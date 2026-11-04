Đo hiệu quả chia sẻ dữ liệu từ người lao động ở vùng cao Điện Biên

Người dân vùng cao Điện Biên tìm hiểu thông tin việc làm.

Đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người lao động

Ở nhiều bản vùng cao Điện Biên, tìm kiếm việc làm vẫn chủ yếu dựa vào thông tin truyền miệng, người quen giới thiệu hoặc các đợt tư vấn, tuyển dụng được tổ chức tại địa phương.

Anh Lò Thế Quyền, người dân xã Thanh An, chia sẻ: “Không ít lao động có nhu cầu học nghề, tìm việc ngoài tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài nhưng chưa biết tìm thông tin ở đâu, doanh nghiệp nào tuyển dụng, điều kiện làm việc và chi phí ra sao”.

Khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế và khả năng tiếp cận công nghệ khiến người lao động ở bản xa khó tiếp cận thông tin tuyển dụng nhanh chóng. Trong khi đó, dữ liệu về nhu cầu việc làm, trình độ, kỹ năng và nguyện vọng của người lao động lại được thu thập, quản lý ở nhiều đầu mối khác nhau.

Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên (Trung tâm) đã đẩy mạnh thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức các phiên giao dịch trực tiếp, trực tuyến.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã thu thập thông tin của 490 lượt công ty, doanh nghiệp với 27.915 lượt thông tin tuyển dụng trong và ngoài nước. Trong đó, có 25.646 lượt thông tin tuyển dụng trong nước và 2.269 lượt thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, đơn vị thu thập thông tin của 540 người lao động.

Gian hàng Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên tại Hội chợ việc làm xã Nà Hỳ.

Ông Vũ Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Những dữ liệu này là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chuyên môn nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tư vấn và kết nối người tìm việc với doanh nghiệp”.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã đăng tải hơn 3.000 tin, bài về việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Trung tâm cùng các trang mạng xã hội do đơn vị quản lý.

Để mở rộng khả năng tiếp cận, Trung tâm tổ chức 3 hội chợ việc làm với 1.380 lượt người tham gia; 39 hội nghị việc làm tại các xã, phường cho 3.308 lượt người; 35 phiên giao dịch việc làm lưu động với 2.150 lượt người. Ngoài ra, có 76 phiên giao dịch việc làm trực tuyến hằng tuần, thu hút 1.330 lượt người.

Đối với Sàn giao dịch việc làm Quốc gia phiên bản thử nghiệm, trong 9 tháng, Trung tâm tổ chức 26 phiên giao dịch, thu hút 417 lượt người tham gia. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại thôn, bản được triển khai với 29 buổi, tiếp cận 3.337 lượt người. Tại Trung tâm, qua điện thoại và các trang mạng xã hội, đơn vị tư vấn cho 4.624 lượt người.

Từ việc thu thập thông tin doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng đến cập nhật dữ liệu người tìm việc, Trung tâm từng bước hình thành nguồn thông tin phục vụ kết nối cung - cầu lao động.

Từ dữ liệu đến kết quả có việc làm thực chất

Hiệu quả của hoạt động kết nối dữ liệu không chỉ thể hiện ở số lượng thông tin được thu thập hay số phiên giao dịch được tổ chức, mà quan trọng hơn là người lao động có tìm được việc làm hay không.

Theo báo cáo của Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên, trong 9 tháng đầu năm 2026, có 2.083 lao động quan tâm, có nhu cầu được tư vấn về chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động.

Nhiều học sinh tìm hiểu cơ hội xuất khẩu lao động tại Hội chợ việc làm xã Nà Hỳ.

Trung tâm đã kết nối 1.776 lao động đến các đơn vị, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để phỏng vấn vào các vị trí tuyển dụng. Kết quả, 1.569 lao động nhận được việc làm tại các công ty trong nước, đạt 98% kế hoạch năm. Trong đó, có 550 lao động làm việc ngoài tỉnh và 1.019 lao động làm việc trong tỉnh.

Anh Lò Văn Diện, người dân xã Thanh An bày tỏ: “Từ nhiều kênh thông tin được đăng tải, tôi biết đến nhiều công ty đang có nhu cầu tuyển dụng. Tôi cũng ứng tuyển vào làm trong một công ty chuyên về điện tử ở Bắc Giang. Nhờ nguồn thu nhập ổn định, tôi phụ giúp được gia đình trong phát triển kinh tế”.

Bên cạnh kết nối việc làm trong nước, hoạt động tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng được duy trì. Trong 9 tháng, Trung tâm thu thập 2.269 lượt thông tin tuyển dụng ở thị trường nước ngoài, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và ngành công nghiệp gốc.

Đơn vị đã thông báo kế hoạch giáo dục định hướng, hướng dẫn 8 lao động thực hiện thủ tục trước khi tham gia giáo dục định hướng để làm việc tại Hàn Quốc. Kết quả, có 7 lao động tỉnh Điện Biên xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Từ ngày 13/5/2026, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Trung tâm Việc làm – Người có công triển khai Sàn giao dịch việc làm Quốc gia phiên bản thử nghiệm, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng. Các xã, phường được đề nghị niêm yết mã QR tài liệu hướng dẫn và địa chỉ truy cập sàn tại những địa điểm thuận lợi. Trung tâm cũng thành lập các nhóm Zalo hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp đăng ký, cập nhật thông tin tuyển dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm vẫn còn một số khó khăn: giao diện sàn còn phức tạp với lao động phổ thông; hạ tầng viễn thông ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa ổn định; kỹ năng sử dụng nền tảng số và khả năng sử dụng tiếng phổ thông của một bộ phận lao động dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Từ thực tế này, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu cần được triển khai đồng thời với hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Ở những bản chưa có sóng ổn định, người dân ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo tiếng phổ thông, vai trò hướng dẫn trực tiếp của cán bộ cơ sở và Trung tâm vẫn rất quan trọng.

Hướng dẫn các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân sử dụng Sàn giao dịch việc làm Quốc gia.

Sở Nội vụ Điện Biên cũng đã kiến nghị xây dựng cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Sàn giao dịch việc làm Quốc gia với các cơ sở dữ liệu liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kết nối cung - cầu và hỗ trợ dự báo thị trường lao động.

Để đánh giá đúng hiệu quả, bên cạnh số lượng tài khoản, thông tin tuyển dụng và phiên giao dịch, cần theo dõi số lao động ở từng xã, bản được tiếp cận thông tin; số hồ sơ được kết nối thành công; số người thực sự có việc làm sau tư vấn; thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn và mức độ tiếp cận chính sách của nhóm lao động yếu thế. Việc chia sẻ dữ liệu cũng phải bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền, có cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và xử lý kịp thời những dữ liệu sai lệch.

Từ những bản làng xa xôi của Điện Biên, hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực việc làm cần được nhìn nhận bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống. Đó là khi người lao động biết nơi nào đang tuyển dụng, được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tiếp cận chính sách thuận lợi hơn; doanh nghiệp tìm được nhân lực phù hợp; cơ quan quản lý nắm bắt chính xác hơn nhu cầu của thị trường.