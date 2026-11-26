Có trong tay suất mua nhà ở xã hội trị giá 1,1 tỷ đồng, nhưng chị Mai Anh (Hà Nội) vẫn chưa biết nên vui hay lo. Gia đình chị đã chuẩn bị được 250 triệu đồng, được người thân hỗ trợ thêm 100 triệu đồng, song vẫn thiếu khoảng 750 triệu đồng để hoàn tất giao dịch.

“Đau đầu” vì lãi vay

Với tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 40 triệu đồng/tháng, quyết định vay ngân hàng đang trở thành bài toán khiến chị Mai Anh “mất ăn mất ngủ”.

Chuyện càng “dở khóc, dở cười” khi chỉ trước đó vài tháng, vợ chồng chị đã quyết định mua ô tô vì nghĩ rằng chuyện sở hữu nhà còn xa vời. Nay cơ hội mua nhà đến bất ngờ, nhưng khoản tiền tích lũy không đủ khiến gia đình rơi vào thế khó.

“Chi phí nuôi con, sinh hoạt và tiền thuê nhà hiện tại đã tiêu tốn khoảng 20-23 triệu đồng mỗi tháng. Nếu vay thêm ngân hàng, áp lực trả nợ có thể khiến ngân sách gia đình tôi mất cân đối”, chị Mai Anh chia sẻ.

Lãi vay mua nhà cao khiến ước mơ có nhà của nhiều người vẫn rất mờ mịt.

Điều khiến chị Mai Anh phân vân hơn là căn hộ dự định mua cách nơi làm việc của hai vợ chồng khoảng 15-30 km. Do chưa thể chuyển về ở ngay, gia đình vẫn phải tiếp tục thuê nhà, đồng nghĩa với việc vừa trả tiền thuê, vừa gánh khoản vay mua căn hộ.

"Buông suất mua thì tiếc vì nhà ở xã hội không dễ có được. Nhưng vay thêm vài trăm triệu đồng trong lúc lãi suất cao, thu nhập lại không dư dả, tôi thực sự không biết có kham nổi hay không", chị Mai Anh nói thêm.

Câu chuyện của gia đình chị Mai Anh không phải trường hợp cá biệt. Khi giá nhà vẫn ở mức cao, còn chi phí vốn chưa hạ nhiệt như kỳ vọng, việc sở hữu một căn nhà không đơn thuần phụ thuộc vào khả năng tích lũy ban đầu mà còn là phép thử về sức chịu đựng tài chính trong nhiều năm tiếp theo.

Anh Minh Chiến (30 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đang trì hoãn kế hoạch mua nhà vì phải phụ thuộc phần lớn vào vốn vay ngân hàng. Theo tính toán, nếu vay khoảng 2 tỷ đồng với lãi suất 9-10%/năm, mỗi tháng gia đình anh có thể phải dành hơn 20 triệu đồng để trả cả gốc và lãi, tùy thời hạn và phương thức trả nợ.

Đây là khoản tiền không nhỏ, đặc biệt khi gia đình vẫn phải duy trì các chi phí sinh hoạt, chăm sóc con cái và dự phòng những biến động trong công việc. Thay vì tiếp tục tìm kiếm căn hộ, anh Chiến quyết định tạm dừng việc xem nhà, chờ lãi suất điều chỉnh thêm.

"Tôi chưa tiếp tục đi xem nhà, chờ lãi suất giảm thêm rồi mới tính tiếp", anh Chiến cho biết.

Tâm lý thận trọng của người mua nhà trước lãi suất vay mua nhà neo cao được phản ánh khá rõ qua báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của PropertyGuru. Theo khảo sát, hơn 80% người tham gia chỉ chấp nhận vay mua bất động sản khi lãi suất dưới 9%/năm.

Trong đó, 43% lựa chọn mức 5-7%/năm, khoảng 38% chấp nhận mức 7-9%/năm. Chỉ 19% có thể chịu được lãi suất từ 9% đến dưới 11%/năm và không có người tham gia khảo sát nào sẵn sàng sử dụng đòn bẩy tài chính khi lãi suất từ 11%/năm trở lên.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà trên thị trường đang cao hơn đáng kể so với ngưỡng chấp nhận của phần lớn người tiêu dùng.

Ưu đãi chưa đủ sức kéo người mua trở lại

Theo thống kê của DKRA Consulting, tính đến cuối tháng 10, lãi suất vay mua nhà cố định 12 tháng tại 11 ngân hàng thương mại phổ biến khoảng 9,5-12%/năm, không giảm so với quý III. Một số chương trình có lãi suất ưu đãi năm đầu dưới 10% nhưng sau đó chuyển sang lãi suất thả nổi 13-16%/năm, kèm phí trả nợ trước hạn 4-5%.

Số liệu của DXS-FERI cũng cho thấy lãi suất vay ưu đãi bất động sản kỳ hạn 6-12 tháng tại các ngân hàng duy trì khoảng 9,8-11,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất thả nổi trung bình lên tới 13-16%/năm.

Như vậy, điều khiến người mua nhà e ngại không chỉ là mức lãi suất ban đầu mà còn là nguy cơ chi phí vay tăng mạnh sau thời gian ưu đãi. Một khoản trả nợ có thể nằm trong khả năng chi trả ở năm đầu tiên nhưng trở thành gánh nặng khi lãi suất chuyển sang thả nổi.

Thực tế, mặt bằng lãi suất huy động đã có những điều chỉnh theo hướng giảm. Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 10, toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất tiền gửi niêm yết từ 0,5-0,7 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tuy nhiên, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Consulting, cho biết áp lực tài chính đối với người vay mua nhà chưa có dấu hiệu giảm. Không chỉ chịu tác động từ lãi suất, hạn mức tín dụng tại một số ngân hàng còn hạn chế, khiến người mua khó tiếp cận vốn ngay cả khi chấp nhận mức chi phí vay cao.

Cùng quan điểm về áp lực lãi suất, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, nhận định dư địa giảm lãi suất hiện không còn nhiều khi nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao, trong khi hệ thống ngân hàng phải cân đối thanh khoản, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các chỉ tiêu an toàn.

Tăng trưởng tín dụng được dự báo tăng lên khoảng 19%, khiến nhu cầu huy động và cung ứng vốn tiếp tục tạo sức ép lên hệ thống. Vì vậy, việc giảm lãi suất khó có thể diễn ra đồng loạt mà nhiều khả năng được thực hiện thận trọng, có chọn lọc.

Trong bối cảnh chi phí vốn chưa có nhiều dư địa giảm, quyết định mua nhà bằng đòn bẩy tài chính đòi hỏi sự thận trọng hơn.

Theo chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên, người vay không nên chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi trong một vài năm đầu mà phải tính toán khả năng duy trì khoản trả nợ trong toàn bộ thời gian vay, đặc biệt khi lãi suất chuyển sang thả nổi.

Đối với các gia đình trẻ, tổng số tiền trả gốc và lãi hàng tháng được khuyến nghị không vượt quá 30% tổng thu nhập gia đình. Đây là ngưỡng giúp người vay còn nguồn lực dành cho sinh hoạt, nuôi con, tích lũy và ứng phó với những biến động bất ngờ.

Bên cạnh đó, người mua cần thử tính toán khả năng chi trả nếu lãi suất tăng lên 13-16%/năm trong 2-3 năm tiếp theo. Việc duy trì quỹ dự phòng tương đương ít nhất 6-12 tháng trả nợ cũng rất cần thiết, giúp gia đình có thời gian xoay xở khi thu nhập sụt giảm hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến.