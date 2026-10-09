Đỡ đầu 25 học sinh dân tộc, thực hiện chính sách giáo dục vùng cao

Anh Chà Văn Minh luôn đồng hành cùng những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ những năm tháng công tác tại các địa bàn vùng cao, biên giới, anh Cà Văn Minh nhận thấy nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ để tiếp tục đến trường. Tháng 7/2022, anh khởi xướng mô hình “Nuôi em Công an”, trực tiếp nhận đỡ đầu 25 học sinh tại 4 xã của tỉnh Điện Biên.

Sau hơn 4 năm, mô hình "Nuôi em Công an" đã có những kết quả cụ thể, trong đó có học sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề, có việc làm và học sinh thi đỗ trường phổ thông dân tộc nội trú.

Từ những ngày bám bản

Anh Cà Văn Minh sinh ngày 20/10/1993, là người dân tộc Thái. Hiện anh là Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên.

Anh Chà Văn Minh cùng đồng đội mang nhu yếu phẩm tới hỗ trợ bà con.

Trước khi công tác tại đơn vị hiện nay, anh có thời gian làm nhiệm vụ tại các địa bàn vùng cao, biên giới khó khăn như xã Huổi Mí và xã Pa Ham, huyện Mường Chà cũ. Những năm tháng bám địa bàn giúp anh có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với đồng bào các dân tộc, trong đó có những gia đình đặc biệt khó khăn.

Chứng kiến những khó khăn, vất vả của đồng bào, đặc biệt là các em nhỏ không có điều kiện đến trường, ý tưởng xây dựng một mô hình hỗ trợ lâu dài cho các em từng bước hình thành. Và từ tháng 7/2022, mô hình thiện nguyện “Nuôi em Công an” được anh Minh sáng lập và duy trì cho đến nay.

Anh Chà Văn Minh cùng đồng đội mang nhu yếu phẩm tới hỗ trợ bà con.

Mô hình hiện nhận đỡ đầu 25 học sinh tại 4 xã gồm Pa Ham, Nậm Nèn, Si Pa Phìn và Tuần Giáo. Trong số này có 12 em mồ côi, không nơi nương tựa và 13 em thuộc diện gia đình nghèo, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Cách thức hoạt động của “Nuôi em Công an” tập trung vào việc đồng hành trực tiếp với từng học sinh. Hàng tháng, anh Minh đến các địa bàn để trao quà và nhu yếu phẩm cho các em. Sách vở, quần áo ấm, học bổng là những hỗ trợ được kết nối, vận động tùy theo nhu cầu. Khi học sinh đau ốm, anh cũng trực tiếp thăm hỏi, chăm lo.

Để duy trì hoạt động, nguồn kinh phí chủ yếu được trích từ tiền lương và khoản tiết kiệm của gia đình anh Minh, cùng sự chung tay của đồng đội, mà không nhận kinh phí từ bên ngoài. Việc lựa chọn hỗ trợ lâu dài thay vì chỉ trao quà trong một thời điểm khiến “Nuôi em Công an” hướng trọng tâm vào quá trình học tập và cuộc sống của từng em. Anh Minh duy trì liên hệ, nắm tình hình và trực tiếp đến thăm các em theo định kỳ.

Hỗ trợ vật chất ban đầu đã gắn với một mục tiêu dài hơn là giúp học sinh có điều kiện duy trì việc học, tiếp tục đào tạo nghề và từng bước tự lập.

Từ mô hình, các em đã có những bước tiến trong học tập và cuộc sống. Trong đó, hai học sinh được hỗ trợ theo học hệ cao đẳng nghề tại Hòa Bình đã tốt nghiệp, có việc làm và tự lập. Một học sinh khác thi đỗ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên và đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2024-2025.

Với những trường hợp này, hỗ trợ vật chất ban đầu đã gắn với một mục tiêu dài hơn là giúp học sinh có điều kiện duy trì việc học, tiếp tục đào tạo nghề và từng bước tự lập.

Từ một mô hình cá nhân đến câu chuyện được lan tỏa

Hoạt động của “Nuôi em Công an” sau đó được giới thiệu trên một số chương trình, chuyên mục của VTV như “Việc tử tế”, “Rạng rỡ Việt Nam” và phim tài liệu “Ước mơ màu xanh”.

Cùng với hoạt động thiện nguyện, quá trình công tác của Cà Văn Minh cũng được ghi nhận qua nhiều hình thức khen thưởng, tuyên dương.

Năm 2023, anh được vinh danh là Thanh niên Công an xã tiêu biểu toàn quốc. Năm 2026, anh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Công an tỉnh Điện Biên.

Anh cũng được lựa chọn trong 100 gương “Việc tử tế” tiêu biểu toàn quốc và có dịp diện kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong năm 2026, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng anh trong phong trào thi đua “3 nhất” quý II; đồng thời anh được tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, cùng nhiều phần thưởng khác.

Những ghi nhận này gắn với cả quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động an sinh xã hội mà anh đã triển khai.

Điểm đáng chú ý trong mô hình “Nuôi em Công an” là việc người thực hiện trực tiếp theo dõi từng trường hợp thay vì chỉ hỗ trợ một lần. Với 25 học sinh đang được nhận đỡ đầu, những chuyến đi đến các xã vùng cao vẫn được duy trì theo định kỳ.

Từ Huổi Mí, Pa Ham trong những năm đầu công tác đến 4 địa bàn đang có học sinh được hỗ trợ, hành trình của Cà Văn Minh có một điểm chung: tiếp xúc trực tiếp với người dân và giải quyết những nhu cầu cụ thể từ cơ sở.

Với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ có thể bắt đầu từ một bộ quần áo, một bộ sách vở hay một khoản học bổng. Nhưng để các em tiếp tục học tập, việc đồng hành phải được duy trì trong thời gian dài.

Sau hơn 4 năm triển khai, “Nuôi em Công an” đã hỗ trợ 25 học sinh; trong đó, một số em đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề, có việc làm, một em thi đỗ trường dân tộc nội trú và đạt thành tích học tập tốt.

Anh Chà Văn Minh mang nhu yếu phẩm tới hỗ trợ bà con.

Từ một sáng kiến được triển khai bằng nguồn lực cá nhân và sự chung tay của đồng đội, mô hình đang tiếp tục được duy trì tại các địa bàn vùng cao của Điện Biên. Với Cà Văn Minh, những chuyến đi đến với các em vẫn là một phần công việc anh lựa chọn làm bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn của người cán bộ Công an.

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