Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Loại đồ chơi có tên Squishy hiện nay đang là "cơn sốt" trong giới học sinh.

Squishy là loại đồ chơi có đặc tính mềm dẻo, đàn hồi, có thể bóp, nắn hoặc ép để thay đổi hình dạng rồi từ từ trở lại trạng thái ban đầu. Sản phẩm này xuất hiện trên thị trường với nhiều hình dáng đa dạng như bánh mì, bánh bao, trái cây, con vật hay các nhân vật hoạt hình. Một số loại còn được thiết kế với màu sắc sặc sỡ, bề mặt mềm dính hoặc kết hợp các chi tiết trang trí để tăng sức hấp dẫn.

Nhờ hình thức bắt mắt, cảm giác thú vị khi sử dụng và giá thành rẻ, Squishy nhanh chóng trở thành món đồ chơi được nhiều người, đặc biệt là trẻ em yêu thích. Tuy nhiên, chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm vẫn là một “ẩn số”.

Đồ chơi Squishy có đa dạng hình thù ngộ nghĩnh, kích thích sự tò mò.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh trên địa bàn phường Thành Sen, không khó để bắt gặp những món đồ chơi Squishy với đủ hình dạng, kích thước và màu sắc, được bày bán công khai, dễ dàng thu hút sự chú ý của học sinh.

Đáng chú ý, giá bán của những món đồ chơi này chỉ dao động từ 6.000 - 35.000 đồng/sản phẩm. Với mức giá này, học sinh có thể dễ dàng sở hữu món đồ chơi Squishy đang “gây bão” mà không cần cân nhắc quá nhiều.

Squishy được bày bán tràn lan tại nhiều cơ sở kinh doanh.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, điều đáng lo ngại là trên bao bì phần lớn sản phẩm Squishy không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, thiếu thông tin về nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu, thành phần, hướng dẫn sử dụng hoặc cảnh báo an toàn. Một số sản phẩm chỉ có dòng chữ “Made in China” cùng rất ít thông tin đi kèm, khiến người mua khó xác định nguồn gốc cụ thể cũng như kiểm chứng chất lượng.

Bao bì, nhãn mác "mập mờ" nguồn gốc, đánh đố người tiêu dùng.

Trong vai khách hàng tìm mua Squishy, chúng tôi đến một cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh trên đường Nguyễn Du và chọn 3 hộp sản phẩm có giá lần lượt 6.000 đồng, 12.000 đồng và 30.000 đồng. Quan sát cho thấy, bao bì các sản phẩm này không có nhãn phụ tiếng Việt cung cấp thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng.

Khi được hỏi về nguồn gốc của sản phẩm, người bán hàng trả lời: “Đây là hàng Trung Quốc, thấy trẻ em chơi nhiều lắm. Chơi hàng này thôi chứ hàng chính hãng thì không có giá này mà phải mấy trăm ngàn”.

Nhiều học sinh có thể dễ dàng sở hữu món đồ chơi này vì giá rẻ.

Câu trả lời trên cho thấy người mua có rất ít thông tin để đánh giá sản phẩm. Trong khi đó, xuất xứ, thành phần vật liệu và các cảnh báo an toàn là những yếu tố cần được quan tâm khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ em.

Thực tế, không ít phụ huynh sẵn sàng mua Squishy cho con khi thấy trẻ yêu thích mà chưa tìm hiểu đầy đủ về sản phẩm. Chị Nguyễn Quỳnh Như (phường Thành Sen) chia sẻ: “Người bán cũng không nói rõ về nguồn gốc hay thành phần sản phẩm. Nhưng thấy con thích, giá lại không quá đắt nên tôi vẫn mua cho con chơi. Nghĩ trẻ chơi một thời gian rồi cũng chán nên tôi chưa thực sự quan tâm đến mức độ an toàn của món đồ chơi này”.

Nhiều phụ huynh vẫn chưa ý thức được mức độ độc hại của loại đồ chơi này.

Squishy có vẻ ngoài mềm mại, nhưng một số loại có thể chứa chất lỏng, gel hoặc hạt nở không rõ nguồn gốc, thành phần. Khi trẻ bóp mạnh, cắn hoặc làm rách đồ chơi, lớp vỏ bên ngoài có thể bị thủng, khiến các chất bên trong rò rỉ, tiếp xúc trực tiếp với da, mắt hoặc miệng của trẻ.

Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Với đồ chơi Squishy không rõ nguồn gốc, chất lỏng bên trong nếu rò rỉ có thể gây kích ứng da, mắt, miệng. Nếu chứa chất độc và bị trẻ nuốt phải, các chất này có thể gây ngộ độc, tổn thương đường tiêu hóa. Đặc biệt, hạt nở bên trong nếu bị nuốt có thể tiếp tục trương nở, gây tắc ruột, thậm chí dẫn đến hoại tử, thủng ruột, đe dọa tính mạng. Ngoài ra, các chi tiết nhỏ còn có thể khiến trẻ bị hóc, nghẹt đường thở”.

Bên trong Squishy chứa các chất lỏng, hạt nở, tiềm ẩn nguy hiểm tới sức khỏe con người.

Đáng lo ngại, những sản phẩm thiếu thông tin nhận diện vẫn được bày bán công khai tại các cửa hàng đồ dùng học sinh. Việc thiếu thông tin về nguồn gốc, thành phần và cảnh báo an toàn khiến người tiêu dùng khó đánh giá chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em.

Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đồ chơi trẻ em, đặc biệt là các mặt hàng không rõ nguồn gốc, thiếu nhãn hàng hóa hoặc có dấu hiệu không đáp ứng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ, thông tin về nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo độ tuổi. Không nên chỉ dựa vào hình thức bắt mắt hay giá thành rẻ để quyết định mua hàng.

Nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh về tác hại của các loại đồ chơi tiềm ẩn nguy cơ, đồng thời nhắc nhở học sinh không sử dụng những sản phẩm có nguy cơ mất an toàn trong môi trường học đường.

Video: Tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe từ món đồ chơi Squishy.