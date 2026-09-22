Độ đèn LED tăng sáng cho xe máy có an toàn và sợ bị phạt không?
Đèn chiếu sáng trên chiếc Honda Air Blade của tôi sau nhiều năm sử dụng đã khá yếu. Tôi đang tính đưa xe đi độ sang đèn LED, nhưng vẫn băn khoăn việc này có đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến hệ thống điện hay bị CSGT xử phạt hay không.
Tôi đang sử dụng một chiếc Honda Air Blade đời 2017. Sau gần 10 năm vận hành, đèn nguyên bản halogen của xe đã khá yếu, đặc biệt khi đi trên những tuyến đường ngoại thành thiếu ánh sáng.
Tôi thấy nhiều người chọn cách độ đèn nguyên bản bằng cụm đèn LED để tăng độ sáng, đồng thời giúp xe trông đẹp và hiện đại hơn. Chi phí hết trên dưới 1 triệu đồng tuỳ loại.
Tuy nhiên, tôi băn khoăn việc tự ý độ đèn LED cho xe có đảm bảo an toàn khi sử dụng hay không, có ảnh hưởng đến hệ thống điện, bình ắc quy hoặc tiềm ẩn nguy cơ chập cháy? Ngoài ra, việc thay đổi đèn nguyên bản như vậy liệu có bị CSGT xử phạt vì thay đổi kết cấu xe?
Rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia và người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/do-den-tang-sang-cho-xe-may-co-an-toan-va-so-bi-phat-khong-2557616.html