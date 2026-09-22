Độ đèn LED tăng sáng cho xe máy có an toàn và sợ bị phạt không?

Tôi đang sử dụng một chiếc Honda Air Blade đời 2017. Sau gần 10 năm vận hành, đèn nguyên bản halogen của xe đã khá yếu, đặc biệt khi đi trên những tuyến đường ngoại thành thiếu ánh sáng.

Độ đèn tăng sáng cho xe máy liệu có an toàn? Ảnh minh hoạ: Hưng Thịnh

Tôi thấy nhiều người chọn cách độ đèn nguyên bản bằng cụm đèn LED để tăng độ sáng, đồng thời giúp xe trông đẹp và hiện đại hơn. Chi phí hết trên dưới 1 triệu đồng tuỳ loại.

Tuy nhiên, tôi băn khoăn việc tự ý độ đèn LED cho xe có đảm bảo an toàn khi sử dụng hay không, có ảnh hưởng đến hệ thống điện, bình ắc quy hoặc tiềm ẩn nguy cơ chập cháy? Ngoài ra, việc thay đổi đèn nguyên bản như vậy liệu có bị CSGT xử phạt vì thay đổi kết cấu xe?

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia và người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Vũ Thành Sơn (Xuân Mai, Hà Nội)