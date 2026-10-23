Đồ chơi squishy gây sốt trở lại, điều gì khiến món đồ chơi mềm dẻo này được chú ý?

Squishy là đồ chơi bóp mềm, có khả năng đàn hồi và trở lại hình dáng ban đầu sau khi bóp. Với kích thước nhỏ gọn, sản phẩm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để giải trí, sưu tầm. Trào lưu này còn lan rộng nhờ các video ASMR và mở hộp squishy trên mạng xã hội.

Vật liệu làm squishy thường là nhựa PU, loại nhựa được phê duyệt sử dụng trong sản xuất đồ chơi trẻ em cũng như có tính mềm và đàn hồi tạo sự dễ chịu khi cầm nắm.

Các mẫu mã squishy đa dạng

Món đồ chơi này đã được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ các mẫu mã dễ thương, thường có hình dáng tròn giống bánh bao và in hình các emoji cảm xúc. Trào lưu không chỉ dừng lại ở mua bán squishy, nhiều bạn trẻ đã tự làm những squishy riêng của bản thân bằng vải và bông và thiết kế theo sở thích cá nhân.

Đồ chơi squishy gây sốt trở lại

Khách hàng lựa chọn giữa các mẫu squishy

Hiện nay, squishy xuất hiện trở lại với đường đua đồ chơi và tiếp tục được giới trẻ thích thú. Các hình dáng thường được lấy từ đời sống như cục phô mai, cục xà phòng hay hình các nhân vật đáng yêu như gấu và bạch tuộc. Với kích thước nhỏ gọn, squishy có thể dễ dàng được mang theo bên mình, đặc biệt thuận tiện cho trẻ em sử dụng khi đến lớp và chia sẻ cùng bạn bè.

Các loại phổ biến thường lấy mẫu đồ ăn

Theo khảo sát tại nhiều cửa hàng trên Hà Nội, mức giá squishy thường giao động từ 35.000 tới hơn 100.000 đồng. Với mức giá dễ tiếp cận, nhiều người sẵn sàng chi tiền để sưu tầm các mẫu mã khác nhau.

Người mua tìm hiểu các mẫu squishy tại cửa hàng.

Ngoài ra, những video dạng ASMR (âm thanh thư giãn) hay video mở hàng squishy (unboxing) góp phần thu hút sự chú ý của người xem, đưa món đồ chơi này trở thành trào lưu một lần nữa trên các nền tảng mạng xã hội.

Các sản phẩm squishy có xuất xứ từ nhiều bên khác nhau

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của trào lưu, người tiêu dùng cần lưu ý nguy cơ từ những sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng về chất lượng. Khi mua squishy cho trẻ em, nên ưu tiên sản phẩm có nhãn mác, thông tin xuất xứ rõ ràng và đáp ứng các quy định an toàn đồ chơi trẻ em. Các chuyên gia liên tục đã cảnh báo sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn có thể ngộ độc với trẻ nhỏ.