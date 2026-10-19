Đô cử Lê Văn Công giành Huy chương Bạc tại Asian Para Games 2026

Sau 3 lượt thi đấu, đô cử Lê Văn Công đạt thành tích tốt nhất 171kg, qua đó giành Huy chương Bạc. (Ảnh: Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam)

Sáng 19/10, lực sỹ Lê Văn Công mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026, khi giành Huy chương Bạc nội dung Cử tạ hạng cân 49kg nam, xếp sau đương kim vô địch Paralympic Omar Qarada của Jordan.

Ở phần thi chung kết, Lê Văn Công cạnh tranh huy chương với 7 đối thủ đến từ Jordan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Nepal và Kazakhstan. Trong đó, đối thủ đáng gờm nhất là Omar Qarada, nhà vô địch Paralympic Paris 2024.

Sau 3 lượt thi đấu, đô cử Lê Văn Công đạt thành tích tốt nhất 171kg, qua đó giành Huy chương Bạc. Tấm Huy chương Vàng thuộc về Omar Qarada với mức tạ 176kg, hơn đại diện Việt Nam 5kg. Trong khi đó, đô cử Chen Liuxun của Trung Quốc giành Huy chương Đồng với thành tích 161kg, kém Lê Văn Công 10kg.

Xếp sau 3 vận động viên giành huy chương lần lượt là Cheon Minki (Hàn Quốc) với 147kg, Nishizaki Tetsuo (Nhật Bản) với 133kg, Almarzooqi Mansour (UAE) với 100kg và Gharti Magar Pawan (Nepal) với 80kg. Vận động viên Farkhat Mutunov của Kazakhstan không có thành tích hợp lệ.

Cuộc cạnh tranh giữa Lê Văn Công và Omar Qarada thu hút nhiều sự quan tâm vì cả hai đều là những tên tuổi lớn của Cử tạ Người khuyết tật thế giới. Omar Qarada từng giành Huy chương Vàng Paralympic Tokyo 2020 và bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Paralympic Paris 2024. Lực sỹ Jordan cũng là đương kim vô địch Asian Para Games, đồng thời nắm giữ kỷ lục đại hội với mức tạ 182kg, được thiết lập tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023.

Trong khi đó, Lê Văn Công là nhà vô địch Paralympic Rio 2016, đồng thời đang nắm giữ kỷ lục thế giới và châu Á ở hạng cân 49kg nam với thành tích 183,5kg, được thiết lập tại Mexico City (Mexico) vào tháng 12/2017.

Tại Paralympic Paris 2024, Lê Văn Công cũng giành Huy chương Đồng ở hạng cân 49kg nam, trong khi Omar Qarada giành Huy chương Vàng. Hai lực sỹ tiếp tục góp mặt trên bục nhận huy chương tại Asian Para Games 2026, với phần thắng một lần nữa thuộc về đại diện Jordan.

Dù chưa thể vượt qua đối thủ mạnh Omar Qarada, thành tích 171kg vẫn giúp Lê Văn Công mang về tấm Huy chương Bạc đầu tiên cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay.

Sau phần thi của Lê Văn Công, đoàn Việt Nam tạm có 1 Huy chương Bạc, tạo sự khởi đầu cho hành trình tranh tài tại Asian Para Games 2026./.