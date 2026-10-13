Đồ chơi bánh bao chứa hạt nở: Mối nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài vô hại

Đồ chơi hình bánh bao nhân hạt nở nguy hiểm với trẻ nhỏ. Ảnh chụp màn hình

Thu hồi tại Mỹ, cảnh báo nguy cơ tại Việt Nam

Theo thông tin được Ủy ban Cạnh tranh quốc gia Việt Nam ghi nhận trong quá trình theo dõi các cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng quốc tế tháng 9-2026, đồ chơi bóp mềm hình bánh bao Squeezy Dumplings mang thương hiệu GIHNJSI thuộc diện thu hồi tại Mỹ.

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) cảnh báo sản phẩm có thể gây hóc, tắc nghẽn đường ruột và những thương tích nghiêm trọng khác đối với trẻ em. Nguyên nhân xuất phát từ các hạt hút nước chứa bên trong đồ chơi. Nếu trẻ vô tình nuốt phải, những hạt này có thể hấp thụ chất lỏng, tiếp tục trương nở trong cơ thể và gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Trẻ có thể bị nôn ói, mất nước, gặp biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Tại thời điểm công bố chương trình thu hồi, CPSC chưa ghi nhận báo cáo về sự cố hoặc trường hợp bị thương liên quan đến sản phẩm. Dù vậy, nguy cơ tiềm ẩn vẫn khiến cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay lập tức.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có hình bánh bao bóp mềm, được đựng trong hộp nhựa màu nâu nhạt mô phỏng xửng hấp. Khoảng 8.000 sản phẩm đã được bán tại Mỹ thông qua nền tảng thương mại điện tử Amazon.com trong tháng 5 và tháng 6-2026. Sản phẩm do Chenyuanhui bán dưới thương hiệu GIHNJSI.

Đồ chơi bánh bao bóp mềm được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh chụp màn hình

Điều đáng quan tâm là cảnh báo từ Mỹ xuất hiện trong bối cảnh đồ chơi tương tự được rao bán trên thị trường Việt Nam.

Theo khảo sát của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, đồ chơi bánh bao bóp mềm được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử Shopee với mức giá khoảng 55.000-65.000 đồng. Hình dáng nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt và mức giá tương đối thấp có thể khiến sản phẩm dễ thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ cũng như phụ huynh.

Thực tế kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội thời gian qua cũng đã phát hiện các sản phẩm đồ chơi bánh bao bóp mềm chứa hạt nở được rao bán trên thị trường thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị chịu trách nhiệm hoặc không có dấu hợp quy theo quy định.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện vi phạm tại nhiều cơ sở kinh doanh truyền thống, cơ sở kinh doanh trực tuyến, trên các sàn thương mại điện tử và trong các hội nhóm. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đáng lo ngại, các loại đồ chơi chứa hạt nở có thể tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ nếu vô tình bị nuốt phải. Thực tế, thời gian qua, nhiều bệnh viện đã ghi nhận các trường hợp trẻ nhập viện do nuốt hạt nở đồ chơi, trong đó có những ca bị tắc ruột, đe dọa tính mạng.

Điển hình là đầu năm 2026, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận và lấy thành công dị vật là hạt nở đồ chơi cho bé gái 18 tháng tuổi. Cũng tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện đã tiếp nhận và cứu chữa một bé trai 2 tuổi bị tắc ruột, rơi vào tình trạng nguy kịch do nuốt hạt nở đồ chơi.

Trước đó, một bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội nhập viện cấp cứu sau khi nuốt 4 hạt nhựa nở đồ chơi do tưởng là kẹo. Trẻ nôn nhiều, bụng chướng, được chẩn đoán tắc ruột và phẫu thuật lấy dị vật. Nhờ can thiệp kịp thời tại Bệnh viện Nhi trung ương, bé may mắn không phải cắt ruột…

Nguy cơ tắc ruột khó lường ở trẻ nhỏ

Theo Thạc sĩ-bác sĩ Phạm Nguyễn Hiền Nhân, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, hạt nở, còn gọi là hạt trương nở, hạt nước hoặc hạt thủy tinh đồ chơi, thường được làm từ polyme siêu hấp thụ nước. Vật liệu này có khả năng hút và giữ nước mạnh, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, khi trở thành dị vật trong cơ thể trẻ, chính đặc tính đó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các hạt nở có thể tăng kích thước gấp 100-300 lần khi hút nước. Trong đường tiêu hóa, chúng tiếp tục hấp thụ dịch và trương lớn. Theo bác sĩ Nhân, ruột non tiết khoảng 1,5-2 lít dịch tiêu hóa mỗi ngày. Khi hạt di chuyển dọc đường ruột, quá trình hấp thụ chất lỏng có thể khiến chúng tăng kích thước, dễ mắc lại ở đoạn cuối hồi tràng, nơi lòng ruột có khẩu kính nhỏ nhất, gây tắc nghẽn.

Thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Đức Thường, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết thêm, hạt nở thực chất là một loại polyme siêu thấm nước về bản chất không độc, nhưng trong quá trình sản xuất, nhiều loại được pha thêm phẩm màu hoặc hóa chất để tạo màu sắc, có thể gây độc hoặc kích ứng cho trẻ. Ngoài ra, do khả năng hút nước mạnh, khi nuốt phải, hạt sẽ trương nở trong ruột, dễ dẫn đến tắc ruột.

Các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi, kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc và thông tin đơn vị chịu trách nhiệm. Người lớn cần giám sát trẻ trong lúc chơi, cất các loại hạt nở và đồ chơi nguy hiểm ngoài tầm với, đặc biệt khi trẻ còn thói quen đưa đồ vật vào miệng. Không nên để trẻ tự chơi với những sản phẩm chứa các hạt nhỏ có thể bị nhầm là kẹo hoặc thực phẩm.

Đặc biệt, nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hạt nở, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám ngay cả khi chưa có triệu chứng. Không nên chờ đến khi trẻ nôn ói, đau bụng hoặc chướng bụng mới tìm kiếm sự trợ giúp. Phát hiện sớm và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ.

Việc thu hồi đồ chơi Squeezy Dumplings tại Mỹ một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu không thể xem nhẹ đối với an toàn đồ chơi trẻ em. Một món đồ chơi có thể hấp dẫn bởi hình thức đáng yêu nhưng nếu thiếu những bảo đảm cần thiết, nó có thể trở thành nguồn nguy hiểm khó lường. Bảo vệ trẻ không chỉ là chọn món đồ chơi khiến con vui thích mà trước hết phải bảo đảm món đồ ấy không đặt sức khỏe và sự an toàn của con vào vòng nguy hiểm.