Đỗ Đức Khang độc chiếm ngôi đầu VGA Junior Tour với vòng đấu 66 gậy

Golfer trẻ Đỗ Đức Khang dẫn đầu vòng đấu đầu tiên. Ảnh: VGA

Ngày 16-10, giải Hanwha Life VGA Junior Tour 2026 - The 3rd Leg khởi tranh tại sân Vinpearl Golf Léman. Sau vòng đấu đầu tiên, Đỗ Đức Khang gây ấn tượng với thành tích 66 gậy (-6), cũng là kết quả tốt nhất của golfer trẻ này từ trước đến nay tại sân golf trên.

Xuất phát từ hố 1, golfer sinh năm 2012 ghi birdie đầu tiên, trước khi có thêm hai birdie liên tiếp tại hố 5 và 6. Ở 9 hố sau, Đức Khang tiếp tục duy trì phong độ ổn định, ghi thêm ba birdie tại các hố 12, 13 và 15, không mắc bogey nào. Kết quả này giúp Đức Khang độc chiếm ngôi đầu, tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Anna Le xếp thứ 2 với (- 4) gậy. Ảnh: VGA

Xếp thứ hai là Anna Le với 68 gậy (-4). Nữ golfer ghi một eagle tại hố 6 cùng ba birdie tại các hố 13, 1 và 5, chỉ mắc một bogey tại hố 11. Trong khi đó, Nguyễn Việt Quân và Nguyễn Quốc Bảo Huy cùng đạt điểm even par, xếp đồng hạng ba. Nguyễn Viết Gia Hân, Lưu Đào Huy Nam và Lee Haram cùng đứng ở vị trí đồng hạng năm với thành tích +1.

Ngày 17-10, các golfer bước vào vòng đấu thứ hai. Với lợi thế dẫn đầu, Đỗ Đức Khang hướng tới việc duy trì phong độ, trong khi các đối thủ bám đuổi nỗ lực thu hẹp khoảng cách, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở những vòng đấu tiếp theo.

Hanwha Life VGA Junior Tour 2026 do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Giải đấu góp phần tạo điều kiện cho các golfer trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ và phát triển tài năng golf Việt