Đổ giấm trắng vào xà phòng có công dụng gì mà ai cũng thích?

Giấm trắng và xà phòng vốn là hai nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình. Khi kết hợp đúng cách, chúng có thể tạo thành một dung dịch vệ sinh đơn giản, hỗ trợ làm sạch một số bề mặt thường xuyên bám bụi bẩn, dầu mỡ trong nhà.

Không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, bạn có thể tận dụng những món đồ sẵn có để vệ sinh bếp, kính hoặc một số khu vực trong phòng tắm. Tuy nhiên, hỗn hợp này không phải lựa chọn phù hợp cho mọi vật liệu và cần sử dụng đúng cách để tránh làm hư hỏng bề mặt.

Cách pha dung dịch xà phòng với giấm trắng

Để thực hiện, bạn cần chuẩn bị một lượng nhỏ xà phòng dạng bánh hoặc xà phòng rửa tay, giấm trắng, nước sạch, một chiếc bát và bình xịt.

Trước tiên, cho một lượng nước vừa phải vào bát. Dùng xà phòng chà hoặc khuấy trong nước để tạo dung dịch xà phòng loãng. Sau đó thêm một lượng nhỏ giấm trắng và khuấy nhẹ cho các thành phần hòa vào nhau.

Có thể cho hỗn hợp vào bình xịt để thuận tiện khi vệ sinh.

Điều quan trọng là không nên pha quá đặc. Dung dịch đậm đặc không đồng nghĩa với khả năng làm sạch tốt hơn, trong khi lượng xà phòng dư thừa có thể để lại màng bám trên bề mặt và khiến việc lau chùi mất thêm thời gian.

1. Hỗ trợ làm sạch dầu mỡ trên bếp

Khu vực bếp thường xuyên phải tiếp xúc với dầu ăn, thức ăn bắn ra và các vết bẩn bám lâu ngày.

Với những vết bẩn thông thường, có thể xịt một lượng nhỏ dung dịch lên khăn mềm rồi lau trên bề mặt cần vệ sinh. Đối với vết dầu mỡ bám lâu, nên để dung dịch trên bề mặt trong thời gian ngắn rồi lau lại bằng khăn ẩm.

Sau cùng, dùng khăn sạch lau thêm một lần để loại bỏ phần dung dịch còn sót lại.

Cách này phù hợp hơn với các vết bẩn nhẹ và việc vệ sinh hằng ngày. Với mảng dầu mỡ lâu ngày hoặc cháy két, sản phẩm chuyên dụng có thể phù hợp hơn.

2. Vệ sinh một số khu vực trong phòng tắm

Phòng tắm là nơi dễ xuất hiện cặn bẩn, vết xà phòng và mùi ẩm.

Dung dịch xà phòng pha loãng với giấm có thể được sử dụng để hỗ trợ làm sạch một số bề mặt phù hợp. Sau khi xịt, dùng khăn hoặc miếng bọt biển lau nhẹ rồi rửa lại bằng nước sạch.

Đặc biệt, không nên để hỗn hợp lưu lại quá lâu trên bề mặt vì tính axit của giấm có thể ảnh hưởng đến một số loại vật liệu.

3. Làm sạch kính và gương

Những vết nước khô hoặc dấu tay trên kính, gương khiến bề mặt trở nên mờ và kém sạch.

Bạn có thể xịt một lượng nhỏ dung dịch lên khăn mềm thay vì xịt trực tiếp quá nhiều lên kính. Sau đó lau theo chuyển động đều và dùng khăn khô lau lại.

Cách làm này giúp hạn chế tình trạng dung dịch chảy xuống các khe hoặc khung xung quanh.

Nếu trên kính có lớp phủ đặc biệt, nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng giấm.

4. Vệ sinh một số vật dụng bằng nhựa

Một số đồ dùng bằng nhựa trong gia đình có thể bám bụi, dầu mỡ hoặc mùi thức ăn. Với những vật dụng phù hợp, dung dịch pha loãng có thể được dùng để lau bề mặt.

Sau khi vệ sinh, nên tráng hoặc lau lại bằng nước sạch rồi để khô hoàn toàn.

Trước khi sử dụng trên diện rộng, nên thử ở một vị trí nhỏ, khuất tầm nhìn để kiểm tra phản ứng của vật liệu.

5. Hỗ trợ khử mùi ở một số khu vực

Giấm trắng thường được sử dụng trong gia đình với mục đích hỗ trợ xử lý mùi trên một số bề mặt. Khi kết hợp với dung dịch xà phòng loãng, hỗn hợp có thể giúp làm sạch đồng thời loại bỏ một phần mùi bám trên bề mặt.

Tuy nhiên, nếu nhà xuất hiện mùi hôi kéo dài từ cống thoát nước, thùng rác hoặc khu vực ẩm thấp, việc tìm nguyên nhân và vệ sinh tận gốc vẫn quan trọng hơn việc chỉ dùng dung dịch tạo mùi thơm hoặc khử mùi tạm thời.

6. Có thể tận dụng để vệ sinh các bề mặt thường xuyên bám bụi

Một số bề mặt trong nhà như bàn, kệ hoặc khu vực sinh hoạt có thể được lau bằng khăn mềm thấm một lượng nhỏ dung dịch.

Sau khi lau, nên dùng khăn sạch lau lại để tránh lớp xà phòng còn sót trên bề mặt.

Đây là cách tận dụng nguyên liệu gia đình khá đơn giản, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào loại chất bẩn và chất liệu của vật dụng.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng

Không phải cứ kết hợp giấm với xà phòng là có thể dùng cho mọi vị trí trong nhà. Giấm có tính axit, vì vậy không nên tùy tiện sử dụng trên đá tự nhiên như đá cẩm thạch, đá vôi, một số loại bề mặt kim loại hoặc vật liệu có lớp phủ đặc biệt.

Đặc biệt, không trộn giấm với thuốc tẩy chứa clo. Sự kết hợp này có thể tạo ra khí gây kích ứng và nguy hiểm cho đường hô hấp.

Khi pha và sử dụng dung dịch vệ sinh, nên mở cửa thông thoáng, đeo găng tay nếu da nhạy cảm và để dung dịch tránh xa trẻ nhỏ, vật nuôi.

Ngoài ra, không nên tự ý sử dụng hỗn hợp này để làm sạch các thiết bị điện đang hoạt động. Với công tắc điện, ổ cắm hoặc các thiết bị điện tử, nếu cần vệ sinh, nên tắt nguồn và dùng phương pháp được nhà sản xuất khuyến cáo, tuyệt đối không xịt trực tiếp chất lỏng lên thiết bị.