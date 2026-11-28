Lắng nghe, giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, hoạt động tiếp công dân được duy trì từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Người dân chủ yếu đến để phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình về các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện các chế độ, chính sách và những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân chú trọng lắng nghe, nắm bắt đầy đủ nội dung vụ việc, giải thích các quy định pháp luật, hướng dẫn công dân thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục và gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền, Ban chủ động tham mưu, đề xuất hướng xử lý; những nội dung không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét theo quy định.

Chị Hoàng Bích Thuần, tổ dân phố Bằng Giang, phường Nùng Trí Cao đến Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh kiến nghị chính quyền xem xét việc san gạt đất, thay đổi hiện trạng đường đi và xây dựng tường kè giáp ranh có nguy cơ mất an toàn giữa các hộ gia đình. Chị Thuần chia sẻ: Công tác tiếp công dân hiện nay rất thiết thực, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trình bày những vướng mắc và nguyện vọng của mình. Cán bộ tiếp công dân lắng nghe, giải thích và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện các kiến nghị, phản ánh, chỉ rõ cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tôi thấy yên tâm hơn và mong hoạt động này tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng.

Anh Nông Thanh Bình, tổ dân phố Kim Đồng, phường Thục Phán đánh giá cao thái độ tiếp đón nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. Những nội dung còn băn khoăn được giải thích rõ ràng, giúp người dân hiểu hơn về quy định pháp luật, yên tâm gửi kiến nghị, nguyện vọng của mình đến các cấp chính quyền.

Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư

Nâng cao chất lượng tiếp công dân không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận đơn thư mà còn đòi hỏi sự sâu sát, trách nhiệm trong nắm bắt tình hình, phân loại, xử lý và theo dõi kết quả giải quyết từng vụ việc. Xác định rõ yêu cầu đó, Ban Tiếp công dân tỉnh chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Đầu năm 2026, kế hoạch tiếp công dân của UBND tỉnh được ban hành, công khai để người dân biết và chủ động theo dõi lịch tiếp của lãnh đạo các cấp. Thực hiện Luật Tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh duy trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hằng tháng. Việc người đứng đầu chính quyền trực tiếp tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của công dân.

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 9 cuộc tiếp công dân. Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 95 lượt với 120 công dân đến kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 326 đơn thư, tương ứng 326 vụ việc, qua phân loại có 240 đơn đủ điều kiện xử lý. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý 4 đơn khiếu nại, xem xét giải quyết 3 đơn tố cáo, chủ yếu liên quan đến đất đai, tái định cư, giải phóng mặt bằng và chế độ, chính sách. Các đơn còn lại được chuyển đến sở, ngành, địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp công dân theo lịch định kỳ.

Từ việc tiếp công dân, nắm bắt tình hình và phân loại đơn thư, Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát toàn diện hồ sơ, làm rõ nguồn gốc, quá trình phát sinh và nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo, đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật.

Công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường được chú trọng. Các cơ quan chuyên môn chủ động nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật, kiểm tra thực tế và làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Sau các buổi tiếp công dân, những nội dung cần giải quyết được thông báo, kết luận, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, xác định thời gian hoàn thành và yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan, hạn chế tình trạng chuyển đơn nhiều lần hoặc để vụ việc kéo dài.

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Linh Quang Luân cho biết: Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ban chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, có nguy cơ phát sinh điểm nóng.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, việc giải quyết các vụ việc phải bảo đảm đúng pháp luật, khách quan, công khai, sát với thực tiễn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Thời gian tới, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương; chú trọng đối thoại, hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định đã có hiệu lực.

Việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chú trọng giải quyết kiến nghị từ cơ sở góp phần hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Qua đó, không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.