thời lượng pin “cả ngày” tương đương với mẫu iPhone 17 Pro Max. Tuyên bố này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi các dòng Pro tiêu chuẩn thường bị giới hạn về dung lượng pin vật lý do kích thước khung máy khiêm tốn hơn hẳn bản Pro Max.

Khoảng cách giữa tuyên bố sân khấu và dữ liệu định lượng

Về mặt kỹ thuật, khái niệm thời lượng pin “cả ngày” mà đại diện Apple đưa ra trên sân khấu vốn là một định nghĩa mang tính chất tương đối. Cụm từ này không đi kèm các thông số định lượng cụ thể hay bảng dữ liệu so sánh tiêu chuẩn trong các kịch bản sử dụng hỗn hợp, khiến việc xác định độ bền pin thực tế trở nên khó khăn.

Để kiểm chứng mức độ chính xác của nhận định trên, chuyên trang công nghệ PhoneArena đã tiến hành một bài đo kiểm độc lập. Khác với quy trình phát lại video lưu sẵn trong bộ nhớ thường được Apple áp dụng, bài thử nghiệm của PhoneArena sử dụng kịch bản phát trực tuyến (streaming) video trên nền tảng YouTube, phản ánh sát với hành vi tiêu thụ nội dung đa phương tiện hàng ngày của đại đa số người dùng.

Kết quả thử nghiệm thời lượng pin giữa các thế hệ iPhone

Kết quả thực nghiệm phát video trực tuyến

Dữ liệu đo đạc thực tế cho thấy iPhone 18 Pro có mức tiêu hao năng lượng tương đối tối ưu xét theo thể tích máy, nhưng chưa thể đạt tới mốc ngang hàng với iPhone 17 Pro Max. Chi tiết thời gian duy trì phát video YouTube liên tục được ghi nhận như sau:

Kết quả chỉ ra iPhone 18 Pro duy trì hoạt động trong 8 giờ 46 phút, kém 51 phút so với mức 9 giờ 37 phút của iPhone 17 Pro Max. Đáng chú ý, thông tin “pin tương đương” được chia sẻ trên sân khấu còn có phần mâu thuẫn với thông số kỹ thuật được niêm yết công khai trên website toàn cầu của hãng: Apple ghi nhận thời gian phát video của iPhone 18 Pro là 34 giờ, thấp hơn mốc 37 giờ của iPhone 17 Pro Max.

Việc cả hai mẫu máy đều có khả năng đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản trong một ngày làm việc dường như là lý do khiến Apple xếp chung vào khái niệm "pin cả ngày", vô tình tạo ra sự nhầm lẫn về khả năng lưu trữ năng lượng thực tế giữa hai phân khúc kích thước.

Sự phân hóa hiệu năng ở phân khúc cao cấp nhất

Trong khi iPhone 18 Pro dừng lại ở mức đủ dùng cho một ngày làm việc thông thường, phiên bản cao cấp nhất iPhone 18 Pro Max lại thể hiện sự vượt trội về dung lượng pin khi đạt mốc 12 giờ 49 phút trong cùng kịch bản phát trực tuyến.

Bỏ qua những tranh luận xung quanh phát ngôn thời lượng pin, iPhone 18 Pro vẫn nhận được đánh giá tích cực về thiết kế tổng thể và bổ sung thêm tùy chọn màu đỏ tía mới. Các chỉ số chuyên sâu liên quan đến thời gian sáng màn hình (On-screen) và mức tiêu thụ năng lượng sau chu kỳ sử dụng thực tế sẽ tiếp tục phản ánh đầy đủ hiệu năng phần cứng của thế hệ máy này.